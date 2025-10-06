De los paneles de control estáticos a la acción proactiva: la evolución de Db2 Intelligence Center

En solo 3 meses, Db2 Intelligence Center ha pasado de su lanzamiento a convertirse en el plano de control en el que los administradores de bases de datos (DBA) confían cada día para realizar su trabajo. Cada versión ha supuesto un claro impulso hacia una gestión proactiva con IA.

En el lanzamiento, presentamos la monitorización personalizada con más de 50 métricas clave que cubren el rendimiento, la gestión del almacenamiento y las cargas de trabajo de las bases de datos en varias de ellas, creando una vista unificada para los administradores de bases de datos. Sobre esa base, nos complace lanzar una nueva versión de Db2 Intelligence Center que ofrece un conjunto clave de actualizaciones:

Index Impact Analysis: el ajuste de consultas siempre ha sido un acto de equilibrio. Un índice puede acelerar una consulta pero degradar otra. Con Index Impact Analysis, los administradores de bases de datos pueden evaluar las decisiones de indexación en los tipos de consulta y períodos de tiempo seleccionados para ver exactamente qué cargas de trabajo se verán afectadas antes de que los cambios lleguen a producción. Eso significa menos regresiones para revertir; decisiones de ajuste más rápidas y basadas en datos; y una mayor estabilidad de la carga de trabajo en entornos complejos.

64 señales adicionales sobre disponibilidad, rendimiento y comportamiento de la carga de trabajo para una visibilidad sin precedentes. Parámetros de configuración al alcance de su mano: mantener las bases de datos alineadas con las necesidades de la carga de trabajo a menudo significa hacer malabarismos con líneas de comando o herramientas separadas. Intelligence Center ahora le permite ver y editar parámetros de configuración directamente en la consola, lo que le brinda: ajuste específico de la carga de trabajo en un solo lugar; menor riesgo de tiempo de inactividad por configuración manual incorrecta; recomendaciones transparentes e impulsadas por IA adaptadas a su entorno.

Con estas mejoras, continuamos ofreciendo lo que los DBA dicen que aprecian más: gestión simplificada, rendimiento proactivo y seguridad de nivel empresarial. También prepara el escenario para algo más grande: agentes de IA de Db2.

Estamos en las primeras exploraciones con agentes de IA y cómo los DBA de Db2 pueden ir más allá de los paneles de control y la monitorización para proporcionar una nueva experiencia de gestión. Los primeros prototipos se han centrado en tres áreas críticas de las operaciones de bases de datos:

Solución de problemas de rendimiento más inteligente: las ralentizaciones de rendimiento son el principal sumidero de tiempo para los DBA, y el 62 % de ellos señala que la resolución de problemas de rendimiento es la actividad que más tiempo consume.* Los agentes de IA de Db2 correlacionan las señales automáticamente y explican qué ha cambiado, ayudando a los equipos a identificar las causas raíz en cuestión de minutos en lugar de horas.

: la mejor manera de reducir la extinción de incendios es detener los problemas antes de que se intensifiquen. Los agentes de IA de Db2 escanean continuamente los patrones de carga de trabajo, las líneas base de recursos y los cambios de configuración para señalar los riesgos de forma proactiva, de modo que el trabajo planificado se adelante a los incidentes no planificados. Conocimiento y asistencia conversacional: los DBA ya no necesitan reunir métricas y documentación en todas las herramientas. Con las consultas en lenguaje natural, los agentes de IA de Db2 devuelven respuestas precisas y respaldadas por datos en un solo lugar, lo que ahorra horas de esfuerzo manual.

En última instancia, este progreso ofrece lo que más importa: velocidad, seguridad y simplicidad. Los administradores de bases de datos se recuperan más rápido y dedican menos tiempo a apagar fuegos, los líderes de TI obtienen un gobierno y una fiabilidad más sólidos, y los desarrolladores se basan en una plataforma que mantiene las aplicaciones críticas en funcionamiento sin interrupción.

Si desea dar forma al viaje de los agentes de IA de Db2 con nosotros, permanezca atento al acceso anticipado.