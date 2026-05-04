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Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM Db2 Genius Hub ahora es compatible con Google Vertex IA e Intel Gaudi para la inferencia de IA

Hoy, nos complace dar el siguiente paso en nuestra misión de proporcionar una flexibilidad y un rendimiento sin precedentes al presentar oficialmente el soporte para los aceleradores Google Vertex AI e Intel Gaudi AI.

Publicado el 4 de mayo de 2026

En IBM, siempre hemos creído que sus datos no deben permanecer en un silo; debe ser el motor que impulse la inteligencia de su empresa. Por eso lanzamos IBM Db2 Genius Hub: una capa operativa unificada e impulsada por IA agéntica diseñada para transformar la forma en que gestiona y optimiza sus entornos Db2, ofreciendo la experiencia de base de datos autónoma.

Desde el primer día, Genius Hub se creó para gestionar las cargas de trabajo de IA más exigentes, ofreciendo soporte nativo para Amazon Bedrock, aceleradores AMD Instinct™ y GPU NVIDIA H100 Tensor Core para potenciar la experiencia de IA agéntica.

Hoy, nos complace dar el siguiente paso en nuestra misión de proporcionar una flexibilidad y un rendimiento sin precedentes al presentar oficialmente el soporte para los aceleradores Google Vertex AI e Intel Gaudi AI.

Más opciones, mejor rendimiento

En el panorama de la IA generativa, que evoluciona rápidamente, la idea de que "una talla sirve para todos" es un mito. Las empresas necesitan poder elegir los ecosistemas de hardware y nube que mejor se adapten a sus requisitos específicos de latencia, estructuras de costes y necesidades de soberanía de datos.

Al ampliar nuestro soporte a Google Vertex IA y a Intel Gaudi, ofrecemos a los clientes de Db2 la libertad de crear y escalar la inferencia de IA exactamente como quieran:

  • Google Vertex AI: Integre sus datos Db2 con la plataforma de IA de Google Cloud de manera fluida para crear, implementar y escalar modelos de machine learning con facilidad.
  • Intel Gaudi: aproveche el entrenamiento y la inferencia de IA rentables y de alto rendimiento. Intel Gaudi 3, en particular, ofrece una potente alternativa para las organizaciones que buscan optimizar su relación precio-rendimiento para implementaciones de IA a gran escala.

Implementación a tu manera: En las instalaciones o en la nube

Entendemos que, aunque la nube ofrece agilidad, muchos de nuestros clientes —especialmente aquellos en sectores altamente regulados como finanzas y sanidad— requieren la seguridad de un entorno en las instalaciones.

Db2 Genius Hub está diseñado para la era de la nube híbrida. Ya sea que mantenga sus datos detrás de su propio firewall o que escale globalmente en la nube, lo tenemos cubierto.

1. En las instalaciones (detrás del Firewall)

Para aquellos que priorizan el control absoluto y la gravedad de los datos, Db2 Genius Hub admite hardware de alto rendimiento dentro de su propio centro de datos. Puede aprovechar el poder de:

  • NVIDIA: Utilice las GPU H100 y H200 para obtener un rendimiento líder en el sector.
  • AMD: implemente los aceleradores AMD Instinct para obtener memoria de gran ancho de banda y eficiencia informática.
  • Intel: utilice los aceleradores Intel Gaudi para una infraestructura de IA en las instalaciones escalable y rentable.

2. En la nube

Si su estrategia prioriza la nube, Db2 garantiza una compatibilidad «igual a igual» entre los principales proveedores, lo que le permite mover las cargas de trabajo sin reescribir las aplicaciones:

  • IBM Cloud: El hogar de la experiencia Db2 más integrada, con la característica de las últimas ofertas de Intel Gaudi y NVIDIA Blackwell.
  • AWS: Integración profunda con Amazon Bedrock y los servicios gestionados por AWS.
  • Google Plataforma en la nube (GCP): ahora con soporte nativo para Vertex IA para cerrar la brecha entre sus datos operativos y los modelos avanzados de IA.

El futuro es agéntico

La transición de la “conversación con datos” a la “IA agéntica”, donde la IA puede razonar, planificar y ejecutar tareas, requiere una infraestructura sólida. Al admitir una amplia gama de chips y plataformas en la nube, IBM Db2 Genius Hub garantiza que su base de datos no sea solo un contenedor de almacenamiento, sino una plataforma de lanzamiento de alta velocidad para la próxima generación de agentes de IA.

¿Listo para modernizarse? Los clientes actuales de Db2 pueden cambiar a Db2 IA Ediciones para obtener acceso completo a Genius Hub y a estas nuevas capacidades de inferencia hoy mismo.

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Ashok Kumar

Program Director, Data and AI

IBM

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Bryan Tang

Program Director - Product Management

IBM HDM

Miran Badzak

Director, Databases

IBM Software