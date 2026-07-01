IBM Cognos Analytics 12.1.3: BI gobernada para la empresa agéntica

La mayoría de las organizaciones tienen más datos que nunca, más demanda de informes de la que sus equipos pueden gestionar y más pilotos de IA de los que sus modelos de gobierno estaban diseñados para soportar. Los líderes quieren respuestas más rápidas. Los reguladores quieren controles más claros. Los usuarios empresariales quieren análisis en las herramientas que ya usan. Mientras tanto, a los equipos de BI se les sigue pidiendo que mantengan informes fiables, gestionen métricas, respalden auditorías y respondan a la próxima solicitud urgente.

Los informes siguen siendo centrales en la toma de decisiones empresariales. Los paquetes de juntas, los estados financieros, las presentaciones normativas, los paneles de control operativos y los cuadros de mando ejecutivos requieren precisión, linaje y confianza. El desafío es que los informes tradicionales crean demasiado esfuerzo manual. Los analistas dedican tiempo a encontrar contenido, explicar números, reconstruir formatos y responder preguntas similares repetidamente. Los usuarios empresariales esperan, mientras los equipos de TI y gobierno gestionan el riesgo.

Cognos Analytics 12.1.3 lleva la IA agéntica a la capa de BI gobernada, lo que ayuda a los equipos a moverse más rápido y a mantenerse conectados a los datos, las métricas y las normas de seguridad aprobados. Esta nueva versión viene con cuatro capacidades clave: