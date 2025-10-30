Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM gana por segundo año consecutivo el premio IDC 2025 SaaS CSAT Award en la categoría de GRC financiero

IBM ha recibido el premio IDC 2025 SaaS Customer Satisfaction (CSAT) por su gestión financiera, de riesgos y de cumplimiento normativo (GRC), lo que supone el segundo año consecutivo en el que recibe este reconocimiento.

Publicado 30 octubre 2025
Ilustración digital de un banco o gobierno con una barra y un diagrama de flujo que se hacen pasar por delante

Este reconocimiento se suma al premio IDC 2024 SaaS CSAT Award del año pasado, lo que, en nuestra opinión, reafirma la capacidad constante de IBM para ofrecer soluciones SaaS basadas en IA, fiables y con datos seguros, que permiten a las organizaciones gestionar eficazmente los riesgos y el cumplimiento normativo en un panorama financiero cada vez más complejo.

Lea aquí sobre el reconocimiento de 2024

IDC 2025: máxima satisfacción del cliente en todas las capacidades básicas de GRC

La encuesta IDC SaaS Path Survey 2025 evaluó a más de 2900 organizaciones de todo el mundo y midió la satisfacción en más de 30 métricas. IBM volvió a situarse en el grupo con mayor puntuación entre los proveedores de GRC financiero, y los clientes destacaron lo siguiente:

  • Marca de confianza y valor general entregado
  • Facilidad de implementación e integración
  • Características y funcionalidad superiores
  • Soporte de nivel empresarial y sólida seguridad de datos
  • Capacidades impulsadas por IA y alianzas sólidas con el ecosistema

Tal y como se muestra en el gráfico radial de satisfacción del cliente de IDC (figura 1, página 1 del informe), IBM superó la media de sus competidores en casi todos los aspectos, especialmente en fiabilidad de los productos, innovación impulsada por IA y experiencia especializada por sectores.

Impulsar la innovación y el valor en el GRC financiero

Según los resultados del estudio, más del 50 % de las empresas globales tienen previsto aumentar su gasto en aplicaciones GRC financieras basadas en SaaS en los próximos 12 meses, haciendo hincapié en áreas como el análisis basado en IA/ML, la generación de informes avanzados y una mayor integración en el ecosistema. IBM sigue invirtiendo estratégicamente en estas áreas, combinando automatización, arquitectura nativa en la nube e inteligencia de riesgos para ayudar a sus clientes a acelerar el cumplimiento normativo y a mejorar la toma de decisiones.

Como señala IDC, los clientes de IBM calificaron a la empresa por encima de la media en todas las categorías clave, con calificaciones particularmente altas en capacidades impulsadas por IA, facilidad de integración y rendimiento de gestión de datos. Esta excelencia continua demuestra nuestro compromiso incesante de alinear la innovación con los resultados del cliente.

Reconocido como líder en IDC MarketScape 2025 for GRC Software

Esto sigue a nuestro reconocimiento como líder en IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment.

Según el informe, "OpenPages de IBM ofrece una capacidad integral de GRC para toda la organización, con todas las características que puede necesitar una organización madura de GRC". En conjunto, creemos que estos reconocimientos de IDC subrayan el liderazgo integral de IBM, tanto en satisfacción del cliente como en capacidad de mercado, en todo el panorama del software GRC financiero.

Un éxito compartido con nuestros clientes

En IBM, estos premios no solo reflejan nuestra tecnología, sino también la confianza y la colaboración que compartimos con nuestros clientes de todo el mundo. Cada implementación, optimización y mejora impulsada por IA está diseñada para ayudar a las organizaciones a ir más allá del cumplimiento normativo y transformar el gobierno y la gestión de riesgos en ventajas estratégicas.

Agradecemos a nuestros clientes su confianza y su continua colaboración, y a IDC por reconocer nuestro inquebrantable compromiso con la excelencia.

Acerca del premio IDC SaaS CSAT

El premio IDC SaaS CSAT reconoce a los principales proveedores de software como servicio con las calificaciones más altas de satisfacción del cliente en cada mercado, según las respuestas de más de 2900 organizaciones de todo el mundo. Las calificaciones abarcan más de 30 métricas de rendimiento en las dimensiones de uso del producto, implementación y relación con los proveedores, incluidas la confianza, la usabilidad, la innovación, el soporte y la realización de valor.

Lea el informe 

Más información Lea el informe