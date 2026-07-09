IBM Bob impulsa el desarrollo de software agéntico con Premium Packages y una nueva base de IA para empresas

Estos paquetes se basan en las capacidades básicas de Bob como socio de desarrollo con IA que planifica, ejecuta, valida y gobierna las tareas de desarrollo y modernización de software de varios pasos en todo el SDLC.
Hoy anunciamos importantes actualizaciones de IBM Bob, diseñado para el desarrollo de software agéntico a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software empresarial. Esta versión presenta Premium Packages, nuevas capacidades arquitectónicas, mejoras en la administración empresarial y opciones ampliadas de implementación regional, diseñadas para ayudar a las organizaciones a modernizar, gestionar y optimizar la ingeniería de software con IA a escala.
El desarrollo de software agéntico está transformando rápidamente la forma en que las empresas construyen, modernizan y mantienen el software. Las organizaciones están pasando de la codificación asistida por IA al desarrollo de software agéntico, en el que la IA ayuda a planificar, ejecutar, validar, proteger y gestionar el software a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software, y no solo en el IDE. A medida que la IA se integra en toda la ingeniería empresarial, el reto ya no es simplemente generar código, sino comprender, modernizar, gobernar y evolucionar sistemas empresariales complejos con rapidez, confianza y control.
Ese desafío es especialmente claro en la modernización. Los sistemas con una larga vida útil suelen contener lógica de negocio profundamente integrada, dependencias no documentadas, rutas de validación frágiles y conocimientos institucionales acumulados a lo largo de años de uso en producción. El éxito de la modernización depende de algo más que de convertir el código. Requiere comprender sistemas complejos, preservar la intención empresarial, validar los cambios, gobernar el riesgo y coordinar el trabajo a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. IBM está en una posición única para resolver este desafío. Las décadas de experiencia en la modernización de entornos Java, IBM i e IBM Z se han integrado ahora en Bob a través de flujos de trabajo diseñados específicamente para este fin, competencias reutilizables y conocimientos especializados en cada plataforma, lo que ayuda a las empresas a modernizarse con mayor coherencia, control y confianza.
Nos complace presentar el lanzamiento de los nuevos IBM Bob Premium Packages, una nueva forma de ampliar Bob con capacidades, flujos de trabajo y experiencia específicos de la plataforma.
El desarrollo empresarial no es igual para todos. La modernización de una aplicación Java requiere conocimientos, herramientas y flujos de trabajo diferentes a los de trabajar con sistemas IBM i o aplicaciones de mainframe de misión crítica. Cada entorno tiene su propia arquitectura, supuestos de tiempo de ejecución, patrones de integración, necesidades de validación y limitaciones operativas. Los Premium Packages aportan inteligencia de dominio y décadas de experiencia empresarial directamente a Bob, manteniendo una experiencia de desarrollador constante.
Esto es importante porque los equipos empresariales necesitan una IA que respalde todo el ciclo de vida del trabajo de ingeniería específico de la plataforma, no solo los proyectos de migración puntuales. Con IBM Bob Premium Packages, los equipos pueden aplicar la IA compatible con la plataforma al desarrollo diario, la resolución de problemas, la documentación, las pruebas, la modernización y el gobierno en entornos críticos de Java, IBM i e IBM Z.
Los Premium Packages amplían IBM Bob con:
Entre las primeras ofertas se incluyen IBM Bob Premium Package for Java Modernization, IBM Bob Premium Package for i e IBM Bob Premium Package for Z. Estos paquetes se basan en las capacidades básicas de Bob como socio de desarrollo con IA que planifica, ejecuta, valida y gobierna las tareas de desarrollo y modernización de software de varios pasos en todo el SDLC.
Cada paquete ofrece a los equipos capacidades especializadas para las plataformas en las que se desarrolla la actividad empresarial.
Premium Package for Java Modernization ayuda a los equipos a modernizar y mantener aplicaciones Java empresariales mediante flujos de trabajo guiados y repetibles para actualizaciones de versiones, modernización en tiempo de ejecución, transformación de IU, pruebas y corrección de seguridad en entornos de aplicaciones complejos.
Entre sus capacidades clave figuran:
El Premium Package for i ayuda a los equipos de RPG e IBM i a desarrollar, comprender, documentar, solucionar problemas y modernizar aplicaciones directamente en el contexto de sus entornos IBM i existentes. Su capacidad arquitectónica más destacada es la Native Connection, que permite a Bob leer elementos de origen directamente desde QSYS e interactuar con IBM i a través de flujos de trabajo nativos. Esto reduce las dificultades del ciclo tradicional de exportación, edición e importación y ayuda a los desarrolladores a trabajar más cerca del sistema que mantienen.
Entre sus capacidades clave figuran:
Premium Package for Z ayuda a los equipos de mainframe a comprender, desarrollar, documentar, refactorizar y modernizar aplicaciones IBM Z a gran escala con una mayor conciencia y gobierno del sistema. Una base clave es Z Understand, la plataforma subyacente de análisis estático que procesa grandes patrimonios de mainframe a través de COBOL, PL/I, ensamblador, JCL y artefactos relacionados en un repositorio consultable. Esto permite a Bob escribir consultas deterministas en los metadatos de la aplicación en lugar de depender de la generación de código probabilístico.
Entre sus capacidades clave figuran:
Las primeras colaboraciones con clientes demuestran el valor de este enfoque: cómo la experiencia específica en la plataforma y los flujos de trabajo estructurados pueden acelerar significativamente la modernización, al tiempo que reducen el riesgo de implementación y preservan la calidad de la aplicación.
Junto con Premium Packages, esta versión presenta una arquitectura unificada basada en un agente y un entorno de pruebas compartidos, lo que proporciona una base de ejecución común para planificar, ejecutar y coordinar el trabajo de desarrollo en todas las experiencias.
Diseñado para el desarrollo de software agéntico, Bob está diseñado para llevar capacidades de IA allá donde se realice trabajo de ingeniería de software, desde la planificación y desarrollo hasta las pruebas, CI/CD y operaciones, en lugar de limitar la IA a una única interfaz de desarrollo.
El motor de flujo de trabajo compartido permite flujos de trabajo de ingeniería reutilizables, gobernados y de varios pasos que combinan agentes de IA, herramientas empresariales y aprobaciones humanas en procesos de entrega de software repetibles diseñados para escalar entre equipos.
Las nuevas capacidades arquitectónicas, que incluyen la llamada nativa a herramientas, la ejecución paralela, los subagentes y la orquestación de tareas en segundo plano, permiten a Bob coordinar el trabajo de ingeniería cada vez más complejo de manera más eficiente en todo el SDLC. Estas capacidades mejoran la capacidad de respuesta al tiempo que permiten flujos de trabajo agénticos más sofisticados para mejorar el rendimiento diario. La ejecución paralela de herramientas puede reducir significativamente el tiempo necesario para tareas complejas que implican múltiples búsquedas, operaciones de archivos y pasos de validación. Los subagentes mejoran la eficiencia realizando trabajos especializados en contextos aislados antes de devolver solo los resultados relevantes, mientras que las tareas en segundo plano permiten que el trabajo de larga duración continúe sin interrumpir el flujo de trabajo del desarrollador. También hemos dividido los cinco modos de Bob en tres (Agent, Plan y Ask) para agilizar aún más el trabajo.
Juntas, estas capacidades arquitectónicas establecen la base para que IBM Bob se expanda continuamente con nuevos flujos de trabajo empresariales, habilidades reutilizables, experiencia en plataformas y capacidades de ingeniería nativas de IA a medida que el desarrollo de software empresarial continúa evolucionando.
A medida que se amplía la adopción de la IA, los líderes de desarrollo necesitan ver el uso, el gobierno, la optimización y los costes.
Las nuevas capacidades de gestión empresarial de Bob ofrecen herramientas adicionales para ayudar a las organizaciones a gestionar equipos, monitorizar el consumo, asignar recursos y mantener el control sobre todas las implementaciones. Estas capacidades están diseñadas para ayudar a las organizaciones a escalar la adopción de forma responsable, al tiempo que ofrecen a los líderes mayor transparencia sobre los patrones de uso y los resultados operativos.
Una incorporación clave es Bobalytics, el sistema de análisis empresarial de IBM Bob. Bobalytics ayuda a las organizaciones a optimizar la adopción de la IA empresarial proporcionando visibilidad sobre productividad, calidad, gobierno, uso y costes, permitiendo a los líderes de ingeniería escalar la IA de forma responsable y mejorar los resultados de entrega del software.
Estamos ampliando la huella global de Bob con nuevas opciones de implementación regional en Japón y Europa. Estas novedades ayudan a las organizaciones a cumplir los requisitos regionales en materia de residencia y soberanía de los datos, al tiempo que ofrecen a los equipos internacionales una mayor flexibilidad a la hora de implementar y adoptar Bob. A medida que crece la adopción de la IA empresarial, ofrecer opciones de implementación que se ajusten a los requisitos reglamentarios y organizativos locales sigue siendo una prioridad clave.
El desarrollo de software empresarial exige algo más que una generación de código más rápida. Las organizaciones necesitan una IA capaz de comprender sistemas complejos, coordinar el trabajo a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software, preservar la intención empresarial, garantizar el cumplimiento de las normas de gobierno y ayudar a los equipos de ingeniería a implementar cambios con confianza.
Este lanzamiento está construido en torno a esa realidad. Los Premium Packages aportan experiencia especializada para Java, IBM i e IBM Z directamente a los flujos de trabajo de los desarrolladores. La evolución de la arquitectura de Bob crea una base más sólida para las capacidades futuras, mientras que las nuevas características de administración empresarial y la disponibilidad regional ampliada ayudan a las organizaciones a adoptar la IA con mayor visibilidad, gobierno y flexibilidad.
Tanto si está modernizando aplicaciones con décadas de antigüedad, prestando soporte a plataformas críticas para el negocio o ampliando el desarrollo de IA entre equipos, IBM Bob sigue evolucionando como socio de desarrollo empresarial diseñado para la entrega de software en el mundo real.
Estamos encantados de poner estas capacidades en sus manos. Explore los nuevos Premium Packages, descubra las últimas mejoras de la plataforma y compruebe cómo la última versión de IBM Bob puede ayudar a sus equipos a pasar de la codificación asistida por IA a una entrega de software regulada y a escala empresarial.