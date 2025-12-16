Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM® API Connect avanza en la innovación de API para el futuro de la IA agéntica

IBM está ampliando las capacidades de IBM API Connect y preparando el terreno para la próxima generación de sistemas inteligentes y distribuidos: DataPower Nano Gateway y API Studio.

Publicado el 16 de diciembre de 2025
Junto con la última versión 12 de API Connect, estos avances ofrecen una plataforma unificada y lista para la IA que permite a desarrolladores y empresas crear, gestionar API seguras y socializar para el futuro de la IA agéntica.

Una base inteligente para API management

API Connect v12 ahora converge décadas de liderazgo en integración de IBM y el portfolio de gestión de API webMethods de Software AG en una base híbrida e inteligente para la gestión de API. También está disponible como parte de la plataforma más amplia IBM webMethods Hybrid Integration.

Las empresas están optando cada vez más por microservicios distribuidos y nativos de la nube. La complejidad de conectar, proteger y gestionar las API a escala está impulsando la demanda de soluciones de pasarela ágiles y ligeras en el edge. El 67 % de las organizaciones están implementando activamente arquitecturas de microservicios, y esta tendencia se refleja aún más en el sólido crecimiento del mercado de Microservices API Gateway, que se prevé que se expanda de 2500 millones de dólares en 2024 a más de 10 000 millones de dólares en 2033.

En este contexto, DataPower Nano Gateway ofrece seguridad ligera, control y mediación de nivel empresarial directamente en el edge de la aplicación. Con una huella inferior a 20 MB de RAM1 y tiempos de arranque por debajo del segundo, incorpora el gobierno y la confianza donde realmente se ejecutan las API: eliminando los cuellos de botella centralizados, reduciendo la latencia y permitiendo que cada microservicio escale de forma independiente. Las políticas declarativas integradas basadas en YAML, la aplicación zero trust y la capacidad de observación de OpenTelemetry permiten a los desarrolladores proteger y monitorizar las cargas de trabajo de manera consistente en entornos híbridos, multinube y on-premises.

Operando dentro del ecosistema API Connect, DataPower Nano Gateway complementa el tradicional DataPower Gateway ofreciendo estrategias flexibles en tiempo de ejecución: desde la aplicación integrada a nivel de microservicio hasta la gestión centralizada de pasarelas empresariales.

API Studio: Automatización del ciclo de vida completo con IA

A medida que los equipos de desarrollo adoptan arquitecturas distribuidas y nativas de la nube, las empresas también luchan por seguir el ritmo del rápido crecimiento y la complejidad de las API. Según Gartner, para 2025, más del 85 % de las organizaciones habrán adoptado prácticas de desarrollo basadas en API para modernizar las aplicaciones y mejorar la agilidad, lo que creará un aumento en la demanda de herramientas que automaticen el diseño, el gobierno de las pruebas y la implementación a lo largo de todo el ciclo de vida3.

Para hacer frente a esta creciente presión operativa y de gobierno, API Studio introduce un entorno de ciclo de vida completo con IA que simplifica radicalmente la forma de diseñar, probar e implementar las API. Creado para flujos de trabajo colaborativos en escritorio, IDE y web, incorpora Everything-as-Code al ciclo de vida de la API, lo que permite a los equipos trabajar de forma coherente y programática.

Con la creación, validación y generación de políticas impulsadas por IA, incluidas las capacidades del API Agent anunciado anteriormente, API Studio acelera el desarrollo al tiempo que garantiza el cumplimiento y el gobierno. También permite a los equipos generar servidores MCP para API publicadas. Los pipelines integrados CI/CD y los flujos de trabajo basados en Git proporcionan trazabilidad de extremo a extremo, reduciendo el esfuerzo manual de los desarrolladores y proporcionando escala, consistencia y calidad para los equipos de ingeniería de plataforma.

La integración profunda con API Connect conecta la gestión del tiempo de diseño y del tiempo de ejecución, creando una ruta automatizada y sin fisuras desde el concepto hasta la producción.

API Connect V12: una plataforma híbrida unificada

A medida que las empresas cambian a arquitecturas híbridas y multinube, los ecosistemas de API se han fragmentado cada vez más entre nubes, pasarelas y entornos de tiempo de ejecución. El informe 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management señala que las organizaciones ahora necesitan plataformas capaces de gobernar las API en implementaciones distribuidas y heterogéneas, no solo pasarelas centralizadas, para mantener un control coherente de la seguridad y las políticas.

API Connect V12 aborda esta necesidad con un plano de control convergente que unifica el gobierno del ciclo de vida y simplifica la administración en entornos híbridos, incluida la federación con tiempo de ejecución de terceros como AWS y Azure. El lanzamiento también presenta un moderno portal para desarrolladores destinado a descubrir, consumir y socializar API, creando una experiencia coherente en cuanto a creación, gestión, seguridad y consumo.

La integración mejorada entre API Connect, DataPower Gateway y el nuevo DataPower Nano Gateway garantiza una política, un análisis y una visibilidad consistentes en todos los modelos de implementación. De cara al futuro, IBM seguirá ampliando la federación, la convergencia y el gobierno impulsado por la IA para satisfacer las demandas de unas aplicaciones cada vez más distribuidas.

API para la era de la IA agéntica

Las API se están convirtiendo rápidamente en la base de los sistemas de IA agéntica, en los que los agentes inteligentes descubren, orquestan y gobiernan las capacidades digitales de forma autónoma. Las empresas ahora pueden crear ecosistemas de API autogestionados y preparados para la IA, impulsados por DataPower Nano Gateway para el control integrado, API Studio para la automatización basada en IA y API Connect V12 para el gobierno unificado.

Con la gestión de la IA emergiendo como disciplina para gobernar modelos, flujos de trabajo e interacciones; API Connect ofrece la arquitectura necesaria para aportar confianza, visibilidad y control a esta frontera en evolución.

Creado para lo que viene

Con DataPower Nano Gateway, API Studio y API Connect V12 ahora disponibles de forma generalizada, IBM está impulsando API Connect como el centro para la innovación de API en la era de la IA.

Estas versiones aportan agilidad, seguridad e inteligencia desde el edge hasta la empresa, lo que permite a los desarrolladores y a las organizaciones innovar con confianza en un mundo en rápida evolución impulsado por IA.

