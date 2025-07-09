Cultivar la innovación de IA agéntica: el programa Build Partner de ecosistema de IBM facilita las colaboraciones de IA

Un ejemplo convincente es la reciente colaboración entre dos startups, Bakstage.IA y Ovum estado.

Tras reunirse en un evento de networking del consejo asesor de Build Partner de IBM, las dos empresas se unieron en el objetivo compartido de mejorar sus experiencias de usuario con la IA. Comenzaron a explorar una asociación que dio resultados en una colaboración con IBM para integrar watsonx.ai en una solución que combina la plataforma de video chat mejorada por IA de Bakstage con la perspicacia clínica de Ovum, que ofrecía en última instancia conocimiento sobre el estado de salud de los pacientes, asegurando el cumplimiento de las directrices clínicas y proporcionando una atención muy personalizada.

Fundada por Shashank Singh, Bakstage.AI ha sido fundamental en la redefinición de las ventas y el servicio de atención al cliente a través de su plataforma de comunicación por vídeo con IA y centrada en el ser humano. Sus agentes de IA trabajan a la perfección con humanos y otros agentes de IA, ofreciendo comunicación por vídeo en directo individual. Al incorporar watsonx.ai de IBM, el asistente de vídeo de Bakstage ha evolucionado e incorpora ahora características avanzadas, como la toma de notas mediante IA y el análisis de opiniones. Estos desarrollos no solo han enriquecido las interacciones con los clientes, sino que también han proporcionado conocimiento valioso para las evaluaciones de calidad alineadas con las directrices de los CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid).

Paralelamente, Ovum Salud, un proveedor de telesalud centrado en la fertilidad, se ha dedicado a ofrecer atención accesible y personalizada antes del embarazo, pre y posnatal a las mujeres embarazadas. Los clínicos de Ovum Health se han beneficiado de las capacidades remotas de Bakstage, lo que permite interacciones cara a cara más atractivas con los pacientes, diseñadas para aumentar la satisfacción del paciente y la profundidad de las consultas.

El impacto es real. Alice Crisci, CEO de Ovum Health, compartió que desde la integración de Bakstage.AI, la tasa de ausencia de sus consultas de enfermería gratuitas y en directo se redujo del 70% a menos del 10%, y su tasa de conversión a pacientes de pago aumentó al 77%. La integración no solo mejoró el acceso y la confianza de los pacientes, sino que también redujo drásticamente el coste de adquisición de clientes de 156 a 56 USD.

La característica de análisis de sentimiento ofrece un valor inmenso. Ovum Health puede rastrear el sentimiento del paciente y del proveedor durante las videollamadas, ofreciendo conocimientos poderosos sobre el tono emocional y la calidad de la atención, algo que ha mejorado significativamente su posicionamiento como pagador y la experiencia del paciente.

Los médicos de Ovum estado pueden deducir conocimiento profundo de los datos de los pacientes para formular diagnósticos más precisos y planes de tratamiento personalizados. El Dr. Laurence A. Jacobs, especialista en fertilidad en Ovum Health, explica que la tecnología ha hecho que la atención al paciente sea más humana; ya no se centra en tomar notas en su ordenador durante las llamadas de los pacientes, sino que puede participar plenamente en tiempo cara a cara y conversación de calidad. Además, la plataforma de Bakstage facilita la formación para ayudar a los médicos a extraer lecciones de extensos datos de salud y perfeccionar sus habilidades y conocimientos clínicos. La jefa de operaciones clínicas de Ovum Health, Lauren Haring, señala el valor de Bakstage en la incorporación, escalado y monitorización del rendimiento clínico. Le permite auditar las sesiones de los médicos, identificar a los mejores y facilitar oportunidades de aprendizaje específicas.