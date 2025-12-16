IBM® API Connect avanza en la innovación de API para el futuro de la IA agéntica

API Connect v12 ahora converge décadas de liderazgo en integración de IBM y el portfolio de gestión de API webMethods de Software AG en una base híbrida e inteligente para la gestión de API. También está disponible como parte de la plataforma más amplia IBM webMethods Hybrid Integration.

Las empresas están optando cada vez más por microservicios distribuidos y nativos de la nube. La complejidad de conectar, proteger y gestionar las API a escala está impulsando la demanda de soluciones de pasarela ágiles y ligeras en el edge. El 67 % de las organizaciones están implementando activamente arquitecturas de microservicios, y esta tendencia se refleja aún más en el sólido crecimiento del mercado de Microservices API Gateway, que se prevé que se expanda de 2500 millones de dólares en 2024 a más de 10 000 millones de dólares en 2033.

En este contexto, DataPower Nano Gateway ofrece seguridad ligera, control y mediación de nivel empresarial directamente en el edge de la aplicación. Con una huella inferior a 20 MB de RAM1 y tiempos de arranque por debajo del segundo, incorpora el gobierno y la confianza donde realmente se ejecutan las API: eliminando los cuellos de botella centralizados, reduciendo la latencia y permitiendo que cada microservicio escale de forma independiente. Las políticas declarativas integradas basadas en YAML, la aplicación zero trust y la capacidad de observación de OpenTelemetry permiten a los desarrolladores proteger y monitorizar las cargas de trabajo de manera consistente en entornos híbridos, multinube y on-premises.

Operando dentro del ecosistema API Connect, DataPower Nano Gateway complementa el tradicional DataPower Gateway ofreciendo estrategias flexibles en tiempo de ejecución: desde la aplicación integrada a nivel de microservicio hasta la gestión centralizada de pasarelas empresariales.