IBM® Digital Asset Haven: desbloqueo de operaciones de recursos digitales escalables y seguras

El cambio de los sistemas tradicionales a los basados en blockchain se está acelerando. Con el aumento de la adopción de activos tokenizados y monedas estables, las instituciones tendrán que evolucionar.

Sin embargo, muchas organizaciones se enfrentan a retos como sistemas fragmentados, mala integración con los flujos de trabajo empresariales, madurez de seguridad limitada y requisitos normativos complejos. Muchos también tienen dificultades para coordinarse entre las unidades de negocio y encontrar socios tecnológicos a largo plazo con la escala y la credibilidad para respaldar su estrategia.

IBM Digital Asset Haven está diseñado para superar estas barreras ofreciendo una capa de orquestación full stack que se integra con los procesos empresariales, unifica los sistemas fragmentados y ofrece la resiliencia operativa a largo plazo que requieren las instituciones financieras reguladas.