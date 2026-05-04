IBM Consulting ofrece la primera plataforma de IA agéntica a escala empresarial del sector integrada de forma nativa con AWS

El 19 de enero de 2026, IBM anunció Enterprise Advantage, un nuevo servicio de consultoría basado en activos diseñado para ayudar a las organizaciones a escalar la IA agéntica segura y gobernada en todas sus operaciones empresariales sin necesidad de que diseñen la plataforma de IA por sí mismas.

Juntas, las organizaciones están acelerando el avance hacia la transformación agéntica con la disponibilidad general de IBM Enterprise Advantage on AWS, un nuevo modelo para la transformación impulsada por IA que extiende el servicio insignia de consultoría basado en activos de IBM a las organizaciones que operan en AWS.

Dado que una parte importante de las empresas del mundo eligen AWS como su principal nube pública, Enterprise Advantage ahora se ejecuta en el entorno de AWS del cliente, listo para funcionar a escala.