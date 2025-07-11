Ampliación de watsonx en AWS

11 de julio de 2025
A medida que las organizaciones siguen ampliando las iniciativas de IA y datos, una cosa está clara: el éxito depende de soluciones que funcionen donde residen sus datos. Ya sea en su centro de datos, en el edge o en la nube pública, la flexibilidad y el control son esenciales.
Hoy estamos encantados de anunciar un gran paso adelante en ese viaje: ahora estamos disponibles en 89 mercados con más de 90 productos IBM, incluida la expansión de varias ofertas nuevas y existentes de IBM® watsonx como un conjunto de ofertas SaaS nativas de la nube en AWS.
A través de nuestra colaboración estratégica con Amazon Web Services (AWS), hemos estado trabajando para llevar watsonx, el portfolio de IBM que acelera el impacto de la IA generativa (IA gen) en los flujos de trabajo empresariales principales, directamente a su catálogo de AWS como un servicio nativo. Esto le permite crear, gobernar y escalar la IA utilizando la infraestructura familiar de AWS y, al mismo tiempo, beneficiarse de las sólidas capacidades de IBM watsonx.
A partir de hoy, las siguientes ofertas de watsonx están disponibles como SaaS nativo de la nube en AWS:
Estos seis servicios de watsonx ya están disponibles en la región de AWS Mumbai, ampliando significativamente nuestra huella global de SaaS. Esto facilita a los clientes satisfacer las necesidades de residencia y cumplimiento de datos, al mismo tiempo que implementa soluciones de IA más rápidamente en todas las geografías.
A medida que las empresas integran la IA en sus operaciones, se enfrentan a algunos retos clave:
Al simplificar la infraestructura y ofrecer integración nativa con AWS, IBM ayuda a los clientes a acelerar su tiempo de obtención de valor al tiempo que conserva el control y la visibilidad. Es más fácil que nunca para las empresas poner en funcionamiento los datos y la IA de forma segura, a escala y donde más lo necesite su negocio.
Si ya está desarrollando en AWS, o explorando su estrategia de cloud híbrido, ahora es el momento perfecto para descubrir lo que watsonx puede ofrecerle.
