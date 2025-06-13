IBM® Data Gate for watsonx 1.2 y Data Gate for z/OS 3.2

13 de junio de 2025

Autores

Rizwana Arshad

Product Manager Data & AI

IBM Z

Felix Beier

Architect - IBM Data Gate Development

IBM

IBM® Data Gate for z/OS 3.2 e IBM Data Gate for watsonx 1.2 ya están disponibles con capacidades y características adicionales mejoradas.

Desde el lanzamiento de IBM® Data Gate for watsonx, ha respondido a las necesidades de los clientes de muchas maneras:

  • Permitió a nuestros clientes sincronizar sin problemas sus datos de mainframe en watsonx.data, el único lakehouse de datos híbrido y abierto para la IA y el análisis empresarial.
  • Se implementó un enfoque ultraeficiente para utilizar los últimos datos Z en tareas de análisis y cargas de trabajo de IA, propagando los datos del mainframe a través de un protocolo de sincronización integrado, de baja latencia y alto rendimiento.
  • Sincronizó las principales fuentes de datos de IBM Z, incluidas Db2 for z/OS, VSAM e IMS, con un formato de tabla de datos de código abierto Iceberg para el acceso de watsonx.data.

IBM Data Gate for watsonx 1.2 es un importante paso adelante en nuestra misión de mejorar el acceso a la cloud híbrido e integrar los datos de IBM Z con tecnologías punta bajo un diseño de aplicación moderno. Aporta una serie de nuevas características y mejoras diseñadas para fomentar la sinergia de los datos Z y la IA.

El nuevo Data Gate for z/OS 3.2 es un servicio central que proporciona datos de IBM Z, Db2 for z/OS, VSAM e IMS a Data Gate for watsonx. También proporciona datos sincronizados de Db2 for z/OS a objetivos Db2 optimizados en IBM® Cloud Pak for Data. El acceso de alta velocidad a los datos integrados de Db2 for z/OS aporta múltiples beneficios, como un mejor acceso al cloud híbrido, análisis acelerados e IA con coste y esfuerzo reducidos.

¿Qué hay de nuevo en las últimas actualizaciones? 

Data Gate for watsonx 1.2 ofrece capacidades y características mejoradas adicionales:

  • Conectividad y seguridad mejoradas: IBM Data Gate for watsonx 1.2 introduce la compatibilidad con AWS Assume Role With Web Identity, lo que permite escribir de forma segura datos de IBM Z en buckets de AWS S3. Esta característica refuerza el compromiso de IBM con una seguridad sólida y flexibilidad en entornos de nube. IBM también ha ampliado el soporte para incluir la escritura de datos de IBM Z en Azure Data Lake Storage Gen 2 Containers, atendiendo a las diversas necesidades de nuestra clientela global.
  • Autenticación basada en certificados: con este lanzamiento se ha implementado la autenticación basada en certificados para las conexiones de origen de Db2 for z/OS. Esta mejora fortalece la seguridad de datos y simplifica el proceso de autenticación, alineándose con buenas prácticas del sector.
  • Mejoras de rendimiento y escalabilidad: con este lanzamiento se han implementado varias mejoras para aumentar el rendimiento de la carga y garantizar una gestión eficiente de los datos bajo cargas de trabajo pesadas. Entre ellas se incluyen: a) una gestión mejorada de la memoria para una conversión eficiente de datos iceberg, incluso bajo cargas de trabajo pesadas; y b) el almacenamiento en caché de funciones de gestión de transacciones y conversión de datos iceberg de uso frecuente para mejorar el rendimiento de escritura del almacén de objetos.

IBM Data Gate for z/OS 3.2 también incluye la autenticación basada en certificados para fuentes Db2 for z/OS como una característica importante. Añade múltiples beneficios a nuestros clientes, como un mejor acceso al cloud híbrido, análisis acelerados e IA con costes y esfuerzos reducidos.

Lleve los datos de IBM Z a la IA

IBM Data Gate for watsonx 1.2 e IBM Data Gate for z/OS 3.2 representan una evolución sustancial en la estrategia de cloud híbrido de IBM. Al abordar las necesidades de los clientes, mejorar la seguridad y optimizar el rendimiento, allana el camino para una integración perfecta de los datos Z con watsonx.data.

Le invitamos a explorar estas nuevas características y esperamos su feedback a medida que continuamos innovando y potenciando su trayectoria basada en datos.

