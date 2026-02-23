Cómo IBM Consulting’s Enterprise Advantage desbloquea una nueva era de IA agéntica impulsada por la asociación con Microsoft

Aunque a los clientes les encanta la facilidad de uso y la simplicidad de Copilots como su IU para la IA, también se dan cuenta de que las transformaciones complejas de los procesos empresariales requieren un contexto de datos sofisticado, una orquestación de agentes y procesos, gobierno y medidas de protección.

ICA lo reúne todo como una plataforma sólida servida en Azure, App Studio para permitir a los usuarios definir agentes y orquestación de forma no-code o pro-code, conexiones A2A (Agente 2 Agente), Context Studio y Context Management para definir el esquema y el conocimiento gráfico, puerta de enlace MCP para conectar y gestionar el acceso a las herramientas y, por último, la observabilidad y la trazabilidad.

La flexibilidad de ICA permite a los clientes utilizar y complementar las capacidades de Microsoft de Microsoft Foundry, los servicios de datos y AI de Azure, Agent marco, IQ (Fabric, Foundry y Work IQ), Agent 365 y varias otras herramientas y servicios más recientes de Microsoft.

Esta sinergia no es abstracta. De hecho, la plataforma IBM Consulting Advantage, en la que se basa Enterprise Advantage, se integró con las aplicaciones de Microsoft 365 en 2024, lo que proporcionó a los consultores de IBM asistencia con IA en Word, Excel, PowerPoint, Teams y Outlook.