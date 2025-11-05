IBM Db2 12.1.3 ya está disponible de forma general: IA avanzada para la gestión de datos empresariales

Nos complace anunciar la disponibilidad general (GA) de IBM Db2 12.1.2, publicado el 5 de noviembre de 2025.

Diseñado para cargas de trabajo de misión crítica y uso intensivo de datos, Db2 12.1.3 ofrece una integración más profunda de la IA, escalabilidad de nivel empresarial y disponibilidad mejorada, al tiempo que reduce la complejidad operativa y optimiza el rendimiento en entornos híbridos y en la nube.