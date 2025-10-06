Avance de la IA para la gestión de datos empresariales con las últimas actualizaciones de Db2

Apenas tres meses después de su lanzamiento, Intelligence Center se ha convertido en el plano de control de referencia para la gestión de Db2. La última versión supuso una segunda ola de innovación diseñada para reducir la necesidad de apagar fuegos y dar a los administradores de bases de datos un control más proactivo. Los aspectos más destacados incluyen:

Ajuste de rendimiento más inteligente con Index Impact Analysis

Una consola de replicación integrada

Cobertura de monitorización ampliada con docenas de nuevas señales

Parámetros de configuración al alcance de su mano

Características mejoradas de seguridad y cumplimiento

Estas actualizaciones amplían la base de Db2 de fiabilidad de nivel empresarial con gestión con IA, monitorización unificada y seguridad de confianza. También marcan un primer paso hacia el futuro agéntico de Db2, en el que los conocimientos surgen de forma proactiva y la gestión se vuelve más sencilla, inteligente y segura. Esté atento al acceso anticipado y a la oportunidad de dar forma al viaje agéntico de Db2.

"Db2 continúa evolucionando para satisfacer tanto las necesidades empresariales tradicionales como las nuevas demandas en torno a la IA y los datos híbridos", afirma Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy. "Su arquitectura se basa en las prioridades clave de hoy en día: disponibilidad, integridad, rendimiento y preparación para la IA, lo que ayuda a los equipos a gestionar la creciente complejidad de los datos con menos esfuerzo manual".