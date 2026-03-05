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IBM® Db2 12.1.4 ahora disponible: reducción de fricciones operativas y ampliación de la conectividad de datos

Db2 12.1.4 ofrece cinco mejoras clave en operaciones de copia de seguridad, conectividad de plataformas de datos, evolución de esquemas y seguridad para ayudar a los equipos a operar con menos sobrecarga mientras continúan modernizando sus entornos Db2.

Publicado el 5 de marzo de 2026

El 5 de marzo de 2026, IBM anunció la disponibilidad general de IBM Db2 12.1.4. El último modpack de Db2 12.1 se centra en eliminar las fricciones operativas cotidianas y ampliar la conectividad a las plataformas de datos modernas, simplificando la forma en que los equipos gestionan y evolucionan sus entornos de datos. Esta actualización se basa en los recientes avances de Db2, incluido IBM Db2 Genius Hub, y continúa la evolución hacia capacidades de IA más profundas e integradas en toda la plataforma.

Basándose en las mejoras de integración, disponibilidad y escalabilidad de la IA ofrecidas en la versión 12.1.3, Db2 12.1.4 introduce mejoras específicas que ayudan a DBA, equipos de plataforma e ingenieros de datos a ejecutar Db2 de forma predecible integrándose fácilmente con arquitecturas lakehouse, plataformas de datos distribuidas y flujos de trabajo de cumplimiento basados en la nube.

Cinco nuevas características en Db2 12.1.4

Db2 12.1.4 ofrece cinco mejoras clave en operaciones de copia de seguridad, conectividad de plataformas de datos, evolución de esquemas y seguridad para ayudar a los equipos a operar con menos sobrecarga mientras continúan modernizando sus entornos Db2.

1. Ampliación de la conectividad de lakehouse y plataformas de datos

A medida que las organizaciones adoptan arquitecturas lakehouse y plataformas de datos distribuidas, los entornos Db2 necesitan integrarse cada vez más con sistemas de datos externos sin forzar cambios en los modelos de implementación existentes. Db2 12.1.4 amplía la conectividad a formatos de tabla abiertos y plataformas externas, preservando al mismo tiempo los patrones operativos Db2 conocidos. Db2 12.1.4 añade soporte para:

  • Tablas de Datalake basadas en el formato Open Data Format (ODF), incluidas las tablas Iceberg, en implementaciones tradicionales de Db2 12.1 no contenerizadas. Esto permite a los equipos que ejecutan instalaciones clásicas de Db2 Warehouse o Db2 12.1 integrarse con entornos lakehouse sin migrar a plataformas basadas en contenedores ni rediseñar sus entornos.

  • Compatibilidad con DataStax a través de contenedores JDBC y ODBC, lo que permite el acceso federado a datos respaldados por DataStax mediante mecanismos de federación estándar de Db2. Las aplicaciones y las herramientas de análisis pueden consultar los datos de DataStax a través de interfaces SQL conocidas, sin necesidad de capas de integración personalizadas ni cambios en los flujos de trabajo existentes.

En conjunto, estas mejoras facilitan la conexión de Db2 con plataformas de datos modernas, apoyando arquitecturas híbridas y de tipo lakehouse, permitiendo a los equipos adoptar nuevas tecnologías de datos a su propio ritmo.

2. Reducción de la sobrecarga de las copias de seguridad y mejora de la previsibilidad operativa

Las operaciones de copia de seguridad son críticas para la fiabilidad de la base de datos, pero en entornos con copias de seguridad frecuentes y largos periodos de retención, el mantenimiento del archivo histórico puede introducir una contención innecesaria. Db2 12.1.4 resuelve este problema separando la eliminación de archivos históricos de la ruta de ejecución de la copia de seguridad.

  • La eliminación de archivos históricos ahora se realiza de forma asíncrona, lo que permite completar las copias de seguridad sin esperar a que finalicen las tareas de eliminación. La eliminación se ejecuta de forma independiente en segundo plano, y los scripts y procedimientos de copia de seguridad existentes continúan funcionando sin cambios.

Como resultado, el rendimiento de las copias de seguridad se vuelve más constante y predecible, especialmente en entornos con copias de seguridad frecuentes o archivos históricos de gran tamaño, mientras que el mantenimiento de los metadatos continúa de forma segura sin necesidad de intervención manual.

3. Simplificación de la evolución del esquema para tablas organizadas por columnas

Los cambios de esquema son un requisito común en los entornos analíticos a medida que crecen los volúmenes de datos y evolucionan los requisitos empresariales. Db2 12.1.4 reduce los gastos operativos asociados a la evolución de los esquemas al permitir cambios adicionales de esquema in situ en las tablas organizadas por columnas, como:

  • ALTER SCALE para columnas DECIMAL en tablas organizadas por columnas. Tanto la escala como la precisión de las columnas DECIMAL ahora se pueden modificar sin necesidad de reorganizar la tabla después del cambio. Esto simplifica la evolución del esquema para cargas de trabajo analíticas en las que los requisitos de precisión numérica cambian con el tiempo.
  • ALTER SMALLINT a INT para tablas organizadas por columnas, lo que resuelve situaciones en las que los valores de las columnas superan el rango original de SMALLINT. Este cambio ahora se puede aplicar directamente, evitando la necesidad de crear nuevas tablas, rellenar datos o realizar intercambios de tablas.

En conjunto, estas mejoras facilitan la evolución de los esquemas en tablas analíticas de gran tamaño, al tiempo que minimizan las interrupciones y reducen la necesidad de flujos de trabajo de migración manuales.

4. Refuerzo de los flujos de trabajo de auditoría y cumplimiento en entornos de nube

A medida que las organizaciones centralizan cada vez más los registros en sistemas de Cloud Object Storage con fines de conservación, seguridad y cumplimiento normativo, los entornos Db2 deben adaptar los flujos de trabajo de auditoría a estos modelos operativos que dan prioridad a la nube. Db2 12.1.4 amplía las capacidades de auditoría para respaldar este enfoque, lo que permite un acceso más eficiente a los datos de auditoría sin cambiar la forma en que se almacenan los registros. El soporte añadido incluye:

  • Auditación de los eventos de los registros almacenados en Cloud Object Storage para poder acceder a los datos de auditoría directamente desde los repositorios de registros basados en la nube. Esto permite a los equipos de seguridad y cumplimiento trabajar con la información de auditoría donde ya reside, lo que reduce la dependencia de la persistencia de registros locales y simplifica los flujos de trabajo de auditoría.

Al integrarse de forma más directa con Cloud Object Storage, Db2 apoya arquitecturas modernas de cumplimiento mientras ayuda a las organizaciones a agilizar la recopilación de pruebas de auditoría y la elaboración de informes.

5. Soporte RHEL 10

Db2 12.1.4 incorpora compatibilidad con Red Hat Enterprise Linux 10 tanto para implementaciones de un solo nodo como para aquellas que utilizan la característica de partición de bases de datos (DPF). Esto permite que las organizaciones que ejecutan entornos DPF adopten nuevos estándares empresariales de Linux mientras continúan operando Db2 tanto en configuraciones independientes como particionadas.

La compatibilidad con RHEL 10 en entornos pureScale se incluirá en un futuro modpack.

Diseñado para las cargas de trabajo de misión crítica globales

Las empresas están evolucionando para adoptar sistemas impulsados por IA que pueden razonar, planificar y actuar de forma autónoma. A medida que las organizaciones pasan de los paneles de control a los agentes, la base de datos se convierte en el ancla de confianza de dichos agentes.

Db2 12.1.4 sigue impulsando Db2 como base de datos autónoma al ofrecer mejoras que reducen las dificultades operativas, al tiempo que amplía la conectividad y simplifica las operaciones diarias. Con una fiabilidad permanente, un rendimiento preparado para la IA y una seguridad fiable a escala, Db2 garantiza que las organizaciones ejecuten sus cargas de trabajo más críticas con confianza en entornos híbridos y de nube.

Más información sobre 12.1.4

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Siji Daniel

Senior Product Manager

IBM Db2

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM