Db2 Genius Hub añade capacidades autónomas de próxima generación

A principios de 2026, presentamos la nueva experiencia de base de datos autónoma Db2, impulsada por Db2 Genius Hub. Construido sobre una red de agentes de IA, Db2 Genius Hub se diseñó para aumentar los administradores de bases de datos en tres áreas principales: mantenimiento agéntico, curación agéntica y respuesta agéntica.
En Think 2026, presentamos la siguiente etapa de la evolución autónoma: tomamos Db2 Genius Hub de una IA que recomienda a otra que actúa, bajo supervisión humana y dentro de límites definidos. Hasta ahora, Db2 Genius Hub ha sido asesor por diseño, ayudando a los equipos a analizar la telemetría, descubrir las posibles causas raíz y navegar por los problemas operativos.
Ahora, Db2 Genius Hub comienza a cerrar la brecha entre las perspectivas y la ejecución.
El mayor avance es la ejecución. Con esta versión, los agentes de IA en Db2 Genius Hub pueden proponer y ejecutar operaciones de base de datos con la aprobación del usuario. Eso significa que los equipos pueden moverse más directamente del diagnóstico a la acción sin renunciar al control de lo que sucede en la producción.
La parte más lenta de muchos incidentes es no encontrar el problema. Consiste en traducir una recomendación en el paso correcto, validarla y ejecutarla de forma segura. Las acciones aprobadas cierran esa brecha sin eliminar al humano.
Por ejemplo, un agente podría proponer un paso operativo específico, como actualizar configuraciones o crear un índice, y luego esperar a que el DBA lo reseñas y apruebe antes de la ejecución. Genius Hub ya no se limita a explicar lo que ocurrió y sugerir qué hacer a continuación. Ahora puede ayudar a llevar a cabo los Próximos pasos.
Estamos facilitando el uso de Db2 Genius Hub a partir de las herramientas con las que ya trabajan los equipos.
Con el acceso MCP para los agentes Genius Hub, los clientes MCP pueden conectarse a Db2 Genius Hub y utilizar sus capacidades directamente dentro de los flujos de trabajo existentes. MCP es un estándar abierto para conectar aplicaciones de IA a herramientas y sistemas externos, lo que lo convierte en una forma práctica de incorporar Genius Hub al conjunto más amplio de herramientas que los equipos ya utilizan. (Model Context Protocol)
Esto ayuda a ampliar Db2 Genius Hub más allá de una consola independiente y a un entorno operativo más amplio.
Algunos problemas no se pueden diagnosticar únicamente a partir de la telemetría de la base de datos. Requieren señales de nivel inferior del servidor anfitrión, donde las condiciones de la CPU, la memoria, el almacenamiento y el sistema operativo suelen explicar lo que realmente está impulsando el comportamiento. Con el acceso seguro a nivel de host proporcionado por el nuevo Db2 Genius Hub Remote, nuestra IA puede incorporar el contexto a nivel de host en sus paneles de control y flujos de trabajo de análisis, ofreciendo a los equipos un camino más profundo para la resolución de problemas y una ruta más directa desde el síntoma hasta la causa raíz y la resolución.
Estamos añadiendo soporte para automatización de tareas con IA. Db2 Genius Hub va más allá de la interacción puntual y se convierte en parte del ritmo operativo continuo del equipo de bases de datos.
Con la programación basada en IA y en lenguaje natural, los DBA ahora pueden pedir a Genius Hub que gestione el trabajo recurrente en un lenguaje sencillo. Un DBA puede decir: "Ejecute una copia de seguridad todas las mañanas a las 8 a. m." y convertir la intención operativa rutinaria en una acción programada sin unir scripts, calendarios y recordatorios.
Esto cambia el papel de Genius Hub. Ya no está ahí solo cuando algo se rompe. Se convierte en parte de la forma en que se realiza el trabajo rutinario de la base de datos.
Estamos ampliando dónde y cómo funciona Genius Hub. A principios de este año, lanzamos soporte de inferencia de IA para Db2 Genius Hub en Amazon Bedrock, IBM watsonx.ai, y chipset AMD MI300s (para implementaciones en las instalaciones).
Con esta versión, se amplía el conjunto de plataformas que los clientes pueden utilizar para la inferencia de IA a Microsoft AI Foundry, Google Vertex AI y los chips Intel Gaudi para implementaciones en las instalaciones. Esto ofrece a los clientes la libertad de implementar las capacidades autónomas de Db2, impulsadas por Genius Hub, sin importar dónde residan sus bases de datos: en las instalaciones o en la nube.
Presentamos Db2 Genius Hub como una oferta de servicio en la nube, que ofrece a los clientes una opción gestionada que elimina la necesidad de implementar y operar la consola ellos mismos.
Para los equipos que buscan el camino más rápido hacia el valor, Db2 Genius Hub SaaS ofrece una forma más sencilla de empezar. Ofrece a los clientes de Db2 SaaS, así como a los clientes de Db2 que prefieren un modelo gestionado, acceso a Genius Hub sin la sobrecarga de ejecutar su propia implementación de consola.
Db2 Genius Hub comenzó como una IA que podía decirle qué hacer. Ahora lo hará por usted. Ese es el cambio detrás de este lanzamiento. No solo más características, sino una nueva etapa en el camino desde la asistencia inteligente hasta la operación autónoma supervisada.
Está previsto que estas capacidades se implementen a partir de junio de 2026.
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