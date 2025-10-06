En el centro de esta estrategia de mejora de las capacidades de observabilidad se encuentra una experiencia de observabilidad inteligente integrada en IBM Instana, Turbonomic, Concert y más.

Esta experiencia compartida es modular por diseño: las organizaciones pueden adoptar lo que necesitan hoy y expandirse a medida que evolucionan sus requisitos. Al unificar la observabilidad, la optimización de recursos, el cumplimiento y la automatización en una experiencia conectada, IBM ayuda a los equipos a moverse de la extinción reactiva a la innovación proactiva, garantizando que las aplicaciones sigan siendo resilientes, eficientes y alineadas con los objetivos empresariales.

Las capacidades clave de la experiencia compartida incluyen:

Inteligencia e integración compartidas : una capa de datos unificada, una navegación y una interfaz de usuario fluidas con inicio de sesión único y flujos de trabajo coherentes conectan a los equipos a través de las herramientas.

Observabilidad de extremo a extremo : TI obtiene una visibilidad profunda de los servicios distribuidos, las aplicaciones basadas en IA, la infraestructura y las redes para detectar y resolver los problemas con mayor rapidez.

Garantía de rendimiento alineada con los costes : las organizaciones equilibran el rendimiento y la eficiencia, garantizando que las aplicaciones empresariales cumplan los KPI sin gastar de más.

Resiliencia, riesgo y cumplimiento : los equipos se benefician de salvaguardas proactivas y automatización inteligente, lo que reduce el riesgo y agiliza el cumplimiento.

IA agéntica en operaciones : la IA agéntica ofrece conocimientos contextuales, detección proactiva y corrección automatizada a escala.

Asistencia de IA: una característica impulsada por IA integrada en todas las herramientas para mostrar orientación contextual, sugerir próximos pasos y agilizar la resolución a escala.

Lo que está en juego para las operaciones de TI está aumentando. Forrester informa de que el 77 % de los responsables de la toma de decisiones tecnológicas de EE. UU. encuentran niveles "moderados a extensos" de tecnología que provocan costes insostenibles, una entrega más lenta y mayores riesgos de seguridad (Forrester, 2024). Y el tiempo de inactividad puede costar a las empresas más de 1 millón de dólares por hora (ITIC, 2024).

Las organizaciones necesitan más que herramientas puntuales: necesitan una experiencia conectada a través de la observabilidad, la optimización y la resiliencia. Al integrar la IA en las operaciones diarias, IBM permite a TI reducir el trabajo, gestionar los costes, automatizar la resiliencia y acelerar la innovación.