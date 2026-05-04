IBM Db2 Genius Hub ahora es compatible con Google Vertex IA e Intel Gaudi para la inferencia de IA

Hoy, nos complace dar el siguiente paso en nuestra misión de proporcionar una flexibilidad y un rendimiento sin precedentes al presentar oficialmente el soporte para los aceleradores Google Vertex AI e Intel Gaudi AI.
En IBM, siempre hemos creído que sus datos no deben permanecer en un silo; debe ser el motor que impulse la inteligencia de su empresa. Por eso lanzamos IBM Db2 Genius Hub: una capa operativa unificada e impulsada por IA agéntica diseñada para transformar la forma en que gestiona y optimiza sus entornos Db2, ofreciendo la experiencia de base de datos autónoma.
Desde el primer día, Genius Hub se creó para gestionar las cargas de trabajo de IA más exigentes, ofreciendo soporte nativo para Amazon Bedrock, aceleradores AMD Instinct™ y GPU NVIDIA H100 Tensor Core para potenciar la experiencia de IA agéntica.
Hoy, nos complace dar el siguiente paso en nuestra misión de proporcionar una flexibilidad y un rendimiento sin precedentes al presentar oficialmente el soporte para los aceleradores Google Vertex AI e Intel Gaudi AI.
En el panorama de la IA generativa, que evoluciona rápidamente, la idea de que "una talla sirve para todos" es un mito. Las empresas necesitan poder elegir los ecosistemas de hardware y nube que mejor se adapten a sus requisitos específicos de latencia, estructuras de costes y necesidades de soberanía de datos.
Al ampliar nuestro soporte a Google Vertex IA y a Intel Gaudi, ofrecemos a los clientes de Db2 la libertad de crear y escalar la inferencia de IA exactamente como quieran:
Entendemos que, aunque la nube ofrece agilidad, muchos de nuestros clientes —especialmente aquellos en sectores altamente regulados como finanzas y sanidad— requieren la seguridad de un entorno en las instalaciones.
Db2 Genius Hub está diseñado para la era de la nube híbrida. Ya sea que mantenga sus datos detrás de su propio firewall o que escale globalmente en la nube, lo tenemos cubierto.
Para aquellos que priorizan el control absoluto y la gravedad de los datos, Db2 Genius Hub admite hardware de alto rendimiento dentro de su propio centro de datos. Puede aprovechar el poder de:
Si su estrategia prioriza la nube, Db2 garantiza una compatibilidad «igual a igual» entre los principales proveedores, lo que le permite mover las cargas de trabajo sin reescribir las aplicaciones:
La transición de la “conversación con datos” a la “IA agéntica”, donde la IA puede razonar, planificar y ejecutar tareas, requiere una infraestructura sólida. Al admitir una amplia gama de chips y plataformas en la nube, IBM Db2 Genius Hub garantiza que su base de datos no sea solo un contenedor de almacenamiento, sino una plataforma de lanzamiento de alta velocidad para la próxima generación de agentes de IA.
¿Listo para modernizarse? Los clientes actuales de Db2 pueden cambiar a Db2 IA Ediciones para obtener acceso completo a Genius Hub y a estas nuevas capacidades de inferencia hoy mismo.
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