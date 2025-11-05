Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM Db2 12.1.3 ya está disponible de forma general: IA avanzada para la gestión de datos empresariales

Publicado 05 noviembre 2025
By Siji Daniel and Satya Krishnaswamy

Nos complace anunciar la disponibilidad general (GA) de IBM Db2 12.1.2, publicado el 5 de noviembre de 2025.

Diseñado para cargas de trabajo de misión crítica y uso intensivo de datos, Db2 12.1.3 ofrece una integración más profunda de la IA, escalabilidad de nivel empresarial y disponibilidad mejorada, al tiempo que reduce la complejidad operativa y optimiza el rendimiento en entornos híbridos y en la nube.

Novedades de Db2 12.1.3

Db2 12.1.3 presenta cuatro avances clave que aceleran el desarrollo de aplicaciones de IA, fortalecen la escalabilidad empresarial, aumentan el rendimiento y mejoran la seguridad y la integración en entornos híbridos.

1. Acelerar el desarrollo de aplicaciones de IA

Db2 12.1.3 amplía las capacidades y profundiza la integración con los principales marcos de IA, lo que agiliza y facilita la creación de aplicaciones de IA generativas directamente en Db2:

  • Db2 amplía las capacidades vectoriales a través de servicios, tablas externas y rutinas, lo que permite una IA de alto rendimiento y análisis en datos estructurados y no estructurados.
  • Los conectores nativos para los marcos de Python LangChain y LlamaIndex permiten a los desarrolladores crear rápidamente aplicaciones de generación aumentada por recuperación (RAG), como chatbots y sistemas de recuperación de conocimiento, sin movimiento de datos.

Estas innovaciones acercan la IA a los datos, lo que permite a los equipos crear e implementar aplicaciones impulsadas por IA con rapidez, simplicidad y confianza.

2. Fortalecer la escalabilidad y resiliencia empresarial

Db2 continúa ofreciendo una fiabilidad y disponibilidad inigualables para las empresas que ejecutan sistemas de transacciones de gran volumen y de misión crítica que demandan un tiempo de actividad 24/7 y cero pérdida de datos. Las últimas mejoras de Db2 pureScale refuerzan aún más su resiliencia y escalabilidad:

  • La compatibilidad con topología mixta para pureScale con HADR garantiza una sólida recuperación ante desastres incluso cuando las configuraciones primaria y en espera no son idénticas, lo que minimiza el tiempo de inactividad.
  • La actualización o restauración mediante imágenes de copia de seguridad de nivel inferior simplifica las migraciones, lo que permite a los administradores de bases de datos evolucionar los sistemas con confianza.
  • Las mejoras de AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) ofrecen una mejora del rendimiento de hasta un 40 %, lo que acelera las cargas de trabajo con uso intensivo de datos.*
  • Los clústeres pureScale dispersos geográficamente (GDPC) con Pacemaker ahora son compatibles con despliegues on-premises. GDPC con pureScale también puede permitir implementaciones multi-AZ activo-activo en AWS y Azure para operaciones globales con una latencia mínima.

Estas capacidades fortalecen a Db2 como la base de datos empresarial más resiliente  para operaciones 24x7 en cualquier entorno.

3. Mejorar el rendimiento y la disponibilidad

Db2 12.1.3 introduce mejoras de rendimiento y disponibilidad que maximizan el tiempo de actividad y reducen el ajuste manual:

  • La reorganización en línea de tablas particionadas por rangos con índices globales permite una disponibilidad continua durante el mantenimiento y los cambios de esquema.
  • La creación automática de perfiles de sentencias SQL elimina la necesidad de que los DBA generen manualmente perfiles de optimización, lo que simplifica el ajuste de consultas y mejora el rendimiento.

Estas mejoras reducen el tiempo de inactividad y la sobrecarga operativa, al tiempo que garantizan un rendimiento óptimo para cargas de trabajo de gran volumen.

4. Mejorar la seguridad y la integración

Db2 12.1.3 continúa el compromiso de IBM con la gestión de datos de confianza con nuevas capacidades que simplifican el cumplimiento y amplían la integración en diversos entornos:

  • El registro de auditoría compatible con la nube exporta registros de auditoría en formato CSV para una fácil integración con herramientas SIEM y plataformas de análisis, lo que permite un análisis de eventos de seguridad más rápido.
  • Las funciones integradas de generación de UUID simplifican la creación segura de ID para aplicaciones distribuidas.
  • Las funciones mejoradas de diagnóstico y monitorización de db2dart proporcionan una mayor comprensión del estado y el rendimiento del sistema para una gestión proactiva.
  • La federación de Apache Cassandra a través del contenedor JDBC permite consultas basadas en SQL sobre datos de Cassandra, unificando el acceso a datos.

Juntas, estas características proporcionan un gobierno más sólido, una auditoría más sencilla y una mayor flexibilidad en los ecosistemas de datos híbridos.

Diseñado para las cargas de trabajo de misión crítica globales

Db2 12.1.3 amplía la base con IA introducida con 12.1.2, profundizando la IA en la capa de la base de datos, preservando al mismo tiempo la confianza, el rendimiento y la disponibilidad de los que dependen las empresas.

Con esta versión, Db2 continúa elevando el estándar de lo que las empresas pueden esperar de una base de datos moderna: fiabilidad siempre activa, rendimiento preparado para IA y seguridad de confianza a escala.

* Esto se basa en una comparación con la versión anterior 12.1.2.

