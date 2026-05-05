Anuncios de IBM en Think 2026 para avanzar en la era agéntica

Think 2026, que se celebrará del 4 al 7 de mayo en Boston (Massachusetts), es el lugar donde las organizaciones más audaces están dando el salto hacia la autonomía, rediseñando sus negocios con la IA como eje central para desbloquear un ROI sin precedentes. En el evento de este año se darán cita líderes visionarios, profesionales y pioneros mundiales para trazar el camino hacia empresas más inteligentes y centradas en la IA.

A lo largo de cuatro días de ponencias, sesiones y avances sobre innovación, IBM presentará una amplia serie de novedades que abarcan desde la IA agéntica hasta la nube híbrida, la automatización y mucho más. A continuación, le ofrecemos un resumen de todo lo anunciado por IBM en Think 2026.