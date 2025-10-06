De los paneles de control estáticos a la acción proactiva: la evolución de Db2 Intelligence Center

A principios de este año, lanzamos Db2 Intelligence Center, una consola de gestión de bases de datos con IA de próxima generación diseñada para ofrecer a las empresas una visión única y unificada de su flota de bases de datos Db2. Desde la monitorización avanzada hasta el ajuste de consultas y la automatización integrada, Intelligence Center se basó en un principio simple: los administradores de bases de datos no deberían tener que hacer malabarismos con scripts frágiles y varias herramientas desconectadas solo para mantener en funcionamiento las cargas de trabajo críticas.
Desde el lanzamiento en junio de 2025, hemos seguido innovando. Las últimas actualizaciones de Db2 Intelligence Center amplían la visibilidad, el control y el gobierno para que la gestión de Db2 sea más sencilla, inteligente y segura para las empresas.
En solo 3 meses, Db2 Intelligence Center ha pasado de su lanzamiento a convertirse en el plano de control en el que los administradores de bases de datos (DBA) confían cada día para realizar su trabajo. Cada versión ha supuesto un claro impulso hacia una gestión proactiva con IA.
En el lanzamiento, presentamos la monitorización personalizada con más de 50 métricas clave que cubren el rendimiento, la gestión del almacenamiento y las cargas de trabajo de las bases de datos en varias de ellas, creando una vista unificada para los administradores de bases de datos. Sobre esa base, nos complace lanzar una nueva versión de Db2 Intelligence Center que ofrece un conjunto clave de actualizaciones:
Con estas mejoras, continuamos ofreciendo lo que los DBA dicen que aprecian más: gestión simplificada, rendimiento proactivo y seguridad de nivel empresarial. También prepara el escenario para algo más grande: agentes de IA de Db2.
Estamos en las primeras exploraciones con agentes de IA y cómo los DBA de Db2 pueden ir más allá de los paneles de control y la monitorización para proporcionar una nueva experiencia de gestión. Los primeros prototipos se han centrado en tres áreas críticas de las operaciones de bases de datos:
En última instancia, este progreso ofrece lo que más importa: velocidad, seguridad y simplicidad. Los administradores de bases de datos se recuperan más rápido y dedican menos tiempo a apagar fuegos, los líderes de TI obtienen un gobierno y una fiabilidad más sólidos, y los desarrolladores se basan en una plataforma que mantiene las aplicaciones críticas en funcionamiento sin interrupción.
Si desea dar forma al viaje de los agentes de IA de Db2 con nosotros, permanezca atento al acceso anticipado.
Db2 combina décadas de confianza empresarial con nuevo rendimiento con IA, automatización inteligente y gobierno de nivel empresarial. Con las últimas innovaciones de Intelligence Center, Db2 sigue elevando el estándar de lo que las empresas pueden esperar de una base de datos moderna: disponibilidad siempre activa, gobierno de nivel empresarial y operaciones proactivas que se adaptan en tiempo real.
Leer más sobre las últimas noticias de Db2 en TechXchange 2025