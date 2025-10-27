IBM® Digital Asset Haven: desbloqueo de operaciones de recursos digitales escalables y seguras

IBM Digital Asset Haven es una plataforma unificada creada para instituciones que necesitan gestionar recursos digitales de forma segura y eficiente en múltiples cadenas de bloques
A medida que los recursos digitales continúan transformando las finanzas mundiales, las instituciones se enfrentan a una necesidad cada vez más imperiosa: ofrecer servicios seguros y escalables con capacidades de cumplimiento normativo para satisfacer las expectativas de los usuarios y reguladores modernos.
IBM Digital Asset Haven aborda este desafío de frente reuniendo las herramientas necesarias para almacenar, controlar, mover y liquidar activos, al tiempo que actúa como un centro central para integrar servicios de recursos digitales tanto de terceros como internos.
El cambio de los sistemas tradicionales a los basados en blockchain se está acelerando. Con el aumento de la adopción de activos tokenizados y monedas estables, las instituciones tendrán que evolucionar.
Sin embargo, muchas organizaciones se enfrentan a retos como sistemas fragmentados, mala integración con los flujos de trabajo empresariales, madurez de seguridad limitada y requisitos normativos complejos. Muchos también tienen dificultades para coordinarse entre las unidades de negocio y encontrar socios tecnológicos a largo plazo con la escala y la credibilidad para respaldar su estrategia.
IBM Digital Asset Haven está diseñado para superar estas barreras ofreciendo una capa de orquestación full stack que se integra con los procesos empresariales, unifica los sistemas fragmentados y ofrece la resiliencia operativa a largo plazo que requieren las instituciones financieras reguladas.
IBM Digital Asset Haven es una plataforma integral para operaciones de recursos digitales que permite a las instituciones implementar rápidamente carteras y transacciones seguras y basadas en políticas, integrar servicios de terceros, alinear el gobierno basado en políticas con los flujos de trabajo empresariales y gestionar de forma flexible las claves criptográficas en todas las jurisdicciones y casos de uso.
Permite a las instituciones lanzar monederos digitales de forma rápida y eficiente. A través de las API y los SDK, las empresas pueden automatizar la creación de carteras, incrustar carteras en aplicaciones y respaldar operaciones multicadena con una indexación completa de los estándares de token.
Habilite las operaciones de recursos digitales con flujos de transacciones automatizados y basados en políticas. La plataforma admite la ejecución inteligente de contratos, la firma personalizada y el enrutamiento dinámico, así como transacciones de visibilidad total.
Aporta capacidades de gobierno programables y basadas en políticas a sus operaciones de recursos digitales. Las instituciones pueden definir roles, permisos y políticas de transacción que reflejen sus cadenas de aprobación internas.
Diseñado para acelerar la implementación con servicios preintegrados para verificación de identidad (KYC), prevención de delitos financieros (AML), generación de rendimiento y más. Amplíe las capacidades a través de API abiertas y conéctese directamente a los principales sistemas bancarios, patrimoniales y de pago, reduciendo la complejidad de los proveedores y los gastos generales de integración.
Combina modelos de firma en una única plataforma que permite a los clientes seleccionar y mezclar el enfoque deseado por activo, por caso de uso o por requisito jurisdiccional:
Esto garantiza que las instituciones puedan adaptar su estrategia de gestión de claves en los niveles operativos "calientes", "tibios" y "fríos", al tiempo que priorizan el control, la recuperabilidad o la postura regulatoria.
La seguridad es fundamental para cualquier operación de recursos digitales, especialmente cuando las instituciones gestionan carteras, claves y transacciones a escala.
Las capacidades de computación confidencial de IBM, ancladas por IBM Secure Execution para Linux (SEL) y Hyper Protect Virtual Servers (HPVS), forman la base de su enfoque de protección en tiempo de ejecución para operaciones de recursos digitales. Estas tecnologías están diseñadas para proporcionar aislamiento forzado por hardware, de modo que los procesos sensibles como la generación de claves, la firma de transacciones y el control de acceso permanezcan protegidos incluso de los administradores privilegiados.
Esto permite a las instituciones mantener el control sobre su infraestructura de recursos digitales, al tiempo que ayuda a garantizar que las operaciones críticas sigan siendo privadas y resistentes a manipulaciones. Estas protecciones son especialmente valiosas para los sectores regulados, en los que mantener la confidencialidad y la integridad operativa es esencial.
IBM Digital Asset Haven es más que una solución técnica: es un habilitador estratégico para las instituciones que ingresan al espacio de los recursos digitales. Al combinar velocidad, control, seguridad y resiliencia, IBM permite a las empresas crear servicios fiables y escalables que satisfagan las demandas del ecosistema financiero del mañana.
