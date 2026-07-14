IBM Concert Protect presenta una nueva capacidad de prueba de explotabilidad para ayudar a los equipos de seguridad a centrarse en lo que más importa

IBM® Concert se diseñó para proporcionar ese contexto conectando la información de aplicaciones, infraestructura, tiempo de ejecución, identidad, red y negocio en una vista operativa unificada.
Hoy, IBM presenta una nueva capacidad de IBM Concert Protect (actualmente disponible en Tech Preview) que ayuda a las organizaciones a ir más allá de la priorización tradicional de vulnerabilidades al proporcionar pruebas de explotabilidad. En lugar de basarse únicamente en puntuaciones de gravedad o predicciones de explotabilidad, la capacidad correlaciona continuamente la aplicación, la infraestructura, el tiempo de ejecución, la identidad, la red y el contexto empresarial para validar si una vulnerabilidad puede ser realmente explotada dentro del entorno del cliente.
Esta nueva capacidad se basa en el contexto operativo unificado de la plataforma IBM Concert, permitiendo a los equipos de seguridad, desarrollo y operaciones centrarse en las vulnerabilidades que representan un riesgo real de negocio, acelerar la corrección y mejorar la precisión y eficiencia de las operaciones de seguridad impulsadas por IA.
La IA está cambiando radicalmente la gestión de vulnerabilidades.
Los recientes avances en IA, incluyendo el trabajo de investigación de IBM con Mythos, demuestran lo rápido que se pueden descubrir ahora las vulnerabilidades. Aunque esto supone un avance significativo para los defensores, también representa un nuevo desafío operativo. Cada mejora en el descubrimiento aumenta el número de vulnerabilidades que las organizaciones deben investigar, priorizar y corregir.
Las plataformas de seguridad modernas han respondido mejorando la priorización. Combinan señales como la criticidad empresarial, CVSS, EPSS, importancia de activos y predicciones de explotabilidad para ayudar a las organizaciones a reducir el ruido. Estos enfoques representan un progreso importante, pero siguen basándose en la probabilidad más que en la evidencia.
Las organizaciones necesitan cada vez más algo más que establecer prioridades. Necesitan pruebas.
Es posible que nunca se pueda alcanzar una vulnerabilidad que parece crítica debido a las protecciones en tiempo de ejecución, la segmentación de la red, los controles de identidad o la lógica de la aplicación. Al mismo tiempo, los modelos de IA de vanguardia están demostrando la capacidad de encadenar múltiples vulnerabilidades de menor gravedad, debilidades de configuración, permisos de identidad y exposiciones a infraestructuras en rutas de ataque viables. Entender la explotabilidad en el contexto del propio entorno de una organización es tan importante como entender la gravedad.
IBM Concert se diseñó para proporcionar ese contexto conectando la información de aplicaciones, infraestructura, tiempo de ejecución, identidad, red y negocio en una vista operativa unificada. Esta nueva capacidad de Concert Protect se basa en ese fundamento para validar la explotabilidad antes de que comience la corrección.
La nueva capacidad introduce varias mejoras que ayudan a las organizaciones a reducir la exposición de forma más eficaz:
Una demostración ilustra el impacto. Se generaron más de 5700 hallazgos mediante múltiples escáneres de seguridad. IBM Concert Protect validó esos hallazgos y los redujo a solo 12 vulnerabilidades que se demostró que eran explotables y requerían atención inmediata.
En lugar de debatir las puntuaciones de gravedad o reconstruir manualmente las rutas de ataque, los equipos de seguridad y desarrollo pudieron centrarse inmediatamente en resolver los problemas más importantes.
Las organizaciones de todos los sectores se enfrentan a retos similares, aunque sus entornos sean diferentes.
En todos los sectores, el objetivo es el mismo: reducir el esfuerzo de investigación, mejorar la confianza en la corrección y ayudar a los equipos de seguridad y desarrollo a centrarse en las vulnerabilidades que realmente importan.
A medida que las organizaciones implementen más IA en el desarrollo de software y las operaciones de seguridad, el éxito dependerá de algo más que de seleccionar el modelo adecuado. La IA es tan eficaz como los datos y el contexto que recibe.
Al proporcionar una comprensión conectada de aplicaciones, infraestructura, entornos de tiempo de ejecución, identidades, redes y operaciones empresariales, IBM Concert permite que la IA vaya más allá de la priorización hacia la prueba y la acción coordinada. Concert Protect es el primer ejemplo de cómo esa base ayuda a las organizaciones a demostrar la explotabilidad, reducir la exposición, acelerar la corrección y proteger el software con mayor confianza.
Descubra cómo IBM Concert proporciona el contexto operativo conectado que potencia la seguridad, la resiliencia y las operaciones impulsadas por IA en toda la empresa.