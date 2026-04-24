IBM galardonada con cinco Palo Alto Networks Awards para 2025

Estos premios anuales reconocen a un grupo de élite de socios de Palo Alto Networks que han demostrado un rendimiento excepcional y su compromiso con la seguridad del cliente durante el último año fiscal. Para garantizar un proceso de selección riguroso y objetivo, los galardonados de este año se determinaron mediante una metodología basado en datos que evaluó a los socios a través de un conjunto completo de indicadores clave de rendimiento, que incluyen:

Rendimiento : volumen y crecimiento de reservas, crecimiento de nuevos clientes, negocios iniciados por socios y volumen y crecimiento de acuerdos.

: volumen y crecimiento de reservas, crecimiento de nuevos clientes, negocios iniciados por socios y volumen y crecimiento de acuerdos. Compromiso estratégico: adquisición demostrada de nuevos logotipos netos y éxito en el desarrollo de negocios y pipelines iniciados por socios.

"La colaboración entre IBM y Palo Alto Networks es excepcional, ya que combina la experiencia sectorial basada en la IA de IBM con las plataformas de seguridad integrales y líderes del mercado de Palo Alto Networks, también impulsadas por la IA", señaló Tim van den Heede, vicepresidente de alianzas estratégicas de IBM Consulting Cybersecurity Services. “Juntos, aceleramos el tiempo de obtención de valor, reducimos los costes y aumentamos la ciberresiliencia a escala, todo ello al tiempo que facilitamos la adopción segura de la nube y la IA. Es una potente colaboración creada para satisfacer las realidades del panorama actual de amenazas y ofrecer resultados cuantificables para los clientes".

"En ciberseguridad, especialmente, un ecosistema de socios de confianza añade valor a lo largo de todo el recorrido del cliente", dijo Simone Gammeri, directora de asociaciones de Palo Alto Networks. "Nuestros socios, de todo tipo, son críticos para nuestra capacidad de escalar y crecer en el futuro, ya que ofrecen el enfoque de plataforma de seguridad integral con IA que los clientes necesitan. Estamos orgullosos de reconocer a IBM por su colaboración y esperamos continuar la innovación juntos para resolver complejos retos de seguridad".