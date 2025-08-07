IBM Consulting e InfoSec Global colaboran en la visibilidad y el control de los activos criptográficos

7 de agosto de 2025
Para ayudar a las empresas a prepararse para un futuro basado en la tecnología cuántica, IBM Consulting e InfoSec Global, una empresa de Keyfactor y proveedor de gestión de posiciones criptográficas, se están asociando para ofrecer soluciones avanzadas de descubrimiento criptográfico e inventario en todos los sectores y geografías.
El rápido avance de la computación cuántica supone una amenaza creciente para la seguridad criptográfica de las organizaciones de todo el mundo. Los ordenadores cuánticos podrán descifrar la criptografía tradicional, lo que expondrá vulnerabilidades en todas las capas de las operaciones digitales. Cualquier dato, identidad, comunicación, transacción o infraestructura que aún no esté protegido por criptografía resistente a la computación cuántica debe considerarse en riesgo hoy o en un futuro próximo.
En todas las jurisdicciones, las regulaciones convergen en una expectativa común: los activos deben inventariarse, evaluarse y modernizarse ahora. Organizaciones como el Grupo de Cooperación de Redes y Sistemas de Información (NIS) de la Comisión Europea , el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) del Reino Unido han esbozado los requisitos y plazos de quantum-safe. Sin embargo, muchas organizaciones siguen sin saber cómo elaborar estrategias, evaluar, modernizar y gestionar su transformación cuántica.
La combinación de la red de entrega global de IBM Consulting y la experiencia en seguridad quantum-safe con la plataforma AgileSec de InfoSec Global está diseñada para acelerar la transición de los clientes a la criptografía poscuántica y permite una transformación basada en el riesgo hacia la agilidad y el cumplimiento criptográficos a nivel empresarial.
Según el cofundador de InfoSec Global y actual director comercial de Keyfactor, Nagi Moustafa, la importancia de trabajar con los sectores para ayudar a los clientes a comprender y proteger sus organizaciones en la era de la computación cuántica es crítico, y señala: "Establecer la criptoagilidad y prepararse para la era poscuántica requiere un ecosistema de partners sofisticado". Y añade: "Junto con IBM Consulting, nuestro objetivo es proporcionar a las organizaciones una visibilidad y un control integrales de sus activos criptográficos, en entornos heredados y modernos, y ayudarles a permitir un enfoque basado en estándares para la modernización criptográfica y la transición a la criptografía poscuántica".
Entre los beneficios para los clientes de la asociación entre IBM Consulting e InfoSec Global se podrían incluir:
Antti Ropponen, socio ejecutivo de IBM Consulting Cybersecurity Services, reconoció la necesidad de ayudar a los clientes a modernizar y proteger su infraestructura criptográfica ante las amenazas cuánticas.
Ropponen afirma: "Además de nuestros amplios servicios de transformación quantum safe, la red global de consultores en ciberseguridad de IBM Consulting tendrá ahora acceso a la plataforma de InfoSec Global para el descubrimiento, el inventario y el control criptográfico, lo que ayudará a los clientes a afrontar los retos actuales de la confianza digital y las amenazas cuánticas del futuro".
La plataforma AgileSec está diseñada para permitir el descubrimiento, la clasificación y la gestión del ciclo de vida de los activos criptográficos en entornos híbridos y distribuidos. IBM Consulting, el primer socio integrador de sistemas globales para la plataforma AgileSec, ofrecerá la solución como parte de sus servicios de consultoría, ayudando a los consultores a trabajar codo con codo con los clientes para evaluar y monitorizar sus activos criptográficos y definir buenas prácticas de corrección.
De cara al futuro, la asociación permitirá a IBM Consulting e InfoSec Global desarrollar, comercializar y ofrecer conjuntamente soluciones de gestión de la postura criptográfica al continuar integrando la plataforma AgileSec con los servicios de ciberseguridad de IBM Consulting. Esperamos compartir futuras innovaciones que ayudarán a nuestros clientes mutuos a abordar sus desafíos quantum-safe más complejos.
Los expertos en seguridad cuántica de IBM Consulting pueden ayudar a convertir el diálogo de su organización sobre la seguridad cuántica en un imperativo empresarial estratégico a largo plazo. Obtenga más información sobre los servicios quantum-safe de IBM Consulting o programe un taller de encuadre de riesgos quantum-safe.
Más información sobre los servicios de Quantum Safe