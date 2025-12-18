IBM y knowis AG amplían su asociación estratégica con OEM para acelerar la arquitectura y la entrega impulsadas por IA

IBM y knowis AG han ampliado su asociación para ayudar a las empresas a gestionar la creciente complejidad de los sistemas a través de una arquitectura, un diseño y una automatización proactivos.

"Estamos realmente entusiasmados de que nuestra larga y confiable asociación con IBM haya alcanzado un nuevo hito con la inclusión de nuestro producto en el portfolio de IBM DevOps", dijo el Dr. Gerald Gassner, CEO y cofundador de knowis AG. "En un mundo en el que la complejidad de los sistemas es cada vez mayor, esta colaboración permite a los equipos de entrega de software pasar de una gestión reactiva a un diseño y una automatización proactivos. La integración de DevOps Solution Workbench en el portfolio de IBM DevOps acerca la arquitectura y la implementación dentro de un flujo de trabajo optimizado”.

"La misión de IBM es ayudar a las empresas a ofrecer innovación a escala, de forma segura y eficiente", afirma James Hunter, director de programas de IBM DevOps. "La integración de DevOps Solution Workbench permite a nuestros clientes conectar la arquitectura y el diseño creativos con una entrega estandarizada, lo que garantiza que las ideas se transformen en código de alta calidad con rapidez y coherencia".