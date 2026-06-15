Los ataques basados en la identidad se han convertido en uno de los principales vectores de las filtraciones de datos. Sin embargo, muchas organizaciones aún carecen de una forma coherente de correlacionar las señales de identidad en todos los sistemas, priorizar lo que importa y ejecutar acciones de respuesta con gobierno y responsabilidad. La brecha es clara: pasar de la detección a la acción gobernada.

IBM Consulting ahora ofrece servicios de consultoría para las soluciones de seguridad de Microsoft con el fin de abordar este desafío, aportando la experiencia en identidad y las capacidades de servicio gestionado necesarias para poner en marcha la plataforma de seguridad integral de Microsoft y lograr una corrección controlada a escala empresarial. El resultado es una solución ITDR técnicamente potente y operativamente madura.