Ampliación de watsonx en AWS

A medida que las organizaciones siguen ampliando las iniciativas de IA y datos, una cosa está clara: el éxito depende de soluciones que funcionen donde residen sus datos. Ya sea en su centro de datos, en el edge o en la nube pública, la flexibilidad y el control son esenciales.

Hoy estamos encantados de anunciar un gran paso adelante en ese viaje: ahora estamos disponibles en 89 mercados con más de 90 productos IBM, incluida la expansión de varias ofertas nuevas y existentes de IBM® watsonx como un conjunto de ofertas SaaS nativas de la nube en AWS.