IBM Db2 12.1.5 Ahora disponible: Llevar la IA a donde ya residen tus datos de misión crítica

Db2 12.1.5 ahora incluye GSKit 9, que eleva el estándar de cumplimiento a FIPS 140-3 y garantiza que los módulos criptográficos cumplen con los rigurosos requisitos de seguridad Quantum. GSKit 9 tiene soporte completo para mecanismos modernos de encapsulación de claves, apoyando el uso tanto de algoritmos clásicos como algoritmos de seguridad cuántica para proteger tus datos frente a amenazas inmediatas y reforzar frente a futuros riesgos cuánticos.

Las mejoras de seguridad incluyen una nueva interfaz ADMIN_GET_TLS_CERT para recuperar fácilmente la información de la cadena de certificados TLS del lado del servidor mediante una SQL Query. Los usuarios pueden monitorizar fácilmente la caducidad de los certificados del servidor y mantenerlos para que los usuarios puedan continuar conectándose al servidor. En consonancia con las mejores prácticas de seguridad modernas y los requisitos de cumplimiento, la recuperación de claves en línea permite actualizar las claves de validación de firma JWT (JSON Web Token) sin inactividad en la base de datos, reduciendo el esfuerzo del usuario para gestionar la tienda local de claves. Los permisos de archivo restringidos se han ampliado para cubrir la configuración legible y ejecutable en todo el mundo en archivos Db2, dando a los administradores de bases de datos control sobre el acceso a los archivos. Al registrar los detalles del servidor Db2 y la base de datos en LDAP, los usuarios ahora pueden especificar rutas de cliente para bases de datos clave y archivos ocultos, lo que simplifica la configuración del cliente.

Estas capacidades ayudan a las organizaciones a satisfacer los requisitos de cumplimiento en evolución mientras reducen la carga administrativa.