IBM® Data Gate for watsonx 1.2 y Data Gate for z/OS 3.2

13 de junio de 2025
IBM® Data Gate for z/OS 3.2 e IBM Data Gate for watsonx 1.2 ya están disponibles con capacidades y características adicionales mejoradas.
Desde el lanzamiento de IBM® Data Gate for watsonx, ha respondido a las necesidades de los clientes de muchas maneras:
IBM Data Gate for watsonx 1.2 es un importante paso adelante en nuestra misión de mejorar el acceso a la cloud híbrido e integrar los datos de IBM Z con tecnologías punta bajo un diseño de aplicación moderno. Aporta una serie de nuevas características y mejoras diseñadas para fomentar la sinergia de los datos Z y la IA.
El nuevo Data Gate for z/OS 3.2 es un servicio central que proporciona datos de IBM Z, Db2 for z/OS, VSAM e IMS a Data Gate for watsonx. También proporciona datos sincronizados de Db2 for z/OS a objetivos Db2 optimizados en IBM® Cloud Pak for Data. El acceso de alta velocidad a los datos integrados de Db2 for z/OS aporta múltiples beneficios, como un mejor acceso al cloud híbrido, análisis acelerados e IA con coste y esfuerzo reducidos.
Data Gate for watsonx 1.2 ofrece capacidades y características mejoradas adicionales:
IBM Data Gate for z/OS 3.2 también incluye la autenticación basada en certificados para fuentes Db2 for z/OS como una característica importante. Añade múltiples beneficios a nuestros clientes, como un mejor acceso al cloud híbrido, análisis acelerados e IA con costes y esfuerzos reducidos.
IBM Data Gate for watsonx 1.2 e IBM Data Gate for z/OS 3.2 representan una evolución sustancial en la estrategia de cloud híbrido de IBM. Al abordar las necesidades de los clientes, mejorar la seguridad y optimizar el rendimiento, allana el camino para una integración perfecta de los datos Z con watsonx.data.
Le invitamos a explorar estas nuevas características y esperamos su feedback a medida que continuamos innovando y potenciando su trayectoria basada en datos.