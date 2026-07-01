IBM Cognos Analytics 12.1.3: BI gobernada para la empresa agéntica

Cognos Analytics 12.1.3 incorpora la IA agéntica a la capa de BI regulada, lo que ayuda a los equipos a trabajar con mayor rapidez sin perder el contacto con los datos, las métricas y las normas de seguridad aprobados.
IBM Cognos Analytics 12.1.3 está diseñado para la realidad a la que se enfrentan los equipos de business intelligence (BI) cada día. Los líderes necesitan respuestas más rápidas, los analistas necesitan reducir el trabajo manual de elaboración de informes y el departamento de TI necesita mantener el gobierno intacto. Esta versión contribuye a alcanzar esos objetivos al facilitar la consulta, la creación, el intercambio y la reutilización de información de confianza en los distintos flujos de trabajo, al tiempo que mantiene los controles de los que dependen las empresas.
La mayoría de las organizaciones tienen más datos que nunca, más demanda de informes de la que sus equipos pueden gestionar y más pilotos de IA de los que sus modelos de gobierno estaban diseñados para soportar. Los líderes quieren respuestas más rápidas. Los reguladores quieren controles más claros. Los usuarios empresariales quieren análisis en las herramientas que ya usan. Mientras tanto, a los equipos de BI se les sigue pidiendo que mantengan informes fiables, gestionen métricas, respalden auditorías y respondan a la próxima solicitud urgente.
Los informes siguen siendo centrales en la toma de decisiones empresariales. Los paquetes de juntas, los estados financieros, las presentaciones normativas, los paneles de control operativos y los cuadros de mando ejecutivos requieren precisión, linaje y confianza. El desafío es que los informes tradicionales crean demasiado esfuerzo manual. Los analistas dedican tiempo a encontrar contenido, explicar números, reconstruir formatos y responder preguntas similares repetidamente. Los usuarios empresariales esperan, mientras los equipos de TI y gobierno gestionan el riesgo.
Cognos Analytics 12.1.3 lleva la IA agéntica a la capa de BI gobernada, lo que ayuda a los equipos a moverse más rápido y a mantenerse conectados a los datos, las métricas y las normas de seguridad aprobados. Esta nueva versión viene con cuatro capacidades clave:
Uno de los cambios más importantes en la versión 12.1.3 es "Bring Your Own LLM". Los usuarios pueden conectar un modelo de lenguaje de gran tamaño compatible, ya sea autoalojado o basado en la nube, en el marco agéntico de Cognos.
Esto es importante porque muchas empresas ya tienen políticas para los proveedores de IA, el alojamiento regional, la protección de datos, los controles de costes y la gestión de riesgos. Una plataforma de BI que requiere un enfoque de modelo único puede generar fricción. Cognos ofrece a los clientes flexibilidad al proporcionar una base de BI gobernada y capacidades agénticas, al tiempo que permite a las organizaciones mantener el control de su estrategia de modelos.
Esa flexibilidad es especialmente relevante en las finanzas, la sanidad, el gobierno y otros sectores regulados. Los datos sensibles no pueden tratarse como "combustible experimental". Deben mantenerse bajo un control claro, con normas de acceso bien definidas y un registro de auditoría justificable.
Otro cambio clave en 12.1.3 es el soporte de MCP. En pocas palabras, esto permite que los agentes y las API de Cognos BI formen parte de flujos de trabajo empresariales más amplios.
En lugar de obligar a cada usuario a abrir un panel de control, buscar un informe, interpretar las cifras y trasladar la respuesta a otra herramienta, la inteligencia de Cognos puede aparecer allí donde ya se está trabajando. Los usuarios pueden interactuar con las herramientas de análisis a través de Watson Orchestrate, Claude, Microsoft Copilot o aplicaciones de IA personalizadas.
El panel de control sigue siendo importante. El informe sigue siendo importante. Pero la BI deja de ser un destino y se convierte más en un servicio empresarial compartido.
La versión también mejora los informes, el modelado de datos y la administración, ayudando a los equipos de BI a crear y gestionar contenidos complejos de forma más eficiente.
Las mejoras importantes incluyen:
Un mejor control del ciclo de vida y una mejor gestión de los activos ayudan a los equipos a actuar con mayor rapidez, al tiempo que se garantiza el cumplimiento normativo y se mantiene la confianza.
IBM Cognos Analytics 12.1.3 ofrece a las empresas un camino más controlado, ayudando a los equipos a reducir el trabajo manual, obtener respuestas fiables más rápido y mantener el gobierno en su lugar. Su valor es sencillo: una BI fiable, más rápida, más flexible y más fácil de usar en el día a día.
Vea el webinar de la versión 12.1.3 de Cognos Analytics