En la evaluación mundial de proveedores de servicios del ecosistema Oracle de la cadena de suministro 2025-2026, IDC MarketScape menciona que los puntos fuertes específicos de IBM para Oracle incluyen:

Un historial comprobado de implementaciones a gran escala en sectores complejos

Aplicaciones y microaplicaciones gratuitas para mejorar los resultados con Oracle

Optimización, IA, cumplimiento inteligente, trazabilidad y otras soluciones que trabajan con Oracle

"IBM cuenta con un conjunto completo de capacidades de transformación de la cadena de suministro en casi todas las suites de productos de cadena de suministro, que se ve reforzado con las aplicaciones de IBM", afirma el informe de IDC. “Hace poco realineó sus recursos para ofrecer habilidades, funcionalidad y experiencia en procesos para una cadena de suministro orientada al futuro”.

Además, el informe destaca: "IBM fue uno de los primeros inversores en IA y otras tecnologías emergentes, específicamente en lo que respecta a la cadena de suministro. También aporta un conjunto de capacidades que aprovechan todos los recursos, incluidas las metodologías patentadas de IBM, junto con la experiencia y las capacidades técnicas del sector y de SAP. IBM se centra en innovar y ofrecer soluciones innovadoras que impulsen resultados empresariales cuantificables, incluido el concepto de cadena de suministro autocorrectiva mediante el desarrollo de capacidades de detección y respuesta. Aporta experiencia probada, herramientas, metodologías ágiles, optimización exitosa y gestión de soluciones a cientos de clientes. IBM también cuenta con una lista curada de socios SaaS para ayudar a abordar casos de uso específicos en la cadena de suministro".