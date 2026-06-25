IBM Db2 12.1.5 Ahora disponible: Llevar la IA a donde ya residen tus datos de misión crítica

Db2 12.1.5 aporta indexación vectorial DiskANN, invocación nativa de modelos de IA basada en SQL, conformidad con FIPS 140-3, topologías HADR ampliadas y una serie de mejoras operativas.
El 25 de junio de 2026, IBM anunció la disponibilidad general de Db2 12.1.5 para Linux, UNIX y Windows. El último pack de mods está diseñado para ayudar a las Organizaciones a desarrollar aplicaciones impulsadas por IA, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento, la escala, la disponibilidad y la seguridad necesarias para cargas de trabajo de misión crítica.
Esta versión se basa en Db2 12.1 para IA e incluye indexación de datos vectoriales, mayor integración con modelos de IA externos y numerosas mejoras en alta disponibilidad, seguridad y eficiencia operativa.
Db2 12.1.5 ahora incluye GSKit 9, que eleva el estándar de cumplimiento a FIPS 140-3 y garantiza que los módulos criptográficos cumplen con los rigurosos requisitos de seguridad Quantum. GSKit 9 tiene soporte completo para mecanismos modernos de encapsulación de claves, apoyando el uso tanto de algoritmos clásicos como algoritmos de seguridad cuántica para proteger tus datos frente a amenazas inmediatas y reforzar frente a futuros riesgos cuánticos.
Las mejoras de seguridad incluyen una nueva interfaz ADMIN_GET_TLS_CERT para recuperar fácilmente la información de la cadena de certificados TLS del lado del servidor mediante una SQL Query. Los usuarios pueden monitorizar fácilmente la caducidad de los certificados del servidor y mantenerlos para que los usuarios puedan continuar conectándose al servidor. En consonancia con las mejores prácticas de seguridad modernas y los requisitos de cumplimiento, la recuperación de claves en línea permite actualizar las claves de validación de firma JWT (JSON Web Token) sin inactividad en la base de datos, reduciendo el esfuerzo del usuario para gestionar la tienda local de claves. Los permisos de archivo restringidos se han ampliado para cubrir la configuración legible y ejecutable en todo el mundo en archivos Db2, dando a los administradores de bases de datos control sobre el acceso a los archivos. Al registrar los detalles del servidor Db2 y la base de datos en LDAP, los usuarios ahora pueden especificar rutas de cliente para bases de datos clave y archivos ocultos, lo que simplifica la configuración del cliente.
Estas capacidades ayudan a las organizaciones a satisfacer los requisitos de cumplimiento en evolución mientras reducen la carga administrativa.
Db2 12.1.5 moderniza la capacidad de búsqueda de texto completo mediante la integración con dos de los mejores motores de búsqueda externos autoalojados de su clase: OpenSearch y Elasticsearch. Funciona como ya lo hacen los usuarios. Los comandos y métodos son los mismos si la búsqueda se realiza con búsqueda de texto nativo, OpenSearch o Elasticsearch. Esto permite a los usuarios comenzar la migración del motor nativo de búsqueda de texto a la tecnología moderna OpenSearch o Elasticsearch, lo que proporciona un mejor rendimiento, una mayor escalabilidad y acceso a la innovación continua de código abierto. En esta versión, los clientes podrán utilizar los tres motores de búsqueda para probar el rendimiento de la indexación y migrar los índices con el tiempo.
El nuevo motor de búsqueda de texto ofrece búsqueda avanzada de serie: búsqueda por término simple, frase exacta, comodín, búsqueda aproximada, por proximidad, booleana y de sinónimos, además de búsqueda fonética, novedad en esta versión, por lo que "Meyer", "Mayer" y "Meier" coinciden. Los usuarios obtienen coincidencias sin distinción entre mayúsculas y minúsculas de forma predeterminada, procesamiento lingüístico para CJK y otros idiomas y soporte de documentos enriquecidos para archivos PDF, Word, Excel y ZIP a través de Apache Tika integrado. La comunicación segura HTTPS con autenticación SSL la mantiene lista para empresas.
Esta versión introduce la instalación basada en RPM (Red Hat Package Manager), lo que permite el uso de herramientas estándar de Linux para la implementación, las actualizaciones y la gestión de dependencias.
Se ha ampliado la compatibilidad con plataformas mediante la incorporación de PPCLE (Power Linux Little Endian) para espacios de tabla remotos y el software Datalake. Db2 12.1.5 también introduce la compatibilidad con AWS SDK en AIX, lo que permite crear alias y acceder al almacenamiento remoto directamente desde Db2. Esto permite un acceso optimizado al almacenamiento de objetos S3 de AWS desde AIX para operaciones como la ingesta de datos, la carga, la copia de seguridad, el archivado de registros y la auditoría.
En los sistemas federados, los procedimientos almacenados de origen ahora admiten valores de parámetros por defecto definidos en la base de datos de origen. Esto reduce la necesidad de entradas de parámetros explícitas, garantiza un comportamiento coherente en entornos remotos y federados y mejora la usabilidad general.
IBM Db2 12.1.5 introduce nuevas capacidades para mejorar la experiencia del administrador de la base de datos en lo que respecta a la evolución del esquema, el rendimiento y la monitorización:
Db2 12.1.5 introduce mejoras significativas en las tablas nativas de Iceberg Datalake de Db2, basándose en las capacidades añadidas en la versión 12.1.4. Estas actualizaciones incluyen soporte para catálogos Iceberg REST incrustados y almacenamiento Azure ADLS Gen2, lo que permite una integración perfecta con ecosistemas modernos de data lake y almacenamiento nativo de hiperescaladores.
Las organizaciones pueden ahora extender las implementaciones tradicionales de DPF para acceder directamente a los datos almacenados en formatos de datos abiertos y en el formato de tabla abierta Iceberg, mientras continúan beneficiándose del cumplimiento ACID y del rendimiento de nivel empresarial.
Db2 12.1.5 incorpora la indexación vectorial con tecnología de Diskann al motor de bases de datos, lo que permite una búsqueda por similitud rápida y escalable para casos de uso de IA, como la búsqueda semántica, los motores de recomendación y la generación aumentada por recuperación (RAG).
Para simplificar aún más los flujos de trabajo de IA, Db2 permite la integración nativa con modelos de IA externos. Los desarrolladores pueden registrar modelos de motores compatibles con watsonx.ai y OpenAI e invocarlos directamente utilizando funciones SQL como TO_EMBEDDING y TEXT_GENERATION. Esto permite a las aplicaciones generar embeddings y texto sin mover datos fuera de la base de datos, lo que reduce la latencia, la complejidad y el riesgo de seguridad.
Juntas, estas capacidades posicionan a Db2 como una plataforma de datos de IA completa para cargas de trabajo transaccionales, analíticas y de IA sin necesidad de bases de datos vectoriales independientes ni pipelines de datos complejos.
Db2 12.1.5 aporta una mayor flexibilidad para las implementaciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Las organizaciones pueden implementar topologías de recuperación ante desastres más sofisticadas con más de tres standbys en diferentes regiones geográficas, standbys dedicados para cargas de trabajo de informes y configuraciones HADR en cascada para implementaciones globales.
La eliminación automática de registros de archivo para instantáneas de Db2 no integradas simplifica la gestión de las copias de seguridad, ya que elimina automáticamente los registros que ya no son necesarios para la recuperación, lo que reduce el consumo de almacenamiento y los gastos operativos.
Esta versión también incorpora mejoras sustanciales en la automatización de la alta disponibilidad de Db2 gracias al gestor de clústeres Pacemaker integrado:
Db2 12.1.5 refleja un cambio claro hacia llevar las capacidades de la IA directamente a los datos empresariales, lo que reduce la necesidad de arquitecturas fragmentadas y canalizaciones de datos complejas.
Al combinar búsqueda vectorial integrada, soporte para modelos externos, arquitectura de datos moderna y resiliencia de nivel empresarial, Db2 ayuda a las organizaciones a acelerar la adopción de la IA manteniendo el control sobre sus cargas de trabajo más críticas.
IBM Db2 12.1.5 estará disponible el 25 de junio de 2026 como un pack de mods para Db2 12.1 y podrá descargarse desde Fix Central.
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