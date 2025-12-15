IBM® Consulting Application Management Suite: impulsar la transformación inteligente de SAP

En el cambiante entorno empresarial actual, moldeado por mercados cambiantes, expectativas cambiantes de los clientes y rápidos avances tecnológicos, la agilidad ya no es opcional. La convergencia de la adopción de S/4HANA, RISE with SAP y Joule (IA agéntica) ha añadido complejidad a los esfuerzos de modernización, haciendo de la transformación un desafío estratégico para las empresas.

Para muchas organizaciones, la transformación de SAP es un acto de equilibrio entre innovación y estabilidad, velocidad y control, y coste y valor. Si bien S/4HANA ofrece una promesa significativa, el progreso a menudo se ve frenado por la complejidad heredada, los procesos fragmentados y las operaciones que consumen muchos recursos.

Según ASUG (Americas' SAP Users' Group), solo el 45 % de los encuestados utilizan S/4HANA, y el 77 % cita el ritmo de las nuevas tecnologías como una barrera importante. Mientras tanto, se espera que los agentes de IA reduzcan el tiempo de finalización de las tareas en un 25 % y mejoren la calidad del trabajo en un 40 %.