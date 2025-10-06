Inteligencia artificial Automatización de TI

Avance de la IA para la gestión de datos empresariales con las últimas actualizaciones de Db2

10/06/2025

Siji Daniel

Miran Badzak

En TechXchange 2025, estamos mostrando las últimas innovaciones en Db2 que ayudan a las empresas a modernizar hoy mientras se preparan para mañana. 

Hoy en día, las empresas se enfrentan a una presión implacable: los volúmenes de datos siguen creciendo, las cargas de trabajo son más complejas y la IA está remodelando la forma en que compiten los negocios. Hacer frente a estos retos requiere algo más que una base de datos: requiere una base moderna, con IA, que sea eficaz, segura y gobernada a escala.

Novedades en Db2

Mejoras de Db2 12.1.3

La próxima versión de Db2, 12.1.3, amplía la función de Db2 como la base de datos empresarial preparada para la IA creada para cargas de trabajo de misión crítica y uso intensivo de datos. Esta actualización ofrece importantes avances en 3 áreas:

  • Desarrollo de aplicaciones de IA: basándose en el nuevo tipo de datos vectoriales, las capacidades vectoriales se amplían ahora a utilidades, tablas externas y rutinas, lo que permite una IA y análisis de alto rendimiento tanto en datos estructurados como no estructurados. Db2 12.1.3 también ofrece conectores nativos para los marcos de Python LangChain y LlamaIndex para que los desarrolladores de aplicaciones de IA puedan crear rápidamente aplicaciones de generación aumentada por recuperación (RAG) como chatbots o sistemas de recuperación de conocimientos, conectando herramientas de IA populares de manera fluida directamente a Db2.

  • Escalabilidad de nivel empresarial: IBM® Db2 pureScale ofrece una alta disponibilidad y escalabilidad inigualables para las empresas que ejecutan sistemas de transacciones de gran volumen y de misión crítica que exigen tiempo de actividad 24/7 y cero pérdida de datos. Las últimas mejoras refuerzan la resiliencia de pureScale con soporte HADR para topologías mixtas, la capacidad de actualizar o restaurar entornos con imágenes de copia de seguridad de nivel inferior y mejoras de AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) que aumentan el rendimiento de la red hasta en un 40 %.* La compatibilidad con clústeres dispersos geográficamente en AWS y Azure permite implementaciones globales y siempre activas con una latencia mínima.

  • Listo y seguro: las mejoras de disponibilidad y seguridad hacen que Db2 sea más fácil y seguro de ejecutar a escala. Los aspectos más destacados incluyen la reorganización en línea de tablas particionadas por rangos con índices globales para maximizar el tiempo de actividad, la creación automática de un perfil de instrucción SQL para simplificar la optimización de consultas y la federación a Apache Cassandra como fuente de datos utilizando el contenedor JDBC. Las funciones integradas de generación de UUID agilizan la creación de ID seguros en los flujos de trabajo de las aplicaciones. Los registros de auditoría ahora se pueden exportar como archivos CSV a Cloud Object Storage para una integración fácil con herramientas SIEM y plataformas de análisis. El acceso rápido a los datos de auditoría simplifica el cumplimiento y el análisis forense, lo que permite un análisis más rápido de los eventos de seguridad en la nube.

Estas mejoras reducen el tiempo de inactividad, mejoran la productividad de los desarrolladores y proporcionan a las empresas una base más segura y escalable para construir aplicaciones impulsadas por IA, mostrando cómo Db2 utiliza la IA directamente en el motor para ofrecer rendimiento y confianza. Esté atento a la disponibilidad general de Db2 versión 12.1.3 el 5 de noviembre de 2025 y explore todo el potencial de Db2.

Db2 Intelligence Center

Apenas tres meses después de su lanzamiento, Intelligence Center se ha convertido en el plano de control de referencia para la gestión de Db2. La última versión supuso una segunda ola de innovación diseñada para reducir la necesidad de apagar fuegos y dar a los administradores de bases de datos un control más proactivo. Los aspectos más destacados incluyen:

  • Ajuste de rendimiento más inteligente con Index Impact Analysis
  • Una consola de replicación integrada
  • Cobertura de monitorización ampliada con docenas de nuevas señales
  • Parámetros de configuración al alcance de su mano
  • Características mejoradas de seguridad y cumplimiento

Estas actualizaciones amplían la base de Db2 de fiabilidad de nivel empresarial con gestión con IA, monitorización unificada y seguridad de confianza. También marcan un primer paso hacia el futuro agéntico de Db2, en el que los conocimientos surgen de forma proactiva y la gestión se vuelve más sencilla, inteligente y segura. Esté atento al acceso anticipado y a la oportunidad de dar forma al viaje agéntico de Db2.

"Db2 continúa evolucionando para satisfacer tanto las necesidades empresariales tradicionales como las nuevas demandas en torno a la IA y los datos híbridos", afirma Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy. "Su arquitectura se basa en las prioridades clave de hoy en día: disponibilidad, integridad, rendimiento y preparación para la IA, lo que ayuda a los equipos a gestionar la creciente complejidad de los datos con menos esfuerzo manual".

Diseñado para las cargas de trabajo de misión crítica globales

Db2 combina décadas de confianza empresarial con nuevo rendimiento con IA, automatización inteligente y gobierno de nivel empresarial. Con 12.1.3, con las últimas innovaciones de Intelligence Center, Db2 sigue elevando el estándar de lo que las empresas pueden esperar de una base de datos moderna: disponibilidad siempre activa, gobierno de nivel empresarial y operaciones proactivas que se adaptan en tiempo real.

Esto se basa en una comparación con la versión 12.1.2 anterior.

