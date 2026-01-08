Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

IBM® Cloud Object Storage lanza un nivel de precios reducido para que sea asequible a escala empresarial.

Presentamos nuestro precio de tarifa única más bajo hasta la fecha para entornos a gran escala: 10 USD/TB al mes para más de 2 PB de capacidad de almacenamiento.

Publicado el 8 de enero de 2026
Esto representa un gran avance en el almacenamiento predecible y rentable en la nube para las organizaciones que escalan la IA, los análisis y las cargas de trabajo nativas de la nube a niveles de varios petabytes.

Qué hace que el nivel One-Rate 2PB+ destaque

Los datos empresariales están creciendo más rápido que nunca, pero los costes de almacenamiento no tienen por qué crecer con ellos. Cuando su almacenamiento total con tarifa única alcanza los 2 PB o más, todo su espacio ocupado se factura a 10 USD/TB, no solo la capacidad superior a 2 PB.

Esto significa que nuestro modelo plano e integral ahora ofrece unos costes anuales de almacenamiento un 75 % más bajos, incluidas la salida y las operaciones, en comparación con los planes medidos típicos de otros proveedores líderes de servicios en la nube. Estos ahorros son especialmente relevantes para las empresas que consolidan data lakes, migran desde infraestructuras locales o impulsan iniciativas de IA con conjuntos de datos masivos.

Este nivel está construido para 1) reducir el coste total de propiedad para cargas de trabajo de alto crecimiento e impulsadas por IA; y 2) mantener el precio todo incluido de tarifa única y un rendimiento consistente a escala.

Actualización rápida sobre la ventaja del plan One-Rate

El plan de tarifa única de IBM Clould Object Storage ofrece una tarifa plana mensual con todo incluido: almacenamiento, recuperación, llamadas API y salida. Sin conceptos separados, sin facturas sorpresa cuando se activan sus datos. Cuanto más almacene, menor será su tarifa por GB, y ese ahorro se aplicará a toda su capacidad de almacenamiento. En resumen, la tarifa única ofrece:

  • Precios con todo incluido: almacenamiento, API y salida agrupados en una sola tarifa
  • Descuentos automáticos por volumen: su tarifa disminuye a medida que crece su huella
  • Almacenamiento diseñado para cargas de trabajo activas: sin penalizaciones por accesos frecuentes
  • Ahorro asegurado: inscríbase durante la promoción, mantenga esa tarifa en adelante
  • Base de nivel empresarial: durabilidad y seguridad probadas de IBM Cloud Object Storage

Niveles de precios actualizados

Así es como los precios de tarifa única escalan con su volumen de datos, ahora incluyendo el nuevo nivel 2PB+:

Creado para lo que está por venir

Ya sea que esté creando almacenes de datos de IA que requieren acceso constante a datos de entrenamiento, ejecutando aplicaciones nativas de la nube con necesidades de almacenamiento dinámicas o gestionando almacenes de contenido multimedia a escala global, la tarifa única le brinda la confianza necesaria para crecer sin tener que preocuparse por los costos de almacenamiento.

¿Está listo para descubrir cómo el plan de tarifa única y el nuevo nivel +2 PB pueden ayudarle con sus cargas de trabajo? Visite la página de precios de IBM Cloud Object Storage o póngase en contacto con su representante de IBM para ahorrar hasta un 75 % antes del 31 de marzo de 2026.

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM