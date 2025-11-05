IBM Db2 12.1.3 ya está disponible de forma general: IA avanzada para la gestión de datos empresariales

Nos complace anunciar la disponibilidad general (GA) de IBM Db2 12.1.2, publicado el 5 de noviembre de 2025.
Diseñado para cargas de trabajo de misión crítica y uso intensivo de datos, Db2 12.1.3 ofrece una integración más profunda de la IA, escalabilidad de nivel empresarial y disponibilidad mejorada, al tiempo que reduce la complejidad operativa y optimiza el rendimiento en entornos híbridos y en la nube.
Db2 12.1.3 presenta cuatro avances clave que aceleran el desarrollo de aplicaciones de IA, fortalecen la escalabilidad empresarial, aumentan el rendimiento y mejoran la seguridad y la integración en entornos híbridos.
Db2 12.1.3 amplía las capacidades y profundiza la integración con los principales marcos de IA, lo que agiliza y facilita la creación de aplicaciones de IA generativas directamente en Db2:
Estas innovaciones acercan la IA a los datos, lo que permite a los equipos crear e implementar aplicaciones impulsadas por IA con rapidez, simplicidad y confianza.
Db2 continúa ofreciendo una fiabilidad y disponibilidad inigualables para las empresas que ejecutan sistemas de transacciones de gran volumen y de misión crítica que demandan un tiempo de actividad 24/7 y cero pérdida de datos. Las últimas mejoras de Db2 pureScale refuerzan aún más su resiliencia y escalabilidad:
Estas capacidades fortalecen a Db2 como la base de datos empresarial más resiliente para operaciones 24x7 en cualquier entorno.
Db2 12.1.3 introduce mejoras de rendimiento y disponibilidad que maximizan el tiempo de actividad y reducen el ajuste manual:
Estas mejoras reducen el tiempo de inactividad y la sobrecarga operativa, al tiempo que garantizan un rendimiento óptimo para cargas de trabajo de gran volumen.
Db2 12.1.3 continúa el compromiso de IBM con la gestión de datos de confianza con nuevas capacidades que simplifican el cumplimiento y amplían la integración en diversos entornos:
Juntas, estas características proporcionan un gobierno más sólido, una auditoría más sencilla y una mayor flexibilidad en los ecosistemas de datos híbridos.
Db2 12.1.3 amplía la base con IA introducida con 12.1.2, profundizando la IA en la capa de la base de datos, preservando al mismo tiempo la confianza, el rendimiento y la disponibilidad de los que dependen las empresas.
Con esta versión, Db2 continúa elevando el estándar de lo que las empresas pueden esperar de una base de datos moderna: fiabilidad siempre activa, rendimiento preparado para IA y seguridad de confianza a escala.
Descargue Db2 Community Edition gratis para empezar hoy mismo
Explore la documentación más reciente de 12.1.3
Únase a la comunidad Db2 TechXchange
* Esto se basa en una comparación con la versión anterior 12.1.2.