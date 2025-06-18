El portfolio de computación confidencial de IBM se amplía al ecosistema de Red Hat

La computación confidencial es una tecnología diseñada para proteger los datos incluso mientras se procesan. Esto se consigue aislando las cargas de trabajo dentro de entornos de ejecución fiables (TEE), diseñados para ayudar a prevenir el acceso no autorizado incluso por parte de los usuarios con mayores privilegios, como proveedores de servicios en la nube, administradores de sistemas y operadores o componentes de terceros en general.

En la era de la IA y el cloud híbrido, la computación confidencial permite el procesamiento y análisis seguros de los datos, protegiendo la información confidencial del acceso no autorizado. Esto es crucial para las aplicaciones de IA que dependen de grandes conjuntos de datos, incluidos datos personales y de propiedad.

Según 360iResearch, se prevé que el mercado mundial de computación confidencial crezca de 7060 millones de dólares en 2025 a 14 940 millones de dólares en 2030, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,07 %. Observaron que "al permitir que los datos permanezcan cifrados incluso durante el procesamiento, la computación confidencial fomenta la confianza digital, reduce los costes de cumplimiento normativo y respalda los casos de uso emergentes en IA y análisis que dependen de la colaboración en materia de datos con preservación de la privacidad". En su opinión, esto "desbloqueará el impacto económico y los catalizadores de crecimiento de computación confidencial".

Más allá de los datos procesados por un modelo de IA determinado, IBM ha descubierto que podría haber costes ocultos al construir estos modelos. En muchos casos de uso empresarial, estos modelos, especialmente cuando se aumentan y ajustan con datos propietarios, pueden representar un valor empresarial significativo y una ventaja de mercado única. La computación confidencial está diseñada para proteger estos modelos, su propiedad intelectual subyacente y la pila de IA.

Además de estas tendencias que influyen en el espacio de computación confidencial, está surgiendo otro factor: para 2028, se estima que el 77 % de la infraestructura computacional será consumida por proveedores de servicios. Esta transformación trae nuevas oportunidades, pero también importantes desafíos de seguridad. Los proveedores de servicios suelen gestionar cargas de trabajo en entornos compartidos, enfrentándose a exigencias normativas y aumentando el escrutinio en torno a la protección de datos.

Para los sectores en los que la sensibilidad de los datos es primordial, como la sanidad, las finanzas y el gobierno, la computación confidencial ayuda a las organizaciones a mantener su postura de cumplimiento a la vez que mantiene la agilidad operativa. Y para los proveedores de servicios, es un diferenciador competitivo, que a menudo se traduce en una mayor confianza, seguridad y privacidad en un mundo zero trust, al mismo tiempo que permite la diferenciación a través de una orquestación eficiente de la plataforma multiarrendatario.