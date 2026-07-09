IBM Bob impulsa el desarrollo de software agéntico con Premium Packages y una nueva base de IA para empresas

Hoy anunciamos importantes actualizaciones de IBM Bob, diseñado para el desarrollo de software agéntico a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software empresarial. Esta versión presenta Premium Packages, nuevas capacidades arquitectónicas, mejoras en la administración empresarial y opciones ampliadas de implementación regional, diseñadas para ayudar a las organizaciones a modernizar, gestionar y optimizar la ingeniería de software con IA a escala.

El desarrollo de software agéntico está transformando rápidamente la forma en que las empresas construyen, modernizan y mantienen el software. Las organizaciones están pasando de la codificación asistida por IA al desarrollo de software agéntico, en el que la IA ayuda a planificar, ejecutar, validar, proteger y gestionar el software a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software, y no solo en el IDE. A medida que la IA se integra en toda la ingeniería empresarial, el reto ya no es simplemente generar código, sino comprender, modernizar, gobernar y evolucionar sistemas empresariales complejos con rapidez, confianza y control.

Ese desafío es especialmente claro en la modernización. Los sistemas con una larga vida útil suelen contener lógica de negocio profundamente integrada, dependencias no documentadas, rutas de validación frágiles y conocimientos institucionales acumulados a lo largo de años de uso en producción. El éxito de la modernización depende de algo más que de convertir el código. Requiere comprender sistemas complejos, preservar la intención empresarial, validar los cambios, gobernar el riesgo y coordinar el trabajo a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. IBM está en una posición única para resolver este desafío. Las décadas de experiencia en la modernización de entornos Java, IBM i e IBM Z se han integrado ahora en Bob a través de flujos de trabajo diseñados específicamente para este fin, competencias reutilizables y conocimientos especializados en cada plataforma, lo que ayuda a las empresas a modernizarse con mayor coherencia, control y confianza.