Cómo IBM Consulting’s Enterprise Advantage desbloquea una nueva era de IA agéntica impulsada por la asociación con Microsoft

El 19 de enero de 2026, IBM anunció Enterprise Advantage, un nuevo servicio de consultoría basado en activos diseñado para ayudar a las organizaciones a escalar IA agéntica segura y gobernada en todas sus operaciones sin necesidad de diseñar la plataforma de IA por sí mismas.
A medida que los líderes de IBM Consulting se involucran profundamente en el trabajo conjunto con los clientes con Microsoft, vemos esto como un momento crucial, no solo para la madurez de la IA empresarial y la construcción de Frontier Firm, sino también para el ecosistema más amplio de Microsoft que acelera hacia la transformación agéntica.
Enterprise Advantage reúne
Las prácticas de IA y Microsoft de IBM Consulting han impulsado más de 150 compromisos con clientes, escalando soluciones agénticas para áreas como servicio de atención al cliente, legal, compras y procesamiento de documentos regulatorios, recursos humanos, desarrollo de software y más, mientras impulsan importantes ganancias en productividad, velocidad y eficiencia de costos.
Las empresas que gestionan grandes partes de su patrimonio en Azure (incluidas las de sectores regulados) pueden escalar la IA con confianza mientras preservan sus datos existentes, operaciones e inversiones en seguridad de Microsoft.
La investigación de IBM muestra que, aunque el 79 % de los ejecutivos esperan que la IA aporte un gran valor para 2030, solo el 24 % cree que sus organizaciones están preparadas para lograrlo. Esta "brecha de ejecución" la están sintiendo agudamente los clientes de Microsoft que están acelerando la inversión en Azure, Copilot y escenarios de IA específicos del dominio, pero tienen dificultades para operacionalizar a escala.
Enterprise Advantage aborda directamente este desafío al brindar a las organizaciones:
Esta combinación permite a las empresas modernizar los procesos, aplicar controles y escalar la IA de forma segura, especialmente en entornos muy regulados en los que la arquitectura de Microsoft Azure ya es de confianza.
El anuncio ofrecía ejemplos de clientes reales que demostraban la escalabilidad del servicio:
Ambos escenarios están profundamente alineados con las fortalezas de Azure en implementación híbrida, IA responsable y seguridad de nivel empresarial, y esperamos que muchos clientes centrados en Microsoft adopten patrones similares a medida que Enterprise Advantage esté ampliamente disponible.
Aunque a los clientes les encanta la facilidad de uso y la simplicidad de Copilots como su IU para la IA, también se dan cuenta de que las transformaciones complejas de los procesos empresariales requieren un contexto de datos sofisticado, una orquestación de agentes y procesos, gobierno y medidas de protección.
ICA lo reúne todo como una plataforma sólida servida en Azure, App Studio para permitir a los usuarios definir agentes y orquestación de forma no-code o pro-code, conexiones A2A (Agente 2 Agente), Context Studio y Context Management para definir el esquema y el conocimiento gráfico, puerta de enlace MCP para conectar y gestionar el acceso a las herramientas y, por último, la observabilidad y la trazabilidad.
La flexibilidad de ICA permite a los clientes utilizar y complementar las capacidades de Microsoft de Microsoft Foundry, los servicios de datos y AI de Azure, Agent marco, IQ (Fabric, Foundry y Work IQ), Agent 365 y varias otras herramientas y servicios más recientes de Microsoft.
Esta sinergia no es abstracta. De hecho, la plataforma IBM Consulting Advantage, en la que se basa Enterprise Advantage, se integró con las aplicaciones de Microsoft 365 en 2024, lo que proporcionó a los consultores de IBM asistencia con IA en Word, Excel, PowerPoint, Teams y Outlook.
Desde nuestro trabajo conjunto en IA y modernización de nube híbrida hasta soluciones de Azure específicas de sectores, Microsoft e IBM han permitido durante mucho tiempo a los clientes desbloquear la modernización a escala. Enterprise Advantage representa una extensión natural de esa colaboración hacia la era de la IA agéntica.
Para las empresas alineadas con Microsoft, la oferta proporciona:
Como líderes que trabajan en la intersección de los ecosistemas de Microsoft y la innovación en IA de IBM Consulting, creemos que Enterprise Advantage llega exactamente en el momento adecuado. La adopción de la IA se acelera rápidamente, pero la puesta en funcionamiento de los sistemas de agencia requiere una amplia experiencia, un gobierno sólido y una plataforma capaz de unir entornos empresariales heterogéneos.
Las plataformas de Microsoft proporcionan la base. Enterprise Advantage proporciona el acelerador.
Juntos, permiten a las organizaciones escalar la IA de manera responsable y lograr un impacto cuantificable más rápido que nunca.
Explore IBM Enterprise Advantage
Descubra cómo los clientes de Microsoft están trabajando con IBM Consulting