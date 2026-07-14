IBM Concert Protect presenta una nueva capacidad de prueba de explotabilidad para ayudar a los equipos de seguridad a centrarse en lo que más importa

La IA está cambiando radicalmente la gestión de vulnerabilidades.

Los recientes avances en IA, incluyendo el trabajo de investigación de IBM con Mythos, demuestran lo rápido que se pueden descubrir ahora las vulnerabilidades. Aunque esto supone un avance significativo para los defensores, también representa un nuevo desafío operativo. Cada mejora en el descubrimiento aumenta el número de vulnerabilidades que las organizaciones deben investigar, priorizar y corregir.

Las plataformas de seguridad modernas han respondido mejorando la priorización. Combinan señales como la criticidad empresarial, CVSS, EPSS, importancia de activos y predicciones de explotabilidad para ayudar a las organizaciones a reducir el ruido. Estos enfoques representan un progreso importante, pero siguen basándose en la probabilidad más que en la evidencia.

Las organizaciones necesitan cada vez más algo más que establecer prioridades. Necesitan pruebas.

Es posible que nunca se pueda alcanzar una vulnerabilidad que parece crítica debido a las protecciones en tiempo de ejecución, la segmentación de la red, los controles de identidad o la lógica de la aplicación. Al mismo tiempo, los modelos de IA de vanguardia están demostrando la capacidad de encadenar múltiples vulnerabilidades de menor gravedad, debilidades de configuración, permisos de identidad y exposiciones a infraestructuras en rutas de ataque viables. Entender la explotabilidad en el contexto del propio entorno de una organización es tan importante como entender la gravedad.

IBM Concert se diseñó para proporcionar ese contexto conectando la información de aplicaciones, infraestructura, tiempo de ejecución, identidad, red y negocio en una vista operativa unificada. Esta nueva capacidad de Concert Protect se basa en ese fundamento para validar la explotabilidad antes de que comience la corrección.