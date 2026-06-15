Ilustración de un candado sobre unos nodos conectados dentro de un círculo, sobre un fondo azul con degradado
Inteligencia artificial Seguridad

IBM Consulting proporciona servicios de detección y corrección de amenazas de identidad para soluciones de seguridad de Microsoft

IBM® Consulting ahora proporciona servicios para la plataforma de seguridad integral de Microsoft con la experiencia en identidades y las capacidades de servicio gestionado de IBM.

Publicado el 15 de junio de 2026

Los ataques basados en la identidad se han convertido en uno de los principales vectores de las filtraciones de datos. Sin embargo, muchas organizaciones aún carecen de una forma coherente de correlacionar las señales de identidad en todos los sistemas, priorizar lo que importa y ejecutar acciones de respuesta con gobierno y responsabilidad. La brecha es clara: pasar de la detección a la acción gobernada.

IBM Consulting ahora ofrece servicios de consultoría para las soluciones de seguridad de Microsoft con el fin de abordar este desafío, aportando la experiencia en identidad y las capacidades de servicio gestionado necesarias para poner en marcha la plataforma de seguridad integral de Microsoft y lograr una corrección controlada a escala empresarial. El resultado es una solución ITDR técnicamente potente y operativamente madura.

IBM Consulting para soluciones de seguridad de Microsoft

La base: Microsoft Security

Microsoft proporciona la base de la plataforma de seguridad, ya que ofrece telemetría, análisis y cumplimiento profundos durante todo el ciclo de vida de la identidad. Las señales de Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune y Azure Activity Logs se unifican y analizan dentro de Microsoft Sentinel y el data lake Sentinel, creando un data fabric de seguridad integral y preparado para IA.

Esa base permite la visibilidad entre dominios, señales de identidad correlacionadas y análisis escalables en datos históricos y en tiempo real. En esta arquitectura, Microsoft actúa como sistema de detección, correlación y aplicación de medidas.

La extensión: IBM Consulting ITDR Service

El servicio ITDR de IBM Consulting se basa en esta base de Microsoft para operacionalizar un programa de corrección de amenazas de identidad a escala empresarial, aportando décadas de experiencia en seguridad de identidad de IBM y las probadas capacidades de IA de IBM. Añade correlación específica por identidad y gestión de casos, recomendaciones de corrección impulsadas por IA alineadas con políticas, flujos de trabajo de corrección regulados con supervisión humana y entrega de servicios gestionados a escala empresarial.

En términos simples: Microsoft detecta y permite la aplicación; IBM asume la responsabilidad operativa de la corrección de las amenazas a la identidad gobernada.

Cómo funciona el servicio ITDR de IBM

El servicio ITDR de IBM transforma las señales de Microsoft en acción a través de un flujo de trabajo estructurado y centrado en la identidad:

  1. Correlacionar señales en casos que tienen en cuenta la identidad: IBM ITDR agrega señales de identidad en la pila de Microsoft Security y sistemas adicionales, creando una visión contextual de cada escenario de riesgo de identidad.
  2. Contextualizar el riesgo y explicar el impacto: los modelos de IA traducen las alertas sin procesar en narrativas relevantes para el negocio, incluidas puntuaciones de riesgo, niveles de confianza y resúmenes en lenguaje sencillo.
  3. Recomendar acciones alineadas con las políticas: el servicio propone acciones de corrección alineadas con las políticas de seguridad y cumplimiento, como la revocación de sesiones, el aumento de MFA, la restricción de privilegios y la rotación de credenciales, informadas por la biblioteca de guías de estrategias probadas de IBM.
  4. Ejecutar con gobierno y auditabilidad: las acciones se ejecutan utilizando los controles de aplicación de Microsoft, con los flujos de trabajo de aprobación con intervención humana de IBM, registros de auditoría completos y aprendizaje continuo basado en las decisiones de los analistas.

Basado en  el registro inmutable y la retención a largo plazo de Microsoft Sentinel, IBM ITDR añade flujos de trabajo de corrección basados en políticas, gestión de casos en el contexto empresarial e informes listos para el cumplimiento alineados con marcos como NIST, ISO, SOC 2 y RGPD, con una capa de gobierno en parte superior de la aplicación de Microsoft, garantizando que cada acción sea explicable, auditable y defendible.

Aprovechar Microsoft Sentinel y Sentinel Data Lake

El data lake de Sentinel sirve como base de datos central para ITDR, lo que permite a IBM ITDR operar a escala. IBM ITDR mejora esta base de tres maneras clave:

  • Correlación unificada de identidades: combina las señales de identidad procedentes de Entra, Defender, Intune, Purview y los registros de Azure para crear escenarios de amenazas coherentes.
  • Análisis histórico y en tiempo real: impulsa la corrección gobernada inmediata al tiempo que permite una investigación profunda de los patrones de comportamiento a largo plazo.
  • Modelos de IA centrados en la identidad: aplica machine learning especializado entrenado en patrones de ataque de identidad para reducir los falsos positivos y priorizar las amenazas genuinas.

7 casos de uso de amenazas de identidad

IBM ITDR operacionaliza las señales de Microsoft en escenarios clave de amenazas a la identidad, que incluyen:

  1. Cuentas ejecutivas comprometidas: correlaciona los inicios de sesión anómalos, la actividad de la sesión y el acceso a datos para impulsar la contención controlada de las cuentas.
  2. Movimiento lateral a través de cuentas de servicio: relaciona el comportamiento de las identidades con los cambios en los privilegios y las señales de la infraestructura para detectar y mitigar las cadenas de ataque.
  3. Riesgo de usuarios internos y exfiltración de datos: combina la identidad, las señales de RR. HH. y la actividad de los datos para activar restricciones de acceso controladas.
  4. Fatiga de MFA y push bombing: detecta abusos repetidos de autenticación y aplica una reautenticación resistente al phishing.
  5. Escalada de privilegios y actividad de administración en la sombra: identifica la elevación de accesos no autorizados y activa los flujos de trabajo de gobierno.
  6. Robo de tokens y reproducción de sesiones: detecta comportamientos anómalos en las sesiones y exige una nueva autenticación segura.
  7. Campañas coordinadas de ataques a la identidad: integra la actividad de múltiples identidades en un plan de corrección unificado.

Cada caso de uso ilustra el mismo principio: Microsoft proporciona la base para la detección y la aplicación de medidas, mientras que IBM impulsa una corrección coordinada y basada en la identidad, gracias a su contrastada experiencia operativa.

Aportamos 30 años de experiencia en seguridad de la identidad empresarial

IBM Consulting aporta más de 30 años de experiencia en seguridad de identidades en IGA, PAM y gestión de accesos, perfeccionada a través de miles de compromisos empresariales en sectores regulados y de otro tipo. La experiencia de IBM está integrada en las guías de estrategias de corrección impulsadas por la IA, los modelos de gobierno y los patrones de cumplimiento específicos del sector. IBM ITDR, que se entrega como un servicio gestionado, proporciona operaciones 24x7, escala de entrega global y ejecución empresarial probada. Esto es lo que permite convertir las señales en decisiones en las que las organizaciones pueden confiar y que pueden defender. 

Los ataques de identidad continuarán evolucionando, pero la respuesta no tiene por qué retrasarse. El servicio ITDR de IBM Consulting, basado en Microsoft Security, permite a las organizaciones pasar de señales fragmentadas a casos de identidad unificados, pasar de alertas a acciones gobernadas y operacionalizar la seguridad de identidad a escala.

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Autor

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

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