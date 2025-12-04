IBM® Bob: desplazamiento hacia la izquierda para una IA resiliente con principios basados en la seguridad

En el desarrollo de software moderno, la seguridad es crítica, pero sigue siendo una cuestión secundaria. Presentamos IBM Bob, nuestro IDE agéntico, que dimos a conocer por primera vez en octubre. Bob se creó siguiendo principios basados en la seguridad y comprende la intención, el repositorio y los estándares de seguridad de una organización, y se creó con el propósito de ser un partner de desarrollo que permita un desarrollo de software más rápido e inteligente. Con los flujos de trabajo, la seguridad integrada y la flexibilidad de implementación de nivel empresarial, Bob no solo automatiza las tareas, sino que transforma todo el ciclo de vida del desarrollo del software.

Desde que empezamos a crear Bob, hemos adoptado la filosofía de “desplazamiento hacia la izquierda”. Bob integra la seguridad en los flujos de trabajo de desarrollo, lo que ayuda a acelerar la modernización, reducir costes y eliminar la fricción para los desarrolladores y la empresa.

A medida que la IA se integra en los flujos de trabajo de desarrollo, no solo acelera la codificación, sino que transforma el panorama de seguridad. La IA introduce nuevos riesgos como la inyección de instrucciones, los jailbreaks y el envenenamiento de datos, a la vez amplifica amenazas empresariales más amplias. Cuando los IDE con IA y los flujos de trabajo agénticos gestionan compilaciones, credenciales e implementaciones, los atacantes obtienen nuevos puntos de entrada. La inyección de instrucciones puede manipular los resultados o activar comandos no seguros. Los modelos de jailbreak eluden las barreras de seguridad y exponen las capacidades ocultas.

El envenenamiento de datos puede corromper en silencio los conjuntos de entrenamiento, influyendo en el comportamiento del modelo mucho después de la implementación. Los firewalls y escáneres tradicionales no pueden detectar estas amenazas basadas en el lenguaje. Las empresas necesitan una seguridad basada en IA integrada en las herramientas de desarrolladores y los pipelines de CI/CD para detectar y mitigar las amenazas antes de que lleguen a producción.