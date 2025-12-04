IBM® Cloud Sync simplifica la gestión de DNS multinube y refuerza la resiliencia

Las empresas utilizan cada vez más aplicaciones de múltiples proveedores de servicios en la nube para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la flexibilidad. Aunque el DNS se basa en los estándares RFC del IETF, cada proveedor de servicios en la nube añade sus propias estructuras de dirección del tráfico, metadatos y marcos de políticas. Estas variaciones dificultan a los administradores la aplicación de una configuración uniforme en todos los entornos, lo que complica las estrategias de resiliencia y ralentiza la adopción de la multinube.

Según EMA Research, el 56 % de las empresas con multinube tienen dificultades para sincronizar los datos DNS. IBM Cloud Sync aborda directamente este problema al permitir la sincronización casi en tiempo real de las zonas DNS, los registros y las políticas de control del tráfico entre IBM NS1 Connect y Amazon Route 53, que son dos de las plataformas DNS más fiables del sector.

Cuando las transferencias de zona tradicionales (XFR) no están disponibles, muchos equipos recurren a scripts manuales o herramientas personalizadas para alinear las configuraciones DNS en todos los entornos, enfoques que son propensos a errores, dependen de la sincronización de tareas cron y son difíciles de mantener. IBM Cloud Sync elimina estos retos al automatizar la sincronización y la traducción de los datos DNS entre proveedores, lo que permite que NS1 Connect y Amazon Route 53 funcionen en paralelo con total coherencia.