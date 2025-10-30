IBM gana por segundo año consecutivo el premio IDC 2025 SaaS CSAT Award en la categoría de GRC financiero

La encuesta IDC SaaS Path Survey 2025 evaluó a más de 2900 organizaciones de todo el mundo y midió la satisfacción en más de 30 métricas. IBM volvió a situarse en el grupo con mayor puntuación entre los proveedores de GRC financiero, y los clientes destacaron lo siguiente:

Marca de confianza y valor general entregado

Facilidad de implementación e integración

Características y funcionalidad superiores

Soporte de nivel empresarial y sólida seguridad de datos

Capacidades impulsadas por IA y alianzas sólidas con el ecosistema

Tal y como se muestra en el gráfico radial de satisfacción del cliente de IDC (figura 1, página 1 del informe), IBM superó la media de sus competidores en casi todos los aspectos, especialmente en fiabilidad de los productos, innovación impulsada por IA y experiencia especializada por sectores.