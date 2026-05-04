IBM Db2 Genius Hub ahora es compatible con Google Vertex IA e Intel Gaudi para la inferencia de IA

En IBM, siempre hemos creído que sus datos no deben permanecer en un silo; debe ser el motor que impulse la inteligencia de su empresa. Por eso lanzamos IBM Db2 Genius Hub: una capa operativa unificada e impulsada por IA agéntica diseñada para transformar la forma en que gestiona y optimiza sus entornos Db2, ofreciendo la experiencia de base de datos autónoma.

Desde el primer día, Genius Hub se creó para gestionar las cargas de trabajo de IA más exigentes, ofreciendo soporte nativo para Amazon Bedrock, aceleradores AMD Instinct™ y GPU NVIDIA H100 Tensor Core para potenciar la experiencia de IA agéntica.

Hoy, nos complace dar el siguiente paso en nuestra misión de proporcionar una flexibilidad y un rendimiento sin precedentes al presentar oficialmente el soporte para los aceleradores Google Vertex AI e Intel Gaudi AI.