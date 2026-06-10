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Inteligencia artificial Automatización de TI

Impulse el valor empresarial a partir de datos fiables con IBM Cloud Pak for Data 5.4

IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduce un conjunto completo de mejoras diseñadas para ayudar a las organizaciones a fortalecer cómo acceden, gobiernan y operacionalizan los datos para IA y análisis en entornos híbridos y multinube.

Publicado el 10 de junio de 2026

A medida que las empresas continúan escalando las iniciativas basadas en datos, la necesidad de datos consistentes, seguros y confiables se vuelve cada vez más crítica. Esta versión se centra en mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el gobierno de los flujos de trabajo de datos e IA, lo que permite a las organizaciones ofrecer perspectivas más rápido manteniendo el control y el cumplimiento.

Apoyo a la eficiencia de los inquilinos para las empresas

Software Hub 5.4 y Software Hub Premium 5.4 introducen una nueva característica para respaldar la eficiencia de los inquilinos para las implementaciones empresariales junto con mejoras que mejoran las implementaciones y el mantenimiento de la plataforma.

La introducción del multiarrendamiento permite a las organizaciones apoyar de forma eficiente a varios equipos en una plataforma compartida con un control, flexibilidad y coherencia mejorados entre los entornos. Al mismo tiempo, los procesos optimizados de copia de seguridad y restauración, los tiempos de instalación y actualización más rápidos y la visibilidad mejorada del acceso de los usuarios ayudan a reducir la sobrecarga operativa y fortalecer el gobierno.

El asistente de IA introduce avances en sus capacidades agénticas, mejorando el control del usuario, la flexibilidad y la experiencia general en todas las capacidades clave.

Actualizaciones clave en IBM Cloud Pak for Data 5.4

A medida que las organizaciones siguen escalando sus iniciativas en materia de datos e IA, cada vez es más importante garantizar un acceso coherente a los datos, un gobierno sólido y unas operaciones eficientes. Los equipos buscan reducir la complejidad en la gestión de datos distribuidos, mejorar la calidad de los datos y permitir un acceso más amplio a datos fiables para análisis e IA.

IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduce mejoras que dirección estas prioridades al mejorar la forma en que se accede, gobierna y operacionaliza los datos en toda la plataforma. La versión ofrece actualizaciones significativas en los servicios principales, como la virtualización de datos, IBM Knowledge Catalog, Master Data Management y Watson Machine Learning. Estas mejoras ayudan a las organizaciones a reducir el esfuerzo manual, fortalecer la confianza en los datos y mejorar la eficiencia y escalabilidad de los flujos de trabajo de datos e IA.

Virtualización de datos

Las mejoras en la virtualización de datos se centran en mejorar la forma en que las organizaciones acceden y gestionan los datos distribuidos, manteniendo un gobierno sólido.

  • La mejora de la gestión de los activos duplicados y la nomenclatura estandarizada ayudan a crear entornos de datos más limpios y coherentes, lo que reduce la complejidad y los posibles errores.
  • Las mejoras en el mapeo de conexiones durante las operaciones de importación de objetos de virtualización de datos eliminan la reestructuración manual, lo que permite una accesibilidad más rápida.
  • Las opciones de autenticación reforzadas y los controles de acceso detallados proporcionan una mayor seguridad para los datos confidenciales.

IBM Knowledge Catalog

En IBM Knowledge Catalog, las mejoras están diseñadas para mejorar la calidad de los datos, la accesibilidad y la usabilidad en toda la empresa.

  • La capacidad de ejecutar reglas de calidad de los datos en lotes agiliza los procesos de validación y acelera el tiempo de obtención de perspectivas.
  • El soporte adicional para fuentes de datos en la nube modernas amplía las capacidades de ingesta y enriquecimiento de datos.
  • La sincronización de datos de referencia ayuda a las organizaciones a mantener datos coherentes y reutilizables en todos los sistemas.
  • Las mejoras en las operaciones masivas y en la experiencia de usuario simplifican aún más la detección de datos, la gestión y el gobierno de los datos.

Refinería de datos

Esta versión de Data Refinery ayuda a las organizaciones a simplificar la preparación de los datos, aumentar la flexibilidad y mejorar la eficiencia operativa.

  • Permite una automatización fluida mediante la creación de flujos programáticos y una mejor integración con herramientas externas.
  • La organización y la parametrización mejoradas facilitan la gestión y la reutilización de pipelines en conjuntos de datos.
  • El control mejorado de los trabajos y la conectividad ampliada proporcionan una mayor flexibilidad y acceso a diversas fuentes de datos, lo que permite flujos de trabajo de integración de datos más eficientes y escalables.

IBM Manta Data Lineage

IBM Manta Data Lineage introduce mejoras centradas en mejorar la visibilidad, el control y la interoperabilidad entre entornos de datos empresariales.

  • Nuevas capacidades como la comparación de versiones de linaje y la monitorización de OpenLineage proporcionan perspectivas más profundas sobre los cambios en el flujo de datos y el estado de procesamiento.
  • La ampliación de la conectividad de código fuente y el soporte para el último agente Manta amplían la cobertura de linaje, mientras que características como pausa y reanudación, eliminación basada en tiempo y visibilidad de la propiedad dentro del grafo ofrecen a los usuarios mayor control y transparencia.

En conjunto, estas actualizaciones permiten una gestión del linaje más eficaz y un gobierno de datos más sólido.

Master Data Management

Esta nueva versión de Master Data Management (MDM) refuerza y amplía las capacidades para mejorar la coherencia, la comprensión de los datos y el gobierno.

  • La versión 5.4 trae una nueva funcionalidad de descubrimiento de relaciones, para proporcionar una mejor visibilidad de cómo las entidades de datos se conectan automáticamente, lo que respalda una toma de decisiones más informada.
  • La nueva flexibilidad en la supervivencia basada en el valor permite a las organizaciones definir y gestionar datos fiables de forma más eficaz, garantizando la fiabilidad en todos los sistemas.
  • Las mejoras en los flujos de trabajo simplifican los esfuerzos continuos de gestión de datos y modernización, mientras que los controles de acceso granular ayudan a fortalecer el gobierno y el cumplimiento.

Watson Machine Learning

Watson Machine Learning introduce mejoras que mejoran la escalabilidad y el control operativo de las cargas de trabajo de IA:

  • Las capacidades de ejecución asíncrona permiten un procesamiento más eficiente al permitir que ciertas cargas de trabajo se ejecuten simultáneamente, lo que mejora el rendimiento general.
  • La compatibilidad con los estándares de modelos actualizados garantiza la compatibilidad con los requisitos de IA en evolución, mientras que la introducción de roles de ejecución de trabajos controlados permite una separación más clara de las responsabilidades, lo que mejora la seguridad y la auditabilidad.

Permitir a las organizaciones escalar la IA y los análisis de forma más eficaz

IBM Cloud Pak for Data 5.4 permite a las organizaciones mejorar la coherencia de los datos, reforzar el gobierno y escalar las iniciativas de IA y análisis de forma más eficaz. Al simplificar las operaciones y mejorar el control entre los flujos de trabajo de datos y IA, esta versión ayuda a las empresas a acelerar la entrega de datos fiables y a impulsar resultados empresariales más impactantes.

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Martin Oberhofer

Vice President and Distinguished Engineer, Data Core Products

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Kimberly Shiveley

Director, Cloud Pak for Data, Optim, Security, and Core Data Content

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