IBM® Data Gate for watsonx 1.2 y Data Gate for z/OS 3.2

IBM® Data Gate for z/OS 3.2 e IBM Data Gate for watsonx 1.2 ya están disponibles con capacidades y características adicionales mejoradas.

Desde el lanzamiento de IBM® Data Gate for watsonx, ha respondido a las necesidades de los clientes de muchas maneras:

Permitió a nuestros clientes sincronizar sin problemas sus datos de mainframe en watsonx.data, el único lakehouse de datos híbrido y abierto para la IA y el análisis empresarial.

Se implementó un enfoque ultraeficiente para utilizar los últimos datos Z en tareas de análisis y cargas de trabajo de IA, propagando los datos del mainframe a través de un protocolo de sincronización integrado, de baja latencia y alto rendimiento.

Sincronizó las principales fuentes de datos de IBM Z, incluidas Db2 for z/OS, VSAM e IMS, con un formato de tabla de datos de código abierto Iceberg para el acceso de watsonx.data.

IBM Data Gate for watsonx 1.2 es un importante paso adelante en nuestra misión de mejorar el acceso a la cloud híbrido e integrar los datos de IBM Z con tecnologías punta bajo un diseño de aplicación moderno. Aporta una serie de nuevas características y mejoras diseñadas para fomentar la sinergia de los datos Z y la IA.

El nuevo Data Gate for z/OS 3.2 es un servicio central que proporciona datos de IBM Z, Db2 for z/OS, VSAM e IMS a Data Gate for watsonx. También proporciona datos sincronizados de Db2 for z/OS a objetivos Db2 optimizados en IBM® Cloud Pak for Data. El acceso de alta velocidad a los datos integrados de Db2 for z/OS aporta múltiples beneficios, como un mejor acceso al cloud híbrido, análisis acelerados e IA con coste y esfuerzo reducidos.