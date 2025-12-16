IBM® API Connect avanza en la innovación de API para el futuro de la IA agéntica

A medida que los equipos de desarrollo adoptan arquitecturas distribuidas y nativas de la nube, las empresas también luchan por seguir el ritmo del rápido crecimiento y la complejidad de las API. Según Gartner, para 2025, más del 85 % de las organizaciones habrán adoptado prácticas de desarrollo basadas en API para modernizar las aplicaciones y mejorar la agilidad, lo que creará un aumento en la demanda de herramientas que automaticen el diseño, el gobierno de las pruebas y la implementación a lo largo de todo el ciclo de vida3.
Para hacer frente a esta creciente presión operativa y de gobierno, API Studio introduce un entorno de ciclo de vida completo con IA que simplifica radicalmente la forma de diseñar, probar e implementar las API. Creado para flujos de trabajo colaborativos en escritorio, IDE y web, incorpora Everything-as-Code al ciclo de vida de la API, lo que permite a los equipos trabajar de forma coherente y programática.
Con la creación, validación y generación de políticas impulsadas por IA, incluidas las capacidades del API Agent anunciado anteriormente, API Studio acelera el desarrollo al tiempo que garantiza el cumplimiento y el gobierno. También permite a los equipos generar servidores MCP para API publicadas. Los pipelines integrados CI/CD y los flujos de trabajo basados en Git proporcionan trazabilidad de extremo a extremo, reduciendo el esfuerzo manual de los desarrolladores y proporcionando escala, consistencia y calidad para los equipos de ingeniería de plataforma.
La integración profunda con API Connect conecta la gestión del tiempo de diseño y del tiempo de ejecución, creando una ruta automatizada y sin fisuras desde el concepto hasta la producción.