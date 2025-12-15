Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM® Consulting Application Management Suite: impulsar la transformación inteligente de SAP

ICAMS es más que una herramienta de eficiencia; es un facilitador estratégico. Integrado con IBM Consulting Advantage, garantiza escalabilidad, evolución continua y alineación con las nuevas necesidades del negocio.

Publicado el 15 de diciembre de 2025
Fondo degradado azul y morado con dos cuadrados superpuestos, uno con pequeños cuadrados blancos contorneados en su interior

IBM Consulting Application Management Suite for SAP (ICAMS) reimagina la gestión de aplicaciones SAP a través de IA generativa y agéntica. Desde la implementación hasta la gestión continua, ICAMS simplifica, acelera y eleva las operaciones de SAP, ayudando a las organizaciones a pasar del mantenimiento a innovación.

El reto de la transformación de SAP

En el cambiante entorno empresarial actual, moldeado por mercados cambiantes, expectativas cambiantes de los clientes y rápidos avances tecnológicos, la agilidad ya no es opcional. La convergencia de la adopción de S/4HANA, RISE with SAP y Joule (IA agéntica) ha añadido complejidad a los esfuerzos de modernización, haciendo de la transformación un desafío estratégico para las empresas.

Para muchas organizaciones, la transformación de SAP es un acto de equilibrio entre innovación y estabilidad, velocidad y control, y coste y valor. Si bien S/4HANA ofrece una promesa significativa, el progreso a menudo se ve frenado por la complejidad heredada, los procesos fragmentados y las operaciones que consumen muchos recursos.

Según ASUG (Americas' SAP Users' Group), solo el 45 % de los encuestados utilizan S/4HANA, y el 77 % cita el ritmo de las nuevas tecnologías como una barrera importante. Mientras tanto, se espera que los agentes de IA reduzcan el tiempo de finalización de las tareas en un 25 % y mejoren la calidad del trabajo en un 40 %.

Una forma más inteligente de avanzar

Las empresas necesitan soluciones que funcionen a la perfección, antes, durante y después de la transformación, en entornos ECC y S/4HANA; que ofrezcan respuestas personalizadas y basadas en el contexto a partir de los datos de los clientes; y que minimicen el riesgo de regresión y garanticen la precisión en la ejecución.

IBM Consulting Application Management Suite for SAP (ICAMS) reinventa la gestión de aplicaciones SAP mediante IA generativa y agéntica. Desde la implementación hasta la gestión continua, ICAMS simplifica, acelera y eleva las operaciones de SAP, lo que ayuda a las organizaciones a pasar del mantenimiento a la innovación.

6 capacidades clave de ICAMS

A continuación, una breve visión general de las diferentes capacidades que ICAMS ofrece para impulsar los beneficios de productividad como parte de nuestra entrega global:

  1. Generación de código delta: cree cambios de código específicos alineados con los estándares del cliente, respaldados por más de 40 comprobaciones automatizadas de calidad y preparación.
  2. Documentación automatizada y traducción de consultas: resuma las personalizaciones y convierta las consultas en lenguaje natural a SQL para obtener conocimiento sobre la configuración.
  3. Generación de datos sintéticos: produzca datos maestros específicos del contexto para pruebas de regresión y automatice la configuración de datos masivos.
  4. Ingeniería inversa del flujo de procesos: mapee las dependencias para el análisis del impacto y el control de cambios.
  5. Análisis exhaustivo del impacto: evalúe las solicitudes de cambio a lo largo de los ciclos de lanzamiento y recomiende los objetos WRICEF óptimos.
  6. Monitorización proactiva: detecte problemas en las cadenas de procesos e interfaces, con corrección impulsada por IA y análisis de causa raíz para reducir el tiempo medio de resolución (MTTR).

El conjunto tiene otras capacidades atractivas en torno a la generación de historias de usuario, la generación de scripts de prueba, la generación de especificaciones técnicas y funcionales, junto con contenido de formación y otros aspectos para ayudar tanto con la implementación de SAP S/4HANA como con la gestión inteligente para los clientes.

Lo que diferencia a ICAMS

ICAMS es más que una herramienta de eficiencia; es un facilitador estratégico. Integrado con IBM Consulting Advantage, garantiza la escalabilidad, la evolución continua y la alineación con las necesidades empresariales emergentes. Esto hace que ICAMS no sea solo una solución para hoy, sino una plataforma preparada para el futuro para la transformación de SAP.

Un camino hacia el futuro

Si la complejidad de SAP está ralentizando tu transformación, ICAMS ofrece un camino inteligente, práctico y preparado para el futuro. Ya está ofreciendo ganancias medibles de productividad y un tiempo de obtención de valor más rápido para las empresas líderes, y está a punto de convertirse en la próxima gran novedad en la gestión de aplicaciones.

Explore más sobre IBM Consulting Advantage Management Suite

Descargue el resumen de la solución de IBM

Dharma Atluri

Global CTO–SAP Manage Services

RISE with SAP & ManagePlus | AOT Member| IBM Senior Inventor, Consulting