IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduce un conjunto completo de mejoras diseñadas para ayudar a las organizaciones a fortalecer cómo acceden, gobiernan y operacionalizan los datos para IA y análisis en entornos híbridos y multinube.
A medida que las empresas continúan escalando las iniciativas basadas en datos, la necesidad de datos consistentes, seguros y confiables se vuelve cada vez más crítica. Esta versión se centra en mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el gobierno de los flujos de trabajo de datos e IA, lo que permite a las organizaciones ofrecer perspectivas más rápido manteniendo el control y el cumplimiento.
Software Hub 5.4 y Software Hub Premium 5.4 introducen una nueva característica para respaldar la eficiencia de los inquilinos para las implementaciones empresariales junto con mejoras que mejoran las implementaciones y el mantenimiento de la plataforma.
La introducción del multiarrendamiento permite a las organizaciones apoyar de forma eficiente a varios equipos en una plataforma compartida con un control, flexibilidad y coherencia mejorados entre los entornos. Al mismo tiempo, los procesos optimizados de copia de seguridad y restauración, los tiempos de instalación y actualización más rápidos y la visibilidad mejorada del acceso de los usuarios ayudan a reducir la sobrecarga operativa y fortalecer el gobierno.
El asistente de IA introduce avances en sus capacidades agénticas, mejorando el control del usuario, la flexibilidad y la experiencia general en todas las capacidades clave.
A medida que las organizaciones siguen escalando sus iniciativas en materia de datos e IA, cada vez es más importante garantizar un acceso coherente a los datos, un gobierno sólido y unas operaciones eficientes. Los equipos buscan reducir la complejidad en la gestión de datos distribuidos, mejorar la calidad de los datos y permitir un acceso más amplio a datos fiables para análisis e IA.
IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduce mejoras que dirección estas prioridades al mejorar la forma en que se accede, gobierna y operacionaliza los datos en toda la plataforma. La versión ofrece actualizaciones significativas en los servicios principales, como la virtualización de datos, IBM Knowledge Catalog, Master Data Management y Watson Machine Learning. Estas mejoras ayudan a las organizaciones a reducir el esfuerzo manual, fortalecer la confianza en los datos y mejorar la eficiencia y escalabilidad de los flujos de trabajo de datos e IA.
Las mejoras en la virtualización de datos se centran en mejorar la forma en que las organizaciones acceden y gestionan los datos distribuidos, manteniendo un gobierno sólido.
En IBM Knowledge Catalog, las mejoras están diseñadas para mejorar la calidad de los datos, la accesibilidad y la usabilidad en toda la empresa.
Esta versión de Data Refinery ayuda a las organizaciones a simplificar la preparación de los datos, aumentar la flexibilidad y mejorar la eficiencia operativa.
IBM Manta Data Lineage introduce mejoras centradas en mejorar la visibilidad, el control y la interoperabilidad entre entornos de datos empresariales.
En conjunto, estas actualizaciones permiten una gestión del linaje más eficaz y un gobierno de datos más sólido.
Esta nueva versión de Master Data Management (MDM) refuerza y amplía las capacidades para mejorar la coherencia, la comprensión de los datos y el gobierno.
Watson Machine Learning introduce mejoras que mejoran la escalabilidad y el control operativo de las cargas de trabajo de IA:
IBM Cloud Pak for Data 5.4 permite a las organizaciones mejorar la coherencia de los datos, reforzar el gobierno y escalar las iniciativas de IA y análisis de forma más eficaz. Al simplificar las operaciones y mejorar el control entre los flujos de trabajo de datos y IA, esta versión ayuda a las empresas a acelerar la entrega de datos fiables y a impulsar resultados empresariales más impactantes.
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