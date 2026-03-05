IBM® Db2 12.1.4 ahora disponible: reducción de fricciones operativas y ampliación de la conectividad de datos

El 5 de marzo de 2026, IBM anunció la disponibilidad general de IBM Db2 12.1.4. El último modpack de Db2 12.1 se centra en eliminar las fricciones operativas cotidianas y ampliar la conectividad a las plataformas de datos modernas, simplificando la forma en que los equipos gestionan y evolucionan sus entornos de datos. Esta actualización se basa en los recientes avances de Db2, incluido IBM Db2 Genius Hub, y continúa la evolución hacia capacidades de IA más profundas e integradas en toda la plataforma.

Basándose en las mejoras de integración, disponibilidad y escalabilidad de la IA ofrecidas en la versión 12.1.3, Db2 12.1.4 introduce mejoras específicas que ayudan a DBA, equipos de plataforma e ingenieros de datos a ejecutar Db2 de forma predecible integrándose fácilmente con arquitecturas lakehouse, plataformas de datos distribuidas y flujos de trabajo de cumplimiento basados en la nube.