IBM® Db2 12.1.4 ahora disponible: reducción de fricciones operativas y ampliación de la conectividad de datos

Db2 12.1.4 ofrece cinco mejoras clave en operaciones de copia de seguridad, conectividad de plataformas de datos, evolución de esquemas y seguridad para ayudar a los equipos a operar con menos sobrecarga mientras continúan modernizando sus entornos Db2.
El 5 de marzo de 2026, IBM anunció la disponibilidad general de IBM Db2 12.1.4. El último modpack de Db2 12.1 se centra en eliminar las fricciones operativas cotidianas y ampliar la conectividad a las plataformas de datos modernas, simplificando la forma en que los equipos gestionan y evolucionan sus entornos de datos. Esta actualización se basa en los recientes avances de Db2, incluido IBM Db2 Genius Hub, y continúa la evolución hacia capacidades de IA más profundas e integradas en toda la plataforma.
Basándose en las mejoras de integración, disponibilidad y escalabilidad de la IA ofrecidas en la versión 12.1.3, Db2 12.1.4 introduce mejoras específicas que ayudan a DBA, equipos de plataforma e ingenieros de datos a ejecutar Db2 de forma predecible integrándose fácilmente con arquitecturas lakehouse, plataformas de datos distribuidas y flujos de trabajo de cumplimiento basados en la nube.
Db2 12.1.4 ofrece cinco mejoras clave en operaciones de copia de seguridad, conectividad de plataformas de datos, evolución de esquemas y seguridad para ayudar a los equipos a operar con menos sobrecarga mientras continúan modernizando sus entornos Db2.
A medida que las organizaciones adoptan arquitecturas lakehouse y plataformas de datos distribuidas, los entornos Db2 necesitan integrarse cada vez más con sistemas de datos externos sin forzar cambios en los modelos de implementación existentes. Db2 12.1.4 amplía la conectividad a formatos de tabla abiertos y plataformas externas, preservando al mismo tiempo los patrones operativos Db2 conocidos. Db2 12.1.4 añade soporte para:
En conjunto, estas mejoras facilitan la conexión de Db2 con plataformas de datos modernas, apoyando arquitecturas híbridas y de tipo lakehouse, permitiendo a los equipos adoptar nuevas tecnologías de datos a su propio ritmo.
Las operaciones de copia de seguridad son críticas para la fiabilidad de la base de datos, pero en entornos con copias de seguridad frecuentes y largos periodos de retención, el mantenimiento del archivo histórico puede introducir una contención innecesaria. Db2 12.1.4 resuelve este problema separando la eliminación de archivos históricos de la ruta de ejecución de la copia de seguridad.
Como resultado, el rendimiento de las copias de seguridad se vuelve más constante y predecible, especialmente en entornos con copias de seguridad frecuentes o archivos históricos de gran tamaño, mientras que el mantenimiento de los metadatos continúa de forma segura sin necesidad de intervención manual.
Los cambios de esquema son un requisito común en los entornos analíticos a medida que crecen los volúmenes de datos y evolucionan los requisitos empresariales. Db2 12.1.4 reduce los gastos operativos asociados a la evolución de los esquemas al permitir cambios adicionales de esquema in situ en las tablas organizadas por columnas, como:
En conjunto, estas mejoras facilitan la evolución de los esquemas en tablas analíticas de gran tamaño, al tiempo que minimizan las interrupciones y reducen la necesidad de flujos de trabajo de migración manuales.
A medida que las organizaciones centralizan cada vez más los registros en sistemas de Cloud Object Storage con fines de conservación, seguridad y cumplimiento normativo, los entornos Db2 deben adaptar los flujos de trabajo de auditoría a estos modelos operativos que dan prioridad a la nube. Db2 12.1.4 amplía las capacidades de auditoría para respaldar este enfoque, lo que permite un acceso más eficiente a los datos de auditoría sin cambiar la forma en que se almacenan los registros. El soporte añadido incluye:
Al integrarse de forma más directa con Cloud Object Storage, Db2 apoya arquitecturas modernas de cumplimiento mientras ayuda a las organizaciones a agilizar la recopilación de pruebas de auditoría y la elaboración de informes.
Db2 12.1.4 incorpora compatibilidad con Red Hat Enterprise Linux 10 tanto para implementaciones de un solo nodo como para aquellas que utilizan la característica de partición de bases de datos (DPF). Esto permite que las organizaciones que ejecutan entornos DPF adopten nuevos estándares empresariales de Linux mientras continúan operando Db2 tanto en configuraciones independientes como particionadas.
La compatibilidad con RHEL 10 en entornos pureScale se incluirá en un futuro modpack.
Las empresas están evolucionando para adoptar sistemas impulsados por IA que pueden razonar, planificar y actuar de forma autónoma. A medida que las organizaciones pasan de los paneles de control a los agentes, la base de datos se convierte en el ancla de confianza de dichos agentes.
Db2 12.1.4 sigue impulsando Db2 como base de datos autónoma al ofrecer mejoras que reducen las dificultades operativas, al tiempo que amplía la conectividad y simplifica las operaciones diarias. Con una fiabilidad permanente, un rendimiento preparado para la IA y una seguridad fiable a escala, Db2 garantiza que las organizaciones ejecuten sus cargas de trabajo más críticas con confianza en entornos híbridos y de nube.
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