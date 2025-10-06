Avance de la IA para la gestión de datos empresariales con las últimas actualizaciones de Db2

En TechXchange 2025, estamos mostrando las últimas innovaciones en Db2 que ayudan a las empresas a modernizar hoy mientras se preparan para mañana.
Hoy en día, las empresas se enfrentan a una presión implacable: los volúmenes de datos siguen creciendo, las cargas de trabajo son más complejas y la IA está remodelando la forma en que compiten los negocios. Hacer frente a estos retos requiere algo más que una base de datos: requiere una base moderna, con IA, que sea eficaz, segura y gobernada a escala.
La próxima versión de Db2, 12.1.3, amplía la función de Db2 como la base de datos empresarial preparada para la IA creada para cargas de trabajo de misión crítica y uso intensivo de datos. Esta actualización ofrece importantes avances en 3 áreas:
Estas mejoras reducen el tiempo de inactividad, mejoran la productividad de los desarrolladores y proporcionan a las empresas una base más segura y escalable para construir aplicaciones impulsadas por IA, mostrando cómo Db2 utiliza la IA directamente en el motor para ofrecer rendimiento y confianza. Esté atento a la disponibilidad general de Db2 versión 12.1.3 el 5 de noviembre de 2025 y explore todo el potencial de Db2.
Apenas tres meses después de su lanzamiento, Intelligence Center se ha convertido en el plano de control de referencia para la gestión de Db2. La última versión supuso una segunda ola de innovación diseñada para reducir la necesidad de apagar fuegos y dar a los administradores de bases de datos un control más proactivo. Los aspectos más destacados incluyen:
Estas actualizaciones amplían la base de Db2 de fiabilidad de nivel empresarial con gestión con IA, monitorización unificada y seguridad de confianza. También marcan un primer paso hacia el futuro agéntico de Db2, en el que los conocimientos surgen de forma proactiva y la gestión se vuelve más sencilla, inteligente y segura. Esté atento al acceso anticipado y a la oportunidad de dar forma al viaje agéntico de Db2.
"Db2 continúa evolucionando para satisfacer tanto las necesidades empresariales tradicionales como las nuevas demandas en torno a la IA y los datos híbridos", afirma Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy. "Su arquitectura se basa en las prioridades clave de hoy en día: disponibilidad, integridad, rendimiento y preparación para la IA, lo que ayuda a los equipos a gestionar la creciente complejidad de los datos con menos esfuerzo manual".
Db2 combina décadas de confianza empresarial con nuevo rendimiento con IA, automatización inteligente y gobierno de nivel empresarial. Con 12.1.3, con las últimas innovaciones de Intelligence Center, Db2 sigue elevando el estándar de lo que las empresas pueden esperar de una base de datos moderna: disponibilidad siempre activa, gobierno de nivel empresarial y operaciones proactivas que se adaptan en tiempo real.
Esto se basa en una comparación con la versión 12.1.2 anterior.