IDC MarketScape ha reconocido a IBM como líder en las cuatro categorías de servicios de cadena de suministro para el periodo 2025-2026.
Creemos que esto pone de manifiesto la amplitud y profundidad de nuestras capacidades, independientemente del ecosistema en el que confíen nuestros clientes. Ya sea trabajando dentro de Oracle, SAP u otras plataformas importantes o integrándose en diversos entornos, creemos que IBM ofrece una cartera completa de productos y servicios de próxima generación diseñados para hacer que las cadenas de suministro sean más inteligentes, más resilientes y más sostenibles.
IBM demostró el potencial de la IA agéntica internamente, y ahora estamos listos para escalar y replicar con los clientes. Con la ciencia de la consultoría, aplicamos un marco estructurado que hace que los resultados sean repetibles e intencionales, no accidentales.
Con décadas de experiencia y una huella global, IBM ayuda a los clientes a simplificar la complejidad y acelerar la modernización en la planificación, la ejecución y el cumplimiento. Esto es especialmente importante en el complejo panorama actual; muchas empresas están modernizando zonas de su cadena de suministro pero les resulta difícil unificar estas actividades en una transformación de extremo a extremo.
La inversión de larga duración de IBM en IA, análisis y automatización (junto con su experiencia aplicando estas capacidades en sus propias operaciones) permite a los clientes construir cadenas de suministro más receptivas y basadas en información. IBM aporta metodologías integradas, aceleradores y propiedad intelectual específica de dominio que apoyan a los clientes en mejorar la visibilidad, acelerar la toma de decisiones y crear modelos operativos más adaptables y resilientes.
Como pionero temprano en IA y tecnologías emergentes, IBM se ha centrado durante mucho tiempo en aplicar la IA específicamente a casos de uso en la cadena de suministro. Sus capacidades abarcan la optimización, el cumplimiento inteligente, la trazabilidad y los conocimientos predictivos, proporcionados a través de metodologías de IBM y estrechamente integrados con las plataformas Oracle.
IBM hace hincapié en la IA de confianza, gobernada, que permite a las empresas pasar de la experimentación a capacidades de producción fiables. Nuestra visión de una cadena de suministro que se autocorrige, basada en la inteligencia de detección y respuesta, ayuda a las organizaciones a mejorar la resiliencia, la capacidad de respuesta y la toma de decisiones en entornos cada vez más volátiles.
En la evaluación mundial de proveedores de servicios del ecosistema Oracle de la cadena de suministro 2025-2026, IDC MarketScape menciona que los puntos fuertes específicos de IBM para Oracle incluyen:
"IBM cuenta con un conjunto completo de capacidades de transformación de la cadena de suministro en casi todas las suites de productos de cadena de suministro, que se ve reforzado con las aplicaciones de IBM", afirma el informe de IDC. “Hace poco realineó sus recursos para ofrecer habilidades, funcionalidad y experiencia en procesos para una cadena de suministro orientada al futuro”.
Además, el informe destaca: "IBM fue uno de los primeros inversores en IA y otras tecnologías emergentes, específicamente en lo que respecta a la cadena de suministro. También aporta un conjunto de capacidades que aprovechan todos los recursos, incluidas las metodologías patentadas de IBM, junto con la experiencia y las capacidades técnicas del sector y de SAP. IBM se centra en innovar y ofrecer soluciones innovadoras que impulsen resultados empresariales cuantificables, incluido el concepto de cadena de suministro autocorrectiva mediante el desarrollo de capacidades de detección y respuesta. Aporta experiencia probada, herramientas, metodologías ágiles, optimización exitosa y gestión de soluciones a cientos de clientes. IBM también cuenta con una lista curada de socios SaaS para ayudar a abordar casos de uso específicos en la cadena de suministro".
La experiencia técnica de IBM y su enfoque en tecnologías avanzadas a veces pueden no coincidir con la preparación de los clientes potenciales. Otros retos son los costes y la preferencia de los clientes por actualizaciones tecnológicas limitadas en lugar de una transformación empresarial más amplia. Para abordar la cuestión de la preparación técnica de algunos clientes, IBM ha estado implementando pruebas de concepto dentro de sus propias operaciones.
Los fabricantes de todos los sectores y regiones geográficas deberían tener en cuenta a IBM a la hora de buscar un socio entre los distintos proveedores de productos para la cadena de suministro, incluidos Oracle y SAP, que pueda impulsar el valor de la gestión de la cadena de suministro y la transformación de la cadena de suministro a escala global con sólidas capacidades tecnológicas. Algunos clientes apreciarán que IBM utilice su propia cadena de suministro como campo de pruebas para su enfoque.
