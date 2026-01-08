IBM® Cloud Object Storage lanza un nivel de precios reducido para que sea asequible a escala empresarial.

Los datos empresariales están creciendo más rápido que nunca, pero los costes de almacenamiento no tienen por qué crecer con ellos. Cuando su almacenamiento total con tarifa única alcanza los 2 PB o más, todo su espacio ocupado se factura a 10 USD/TB, no solo la capacidad superior a 2 PB.
Esto significa que nuestro modelo plano e integral ahora ofrece unos costes anuales de almacenamiento un 75 % más bajos, incluidas la salida y las operaciones, en comparación con los planes medidos típicos de otros proveedores líderes de servicios en la nube. Estos ahorros son especialmente relevantes para las empresas que consolidan data lakes, migran desde infraestructuras locales o impulsan iniciativas de IA con conjuntos de datos masivos.
Este nivel está construido para 1) reducir el coste total de propiedad para cargas de trabajo de alto crecimiento e impulsadas por IA; y 2) mantener el precio todo incluido de tarifa única y un rendimiento consistente a escala.