IBM está mejorando sus capacidades de observabilidad para ayudar a los equipos de operaciones de TI a garantizar un rendimiento, una resiliencia y un gasto óptimos en entornos complejos.
El aumento de los costes, la escalada de los riesgos cibernéticos, la expansión de los entornos híbridos y el rápido cambio debido a la adopción de la IA han convertido las operaciones de TI en un acto de equilibrio entre velocidad, resiliencia y eficiencia.
Las empresas ahora hacen malabarismos con miles de aplicaciones en cargas de trabajo de cloud híbrido e IA. Para muchos equipos, esta escala de complejidad es imposible de gestionar solo con esfuerzo manual. La IA ha pasado de ser útil a ser indispensable. Cuando se integra directamente en las herramientas en las que confían los equipos, puede disolver los silos entre datos, personas y flujo de trabajo para proporcionar una visibilidad perfecta del rendimiento, el coste, el riesgo y el cumplimiento, de modo que puedan simplificar las operaciones, avanzar más rápido y reducir el riesgo.
En el centro de esta estrategia de mejora de las capacidades de observabilidad se encuentra una experiencia de observabilidad inteligente integrada en IBM Instana, Turbonomic, Concert y más.
Esta experiencia compartida es modular por diseño: las organizaciones pueden adoptar lo que necesitan hoy y expandirse a medida que evolucionan sus requisitos. Al unificar la observabilidad, la optimización de recursos, el cumplimiento y la automatización en una experiencia conectada, IBM ayuda a los equipos a moverse de la extinción reactiva a la innovación proactiva, garantizando que las aplicaciones sigan siendo resilientes, eficientes y alineadas con los objetivos empresariales.
Las capacidades clave de la experiencia compartida incluyen:
Lo que está en juego para las operaciones de TI está aumentando. Forrester informa de que el 77 % de los responsables de la toma de decisiones tecnológicas de EE. UU. encuentran niveles "moderados a extensos" de tecnología que provocan costes insostenibles, una entrega más lenta y mayores riesgos de seguridad (Forrester, 2024). Y el tiempo de inactividad puede costar a las empresas más de 1 millón de dólares por hora (ITIC, 2024).
Las organizaciones necesitan más que herramientas puntuales: necesitan una experiencia conectada a través de la observabilidad, la optimización y la resiliencia. Al integrar la IA en las operaciones diarias, IBM permite a TI reducir el trabajo, gestionar los costes, automatizar la resiliencia y acelerar la innovación.
IBM Observability se distingue por ofrecer:
Juntas, estas capacidades simplifican las operaciones y ayudan a TI a impulsar un valor empresarial medible, no solo a mantener las luces encendidas.
Esto es más que operaciones de TI. Es inteligencia operativa con IA, entregada a través de una experiencia de observabilidad inteligente integrada que abarca Instana, Turbonomic, Concert y más, con un compañero en cada paso.
