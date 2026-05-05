Anuncios de IBM en Think 2026 para avanzar en la era agéntica

La era agéntica no está por llegar: ya está aquí. En Think 2026, celebrado en Boston, IBM lo hace oficial con una oleada de nuevos productos, capacidades y colaboraciones en todo su portfolio.
Think 2026, que se celebrará del 4 al 7 de mayo en Boston (Massachusetts), es el lugar donde las organizaciones más audaces están dando el salto hacia la autonomía, rediseñando sus negocios con la IA como eje central para desbloquear un ROI sin precedentes. En el evento de este año se darán cita líderes visionarios, profesionales y pioneros mundiales para trazar el camino hacia empresas más inteligentes y centradas en la IA.
A lo largo de cuatro días de ponencias, sesiones y avances sobre innovación, IBM presentará una amplia serie de novedades que abarcan desde la IA agéntica hasta la nube híbrida, la automatización y mucho más. A continuación, le ofrecemos un resumen de todo lo anunciado por IBM en Think 2026.
IBM Bob (planes Pro, Pro+, Ultra y Enterprise SaaS): IBM Bob es un sistema de desarrollo de software con IA diseñado para transformar la forma en que las empresas crean, modernizan y gestionan aplicaciones. A diferencia de los asistentes de codificación tradicionales, Bob actúa como un compañero de desarrollo de extremo a extremo; respaldando todo, desde el diseño del sistema y la generación de código hasta las pruebas, la seguridad y la implementación dentro de un único entorno integrado. Creado con IA agéntica y conciencia multimodelo, Bob entiende su base de código, flujos de trabajo y estándares empresariales para automatizar tareas complejas, mejorar la productividad y ofrecer software seguro y listo para la producción más rápido en sistemas modernos y heredados.
IBM Concert es una plataforma de operaciones agénticas que integra las señales de sus herramientas actuales en un contexto compartido en todo el sistema, lo que permite una acción coordinada en su entorno híbrido. Combina los puntos fuertes de Concert, Instana, Turbonomic, SevOne y Cloud Pak for AIOps, ya que reúne sus perspectivas, correlaciona los datos relevantes y permite que los equipos y los agentes de IA investiguen, tomen decisiones y actúen de forma coordinada. De este modo, ayuda a anticipar problemas, resolver incidentes más rápidamente y optimizar de forma continua el rendimiento, los costes y la resiliencia.
IBM Sovereign Core permite a empresas, administraciones públicas y proveedores de servicios implementar y gestionar entornos soberanos preparados para la IA, en los que el cliente mantiene un control total sobre los datos, las operaciones y el gobierno. Ofrece una pila de software de soberanía cohesiva y lista para funcionar, que combina un plano de control de IA operado por el cliente, pruebas continuas de cumplimiento y flujos de trabajo agénticos gobernados en cualquier entorno híbrido. IBM Sovereign Core incluye un catálogo ampliable que las organizaciones pueden adaptar a sus propios usuarios, con sus propias aplicaciones, o que puede completarse con software y servicios de IBM, de terceros o de código abierto previamente evaluados, procedentes de un ecosistema de socios que incluye a: AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB y Palo Alto Networks.
Confluent, que ahora forma parte de IBM, es la plataforma líder mundial de transmisión de datos y proporciona datos en tiempo real a más del 40 % de las empresas de la lista Fortune 500. Juntos, IBM y Confluent proporcionan una base de datos abierta e híbrida que convierte los eventos empresariales en directo en datos gobernados y preparados para la IA para aplicaciones, análisis y agentes de IA en toda la empresa. Confluent ofrece una plataforma completa para transmitir, conectar, procesar y gobernar datos en tiempo real, basada en estándares abiertos como Kafka, Flink e Iceberg. La plataforma de Confluent está integrada de forma nativa con el portfolio de productos de IBM, que incluye watsonx, IBM Z e IBM WebMethods Hybrid Integration. Por ejemplo, IBM watsonx.data y Confluent Tableflow trabajan juntos para que los flujos de datos en tiempo real estén disponibles de inmediato como formatos de tabla abiertos para el análisis y la inteligencia empresarial.
La adopción de la IA se está acelerando, pero la mayoría de las empresas se ven obligadas a gestionar un panorama fragmentado de agentes, herramientas y sistemas. IBM watsonx Orchestrate proporciona un plano de control unificado para poner orden en esa complejidad, proporcionando a los clientes visibilidad centralizada, control y optimización en todo su ecosistema de IA para que puedan mover de pilotos aislados a IA a escala de producción de forma segura, eficiente y con un impacto de negocio cuantificable.
Las ediciones de IA para software central reúnen el portfolio de asistentes de IA, agentes y kits de herramientas agénticas de IBM en Db2, Cognos Analytics, CP4BA, Content Cortex, ACE, CP4I, ELM, MQ, B2Bi SaaS y OMS. Integradas directamente en sistemas y flujos de trabajo empresariales, estas capacidades permiten a los usuarios interactuar en lenguaje natural, sacar a la luz contextos relevantes, diagnosticar problemas, optimizar el rendimiento, automatizar tomas y tomar las mejores acciones con controles de nivel empresarial, transparencia y supervisión humana. Ayudan a las empresas a mover de trabajos fragmentados y dependientes de expertos a una ejecución nativa de IA: integrando IA gobernada y específica por dominio en el software central de IBM para mejorar la productividad, la resiliencia y el tiempo de obtención de valor.
Vault Enterprise 2.0 introduce actualizaciones para modernizar la seguridad basada en identidades, ayudando a las organizaciones a proteger, escalar y simplificar la gestión de secretos en entornos híbridos y multinube. Se centra en eliminar las credenciales de larga duración mediante la federación de identidades de cargas de trabajo, mejorar la automatización del ciclo de vida de las credenciales y permitir un cifrado de alto rendimiento para cargas de trabajo emergentes y a gran escala. Esta versión también mejora las integraciones, la facilidad de uso y la incorporación de nuevos usuarios, al tiempo que adopta un nuevo modelo de versiones y asistencia técnica, lo que facilita a los equipos de plataforma y seguridad la puesta en marcha de Vault a escala empresarial.
IBM zSecure Secret Manager introduce la gestión automatizada y basada en políticas del ciclo de vida de los certificados para entornos IBM z/OS. Al integrarse con autoridades de certificación empresariales, como IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE, IBM zSecure Secret Manager permite a las organizaciones automatizar la renovación de certificados en z/OS.
IBM Cyber Fraud introduce una plataforma de investigación de fraudes asistida por IA que automatiza la recopilación de datos, orquesta los flujos de trabajo de investigación y permite el análisis basado en lenguaje natural en sistemas de fraude, pagos y seguridad. Al unificar los datos fragmentados en un único espacio de trabajo de investigación, ayuda a los equipos a acelerar la toma de decisiones, mejorar la coherencia y reducir el esfuerzo manual. Con investigaciones hasta un 90 % más rápidas, las organizaciones pueden resolver el fraude de forma más eficiente, reducir los costes operativos y limitar las pérdidas financieras.
HCP Terraform, con tecnología de Infragraph, ya está disponible en versión preliminar pública. Infragraph ayuda a las organizaciones a superar sus complejos silos de datos al ofrecer una vista única de su entorno híbrido a través de un gráfico de conocimiento centralizado y basado en eventos. Esto proporciona perspectivas sobre la infraestructura que pueden utilizarse para agilizar las operaciones y automatizar la corrección.
El contexto en tiempo real de watsonx.data proporciona a los agentes de IA datos a los que se puede acceder de forma continua a medida que cambian, junto con el significado empresarial, la semántica y las políticas necesarias para que los agentes comprendan lo que representan esos datos. Junto con el motor de contexto en tiempo real de Confluent, combina datos de streaming y de empresa con enriquecimiento semántico y gobierno, de modo que los agentes puedan obtener información completa y precisa y tomar decisiones fundamentadas y fiables.
La integración de datos agénticos (vista previa en IBM watsonx.data integration) ayuda a acelerar la entrega de datos para los usuarios empresariales al tiempo que libera a los equipos de ingeniería para que se centren en la innovación de mayor valor. Los usuarios empresariales pueden solicitar datos en lenguaje natural, y los agentes de IA traducen esas solicitudes en pipelines listos para producción que entregan datos rápidamente, con controles de gobierno y de intervención humana integrados. Al ir más allá de los enfoques manuales y fragmentados, los equipos de datos pueden escalar de forma más eficaz para satisfacer la creciente demanda de IA y análisis.
IBM DataPower Interact Gateway es la pasarela de mediación y gobierno de la IA que gobierna, asegura y observa todas las interacciones entre los agentes, los modelos y las herramientas con las API y los datos empresariales. A diferencia de las pasarelas de API tradicionales adaptadas para el tráfico de IA, ofrecemos una pasarela unificada contextual que refuerza la seguridad, el gobierno y la observabilidad directamente en la capa de interacción de la IA, lo que permite a las empresas gestionar y escalar la IA de forma segura sin necesidad de reconstruir su arquitectura.
Solicite una demo. Explore las características y beneficios con una demostración personalizada de API Connect, que incluye Interact Gateway.
IBM Z Database Assistant aporta inteligencia directamente a las operaciones de Db2 e IMS al evaluar continuamente el estado de las bases de datos, proporcionar perspectivas útiles y orientar las acciones para reducir el trabajo manual. Al pasar de la resolución reactiva de problemas a una gestión proactiva de las bases de datos, se garantiza que los datos estén disponibles y optimizados en todo momento, lo que permite a las empresas desbloquear todo el valor de los datos fiables de IBM Z para la IA a escala.
Content Cortex es un sistema de servicios de contenido inteligente de próxima generación que permite a las empresas preparar, gobernar y activar su contenido para la automatización agéntica. La plataforma está diseñada para ofrecer el mejor rendimiento en materia de importación, compresión y recuperación de contenidos estáticos, como informes trimestrales y documentos fiscales. Los equipos que dedican demasiado tiempo a buscar, leer, validar y conciliar contenidos en todos los sistemas podrán trabajar de forma que transformen fundamentalmente la rapidez y la confianza con la que pueden operar los empleados.
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Presentamos IBM SQL Data Insights Pro en Think 2026, la capa de inteligencia para Db2 for z/OS que transforma las consultas SQL sin procesar en perspectivas en tiempo real y listas para tomar decisiones sin ningún movimiento de datos. Al combinar la detección automática de patrones semánticos con explicaciones en lenguaje natural, revela tendencias ocultas, señala anomalías y optimiza el rendimiento en el lugar, lo que permite a los equipos mover de los datos a la acción con rapidez, precisión y confianza.
Docling for IBM watsonx es una plataforma de inteligencia documental que ayuda a los equipos a convertir documentos en formatos de datos estructurados y preparados para la IA, como Markdown, JSON y HTML. Simplifica la preparación de los documentos para los flujos de trabajo de búsqueda, RAG y flujos de trabajo agéntico, preservando la estructura y el contexto, esenciales para la recuperación e interpretación de información de alta calidad por parte de la IA.
Más información sobre el kit de herramientas de código abierto Docling
OpenRAG on watsonx.data es un marco abierto y agéntico de RAG que conecta la IA con el conocimiento empresarial fragmentado, permitiendo a los agentes buscar, razonar y validar, para que los equipos puedan construir flujos de trabajo de IA más fiables más rápido y con menos esfuerzo. Combina Docling para el procesamiento de documentos, OpenSearch para la búsqueda y recuperación híbridas, y Langflow para la coordinación de agentes en una pila modular lista para usar, lo que reduce el trabajo de desarrollo en las fases de ingesta, búsqueda, recuperación y coordinación.
Las empresas están pasando de las interfaces de datos impulsadas por humanos (API, paneles de control) a agentes de IA que pueden razonar, orquestar flujos de trabajo y tomar medidas. Con watsonx.data 2.3.2, IBM presenta un servidor MCP gestionado que expone las capacidades de la plataforma de datos como herramientas estandarizadas y detectables, lo que permite a los agentes interactuar de forma segura y dinámica con los datos. IBM watsonx.data se posiciona ahora como una plataforma preparada para el uso de agentes, al tiempo que garantiza que todas las acciones sigan estando sujetas a los controles de cumplimiento normativo y seguridad empresarial.
IBM lanza una versión preliminar técnica privada del procesamiento de consultas acelerado por GPU para Watsonx.data Presto C++, desarrollada en colaboración con NVIDIA y basada en sus GPU. Al trasladar las cargas de trabajo de análisis de las CPU a las GPU, ofrece perspectivas más rápidas y reduce los costes sin cambios en los pipelines de datos o SQL existentes. Invitamos a las organizaciones que deseen escalar el uso de la IA y el análisis de datos de forma más eficiente a que se unan a la versión preliminar y nos ayuden a dar forma al futuro.
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