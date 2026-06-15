IBM® Consulting ahora proporciona servicios para la plataforma de seguridad integral de Microsoft con la experiencia en identidades y las capacidades de servicio gestionado de IBM.
Los ataques basados en la identidad se han convertido en uno de los principales vectores de las filtraciones de datos. Sin embargo, muchas organizaciones aún carecen de una forma coherente de correlacionar las señales de identidad en todos los sistemas, priorizar lo que importa y ejecutar acciones de respuesta con gobierno y responsabilidad. La brecha es clara: pasar de la detección a la acción gobernada.
IBM Consulting ahora ofrece servicios de consultoría para las soluciones de seguridad de Microsoft con el fin de abordar este desafío, aportando la experiencia en identidad y las capacidades de servicio gestionado necesarias para poner en marcha la plataforma de seguridad integral de Microsoft y lograr una corrección controlada a escala empresarial. El resultado es una solución ITDR técnicamente potente y operativamente madura.
Microsoft proporciona la base de la plataforma de seguridad, ya que ofrece telemetría, análisis y cumplimiento profundos durante todo el ciclo de vida de la identidad. Las señales de Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune y Azure Activity Logs se unifican y analizan dentro de Microsoft Sentinel y el data lake Sentinel, creando un data fabric de seguridad integral y preparado para IA.
Esa base permite la visibilidad entre dominios, señales de identidad correlacionadas y análisis escalables en datos históricos y en tiempo real. En esta arquitectura, Microsoft actúa como sistema de detección, correlación y aplicación de medidas.
El servicio ITDR de IBM Consulting se basa en esta base de Microsoft para operacionalizar un programa de corrección de amenazas de identidad a escala empresarial, aportando décadas de experiencia en seguridad de identidad de IBM y las probadas capacidades de IA de IBM. Añade correlación específica por identidad y gestión de casos, recomendaciones de corrección impulsadas por IA alineadas con políticas, flujos de trabajo de corrección regulados con supervisión humana y entrega de servicios gestionados a escala empresarial.
En términos simples: Microsoft detecta y permite la aplicación; IBM asume la responsabilidad operativa de la corrección de las amenazas a la identidad gobernada.
El servicio ITDR de IBM transforma las señales de Microsoft en acción a través de un flujo de trabajo estructurado y centrado en la identidad:
Basado en el registro inmutable y la retención a largo plazo de Microsoft Sentinel, IBM ITDR añade flujos de trabajo de corrección basados en políticas, gestión de casos en el contexto empresarial e informes listos para el cumplimiento alineados con marcos como NIST, ISO, SOC 2 y RGPD, con una capa de gobierno en parte superior de la aplicación de Microsoft, garantizando que cada acción sea explicable, auditable y defendible.
El data lake de Sentinel sirve como base de datos central para ITDR, lo que permite a IBM ITDR operar a escala. IBM ITDR mejora esta base de tres maneras clave:
IBM ITDR operacionaliza las señales de Microsoft en escenarios clave de amenazas a la identidad, que incluyen:
Cada caso de uso ilustra el mismo principio: Microsoft proporciona la base para la detección y la aplicación de medidas, mientras que IBM impulsa una corrección coordinada y basada en la identidad, gracias a su contrastada experiencia operativa.
IBM Consulting aporta más de 30 años de experiencia en seguridad de identidades en IGA, PAM y gestión de accesos, perfeccionada a través de miles de compromisos empresariales en sectores regulados y de otro tipo. La experiencia de IBM está integrada en las guías de estrategias de corrección impulsadas por la IA, los modelos de gobierno y los patrones de cumplimiento específicos del sector. IBM ITDR, que se entrega como un servicio gestionado, proporciona operaciones 24x7, escala de entrega global y ejecución empresarial probada. Esto es lo que permite convertir las señales en decisiones en las que las organizaciones pueden confiar y que pueden defender.
Los ataques de identidad continuarán evolucionando, pero la respuesta no tiene por qué retrasarse. El servicio ITDR de IBM Consulting, basado en Microsoft Security, permite a las organizaciones pasar de señales fragmentadas a casos de identidad unificados, pasar de alertas a acciones gobernadas y operacionalizar la seguridad de identidad a escala.
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