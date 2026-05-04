IBM Consulting ofrece la primera plataforma de IA agéntica a escala empresarial del sector integrada de forma nativa con AWS

IBM Consulting y Amazon Web Services (AWS) continúan profundizando su colaboración estratégica de larga data y ayudan a los clientes conjuntos a ofrecer capacidades de IA agéntica donde ya se encuentra su infraestructura empresarial preferida.
El 19 de enero de 2026, IBM anunció Enterprise Advantage, un nuevo servicio de consultoría basado en activos diseñado para ayudar a las organizaciones a escalar la IA agéntica segura y gobernada en todas sus operaciones empresariales sin necesidad de que diseñen la plataforma de IA por sí mismas.
Juntas, las organizaciones están acelerando el avance hacia la transformación agéntica con la disponibilidad general de IBM Enterprise Advantage on AWS, un nuevo modelo para la transformación impulsada por IA que extiende el servicio insignia de consultoría basado en activos de IBM a las organizaciones que operan en AWS.
Dado que una parte importante de las empresas del mundo eligen AWS como su principal nube pública, Enterprise Advantage ahora se ejecuta en el entorno de AWS del cliente, listo para funcionar a escala.
La adopción de la IA ha aumentado, pero la mayoría de las organizaciones luchan por convertir la experimentación en un impacto medible. El valor empresarial sostenido requiere rediseñar todos los flujos de trabajo integrando la IA con los datos, los sistemas y el gobierno de principio a fin.
La investigación de IBM plantea el reto en términos claros: el 79 % de los ejecutivos espera que la IA genere un valor empresarial significativo para 2030, pero menos de uno de cada cuatro cree que sus organizaciones están preparadas para conseguirlo. La pieza que falta es una plataforma de nivel empresarial capaz de orquestar agentes, gestionar flujos de trabajo y aplicar controles a escala, convirtiendo la ambición y la inversión en resultados que hagan crecer el negocio.
Enterprise Advantage on AWS cubre esa brecha proporcionando una plataforma estructurada, bien diseñada y lista para producción que integra IA agéntica en las operaciones empresariales, con capacidades integradas de gestión de contexto, orquestación y controles. Las organizaciones pueden mover de iniciativas fragmentadas a un programa empresarial cohesivo, alineado con resultados empresariales reales.
Además, cuenta con aplicaciones agentes listas para usar, flexibilidad multinube que protege los compromisos existentes y un gobierno de nivel empresarial diseñado para los entornos regulados más exigentes. Esta combinación permite a las empresas modernizar los procesos, aplicar controles y escalar la IA con seguridad.
Enterprise Advantage es el primer enfoque de plataforma a escala empresarial basado en consultoría diseñado específicamente para crear, orquestar y gobernar flujo de trabajo agéntico de forma nativa en AWS. La oferta se basa en tres componentes integrados:
En el contexto de Enterprise Advantage on AWS, el gobierno de nivel empresarial se ofrece a través de cuatro capacidades que las organizaciones históricamente han tenido que construir o comprar por separado:
IBM ha implementado Advantage Platform en sus propias operaciones globales como un "Cliente Cero", aplicando la plataforma para transformar los flujos de trabajo centrales en todas las funciones empresariales y de TI. Los patrones operativos, los modelos de gobierno y los métodos de entrega derivados de esa experiencia están ahora integrados en Enterprise Advantage on AWS, lo que ayuda a los clientes a adoptar la IA agéntica de forma más rápida y segura.
IBM Consulting ya ha completado compromisos con clientes de servicios financieros y ciencias de la vida, ofreciendo Enterprise Advantage on AWS con resultados medibles en la automatización de compras, la transformación del servicio de atención al cliente y el procesamiento de documentos normativos. Se están incorporando programas adicionales en la sanidad, las telecomunicaciones y el sector público, verticales en los que la infraestructura de AWS está bien establecida y en los que los requisitos de gobierno han ralentizado históricamente la adopción de la IA por debajo de su potencial.
El servicio Enterprise Advantage está diseñado para ampliar las capacidades nativas de AWS, no para adaptarse a ellas, con Advantage Platform (la plataforma tecnológica de Enterprise Advantage) integrándose en toda la pila de IA de AWS.
Esa integración abarca el alojamiento de modelos fundacionales y la orquestación de agentes en Amazon Bedrock y Bedrock AgentCore, hasta la automatización del flujo de trabajo a través del SDK de Strands Agents, y Amazon Kiro, un entorno de desarrollo integrado (IDE) de IA agéntica e interfaz de línea de comandos (CLI). También incluye agentes fronterizos creados específicamente para seguridad y DevOps, e infraestructura de identidad y machine learning (ML) de nivel empresarial a través de los servicios de seguridad de AWS y Amazon SageMaker AI. Amazon Quick proporciona la capa de análisis, dando a los equipos visibilidad sobre el rendimiento de los agentes y los resultados empresariales.
Al mismo tiempo, la arquitectura multinube y multimodelo de Advantage Platform preserva la opcionalidad. Las organizaciones con cargas de trabajo que abarcan AWS, en las instalaciones y otros entornos de nube pueden operar una capa unificada de gobierno y observabilidad en todos ellos. Las organizaciones que ya han invertido en estos servicios no comienzan de cero, sino que además adquieren una capa de gobierno y orquestación, diseñada especialmente para los entornos de producción.
Desde el trabajo conjunto en la modernización de la IA y la nube híbrida hasta soluciones de nube específicas de sectores, AWS e IBM han permitido a los clientes desbloquear la modernización a escala. Enterprise Advantage representa una extensión natural de esa colaboración hacia la era de la IA agéntica.
Para las empresas alineadas con AWS, la oferta proporciona:
Como líderes que trabajan en la intersección de la red global de socios de AWS y la innovación en IA de IBM Consulting, creemos que Enterprise Advantage llega exactamente en el momento adecuado. La adopción de la IA se acelera rápidamente, pero la puesta en funcionamiento de los sistemas de agencia requiere una amplia experiencia, un gobierno sólido y una plataforma capaz de unir entornos empresariales heterogéneos.
Para sectores como servicios financieros, sanidad, telecomunicaciones, energía y gobierno, la combinación de confianza en la infraestructura de AWS y la profundidad del gobierno empresarial de IBM no es incidental, sino la condición que hace viable la IA agéntica en producción.
La infraestructura de AWS proporciona la base. Enterprise Advantage proporciona el acelerador. Juntos, permiten a las organizaciones escalar la IA de manera responsable y lograr un impacto mensurable más rápido que nunca.
IBM Enterprise Advantage on AWS ya está disponible a través de los equipos de compromiso de IBM Consulting y miembros seleccionados de la AWS Partner Network (APN). Los programas de implementación estructurados de 90 días están diseñados para llevar a las organizaciones desde la evaluación inicial hasta los flujos de trabajo agénticos listos para la producción en cuestión de semanas.
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