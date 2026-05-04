Db2 Genius Hub añade capacidades autónomas de próxima generación

El mayor avance es la ejecución. Con esta versión, los agentes de IA en Db2 Genius Hub pueden proponer y ejecutar operaciones de base de datos con la aprobación del usuario. Eso significa que los equipos pueden moverse más directamente del diagnóstico a la acción sin renunciar al control de lo que sucede en la producción.

La parte más lenta de muchos incidentes es no encontrar el problema. Consiste en traducir una recomendación en el paso correcto, validarla y ejecutarla de forma segura. Las acciones aprobadas cierran esa brecha sin eliminar al humano.

Por ejemplo, un agente podría proponer un paso operativo específico, como actualizar configuraciones o crear un índice, y luego esperar a que el DBA lo reseñas y apruebe antes de la ejecución. Genius Hub ya no se limita a explicar lo que ocurrió y sugerir qué hacer a continuación. Ahora puede ayudar a llevar a cabo los Próximos pasos.