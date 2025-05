IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1: acelere y simplifique su actualización a IBM Enterprise COBOL 6

IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1 es un nuevo producto, que está previsto que esté disponible para el público en general el 9 de mayo de 2025, diseñado para acelerar y simplificar las actualizaciones a Enterprise COBOL 6 para dar soporte a sus iniciativas de conformidad, mejorar el rendimiento y modernizarse. IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS está diseñado para proporcionar una experiencia de actualización completa, ayudando a las empresas a mantenerse al día con el último compilador COBOL de IBM y las tecnologías de hardware de IBM Z. Ofrece análisis e informes automatizados en una moderna interfaz de Visual Studio Code (VS Code) diseñada para desarrolladores de COBOL de todos los niveles de habilidad y la última generación de arquitectos de aplicaciones.

Las siguientes características de COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1 pueden ayudarle con las fases iniciales de planificación y definición del alcance del proyecto de actualización: conocimiento sobre el inventario, exportación de datos, evaluación de la preparación para la actualización y recomendaciones de opciones del compilador. Para obtener más información, visite la página del producto.

Las declaraciones relativas a la futura dirección e intención de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo aviso, y representan únicamente metas y objetivos.