IBM Consulting e InfoSec Global colaboran en la visibilidad y el control de los activos criptográficos

La combinación de la red de entrega global de IBM Consulting y la experiencia en seguridad quantum-safe con la plataforma AgileSec de InfoSec Global está diseñada para acelerar la transición de los clientes a la criptografía poscuántica y permite una transformación basada en el riesgo hacia la agilidad y el cumplimiento criptográficos a nivel empresarial.

Según el cofundador de InfoSec Global y actual director comercial de Keyfactor, Nagi Moustafa, la importancia de trabajar con los sectores para ayudar a los clientes a comprender y proteger sus organizaciones en la era de la computación cuántica es crítico, y señala: "Establecer la criptoagilidad y prepararse para la era poscuántica requiere un ecosistema de partners sofisticado". Y añade: "Junto con IBM Consulting, nuestro objetivo es proporcionar a las organizaciones una visibilidad y un control integrales de sus activos criptográficos, en entornos heredados y modernos, y ayudarles a permitir un enfoque basado en estándares para la modernización criptográfica y la transición a la criptografía poscuántica".

Entre los beneficios para los clientes de la asociación entre IBM Consulting e InfoSec Global se podrían incluir:

abordar el riesgo de puntos ciegos criptográficos y apoyar la adhesión a los marcos de cumplimiento del NIST , el Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC) y las expectativas normativas;

acelerar la modernización sin costosos cambios de plataforma para la agilidad criptográfica en el lugar; y

crear una arquitectura preparada para el futuro, escalable y quantum-safe frente a los ataques cuánticos, con un retorno de la inversión cuantificable.

Antti Ropponen, socio ejecutivo de IBM Consulting Cybersecurity Services, reconoció la necesidad de ayudar a los clientes a modernizar y proteger su infraestructura criptográfica ante las amenazas cuánticas.

Ropponen afirma: "Además de nuestros amplios servicios de transformación quantum safe, la red global de consultores en ciberseguridad de IBM Consulting tendrá ahora acceso a la plataforma de InfoSec Global para el descubrimiento, el inventario y el control criptográfico, lo que ayudará a los clientes a afrontar los retos actuales de la confianza digital y las amenazas cuánticas del futuro".