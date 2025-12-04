Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM® Cloud Sync simplifica la gestión de DNS multinube y refuerza la resiliencia

Esta nueva solución permite la sincronización bidireccional entre IBM NS1 Connect y Amazon Route 53, lo que ayuda a las empresas a lograr resiliencia, reducir la complejidad y acelerar la adopción de la tecnología multinube.

Publicado el 4 de diciembre de 2025
IBM ha anunciado la disponibilidad general de IBM Cloud Sync, una solución innovadora diseñada para simplificar la gestión de DNS para las organizaciones que operan en entornos multinube. Cloud Sync ofrece sincronización bidireccional continua y traducción de políticas entre IBM NS1 Connect y Amazon Route 53, lo que ayuda a los equipos a mantener configuraciones DNS coherentes entre los distintos proveedores a medida que evolucionan sus arquitecturas.

Sincronización continua de DNS entre nubes

Las empresas utilizan cada vez más aplicaciones de múltiples proveedores de servicios en la nube para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la flexibilidad. Aunque el DNS se basa en los estándares RFC del IETF, cada proveedor de servicios en la nube añade sus propias estructuras de dirección del tráfico, metadatos y marcos de políticas. Estas variaciones dificultan a los administradores la aplicación de una configuración uniforme en todos los entornos, lo que complica las estrategias de resiliencia y ralentiza la adopción de la multinube.

Según EMA Research, el 56 % de las empresas con multinube tienen dificultades para sincronizar los datos DNS. IBM Cloud Sync aborda directamente este problema al permitir la sincronización casi en tiempo real de las zonas DNS, los registros y las políticas de control del tráfico entre IBM NS1 Connect y Amazon Route 53, que son dos de las plataformas DNS más fiables del sector.

Cuando las transferencias de zona tradicionales (XFR) no están disponibles, muchos equipos recurren a scripts manuales o herramientas personalizadas para alinear las configuraciones DNS en todos los entornos, enfoques que son propensos a errores, dependen de la sincronización de tareas cron y son difíciles de mantener. IBM Cloud Sync elimina estos retos al automatizar la sincronización y la traducción de los datos DNS entre proveedores, lo que permite que NS1 Connect y Amazon Route 53 funcionen en paralelo con total coherencia.

Garantice la fidelidad y el comportamiento coherente en todas las plataformas DNS

IBM Cloud Sync ofrece replicación en tiempo real de zonas DNS y metadatos, lo que garantiza que las configuraciones permanezcan alineadas entre los distintos proveedores. Permite una conmutación por error y una redundancia perfectas entre nubes, lo que elimina los procesos de sincronización manuales que a menudo introducen riesgos y retrasos, especialmente cuando los equipos deben traducir políticas de enrutamiento y metadatos que no se mapean correctamente entre los distintos proveedores. Basado en una arquitectura independiente de la nube, Cloud Sync ayuda a las organizaciones a evitar el vendor lock-in, a la vez que mantiene la flexibilidad y el control.

Cloud Sync también incluye capacidades de copia de seguridad y restauración, lo que permite a los clientes guardar sus zonas DNS en un bucket S3 y volver rápidamente a una configuración anterior si es necesario, lo que resulta especialmente útil cuando los cambios recientes producen resultados inesperados.

Con Cloud Sync, los clientes se benefician de:

  • Configuraciones DNS coherentes entre proveedores: las actualizaciones automatizadas y bidireccionales eliminan las desviaciones y reducen los errores de configuración.
  • Mayor resiliencia y conmutación por error: los equipos pueden ejecutar NS1 Connect y Route 53 en paralelo, lo que permite la redundancia multinube.
  • Menores gastos operativos: eliminación de los procesos de sincronización manual y las herramientas personalizadas.
  • Mayor flexibilidad y mejor lock-in: un enfoque independiente de la nube facilita la adopción de nuevas nubes, la migración de cargas de trabajo o la compatibilidad con arquitecturas híbridas.
  • Continuidad del negocio: las copias de seguridad de DNS basadas en S3 permiten una rápida restauración cuando se producen errores críticos.

Llevar la automatización y la previsibilidad a los entornos multinube

IBM Cloud Sync ya está disponible como una nueva y potente oferta dentro del portfolio de IBM NS1. Aporta automatización y previsibilidad a un área que históricamente ha sido difícil de gestionar en entornos multinube.

Visite la página web de IBM Cloud Sync para obtener más información y ponerse en marcha.

Reggie Best

Director, NS1 & HCM Portfolio Product Management

IBM