IBM gana por segundo año consecutivo el premio IDC 2025 SaaS CSAT Award en la categoría de GRC financiero

Según los resultados del estudio, más del 50 % de las empresas globales tienen previsto aumentar su gasto en aplicaciones GRC financieras basadas en SaaS en los próximos 12 meses, haciendo hincapié en áreas como el análisis basado en IA/ML, la generación de informes avanzados y una mayor integración en el ecosistema. IBM sigue invirtiendo estratégicamente en estas áreas, combinando automatización, arquitectura nativa en la nube e inteligencia de riesgos para ayudar a sus clientes a acelerar el cumplimiento normativo y a mejorar la toma de decisiones.
Como señala IDC, los clientes de IBM calificaron a la empresa por encima de la media en todas las categorías clave, con calificaciones particularmente altas en capacidades impulsadas por IA, facilidad de integración y rendimiento de gestión de datos. Esta excelencia continua demuestra nuestro compromiso incesante de alinear la innovación con los resultados del cliente.