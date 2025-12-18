Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM y knowis AG amplían su asociación estratégica con OEM para acelerar la arquitectura y la entrega impulsadas por IA

Esta colaboración permite a las empresas globales acelerar la entrega de software al unir arquitectura, diseño e implementación en un flujo de trabajo impulsado por IA.

Publicado el 18 de diciembre de 2025
Ilustración digital de cubos coloridos apilados unos sobre otros

IBM y knowis AG han anunciado hoy una asociación OEM ampliada que integra DevOps Solution Workbench de knowis en el portfolio de DevOps de IBM. IBM® DevOps Solution Workbench unifica la arquitectura de software, el diseño de software y la codificación consciente del diseño en una herramienta con IA.

Arquitectura para el desarrollo impulsado por IA

Con el auge de la IA en el desarrollo, la gestión del contexto para los asistentes y agentes de IA se convierte en la ventaja estratégica para llevar la automatización en la dirección prevista. Este contexto se estructura en la arquitectura y el diseño del software, proporcionando toda la información necesaria de forma estructurada e integrada.

Con IBM DevOps Solution Workbench, la arquitectura y el diseño del software pueden definirse en colaboración en tiempo real entre expertos y establecerse como única fuente fiable para toda la organización de desarrollo y suministrarse a asistentes y agentes de IA, como los asistentes de codificación de IA.  

Integrado en la cadena de herramientas de DevOps

IBM DevOps Solution Workbench se integra perfectamente con las soluciones de desarrollo existentes. Los proyectos basados en Gitlab pueden mejorarse mediante la arquitectura y el diseño de software, y los asistentes de codificación de IA, como IBM Bob, utilizan la arquitectura y la especificación de diseño como base para la generación de código estructurado.

IBM DevOps Solution Workbench integra y mejora el portfolio de IBM DevOps, incluyendo IBM DevOps Loop, IBM DevOps Plan, IBM DevOps Deploy, IBM DevOps Test e IBM DevOps Velocity.

Alinear el desarrollo de software con la arquitectura y el diseño del software

La alineación de los equipos de desarrollo, así como de los asistentes de IA y los agentes de IA, prepara a los equipos de desarrollo para el desarrollo mejorado con IA y ofrece los siguientes beneficios:

  • Tiempo de comercialización más rápido al reducir la deuda de diseño que se convierte en deuda técnica y costosas repeticiones desde el principio.
  • Arquitectura y diseño simplificados que facilitan una transición colaborativa y ligera de las capacidades empresariales a un diseño estructurado de sistemas e implementaciones.
  • Soporte de programación consciente del diseño para transformar automáticamente el diseño de software en código de implementación.

Permitir a los equipos de entrega de software pasar de reactivos a proactivos

IBM y knowis AG han ampliado su asociación para ayudar a las empresas a gestionar la creciente complejidad de los sistemas a través de una arquitectura, un diseño y una automatización proactivos.

"Estamos realmente entusiasmados de que nuestra larga y confiable asociación con IBM haya alcanzado un nuevo hito con la inclusión de nuestro producto en el portfolio de IBM DevOps", dijo el Dr. Gerald Gassner, CEO y cofundador de knowis AG. "En un mundo en el que la complejidad de los sistemas es cada vez mayor, esta colaboración permite a los equipos de entrega de software pasar de una gestión reactiva a un diseño y una automatización proactivos. La integración de DevOps Solution Workbench en el portfolio de IBM DevOps acerca la arquitectura y la implementación dentro de un flujo de trabajo optimizado”.

"La misión de IBM es ayudar a las empresas a ofrecer innovación a escala, de forma segura y eficiente", afirma James Hunter, director de programas de IBM DevOps. "La integración de DevOps Solution Workbench permite a nuestros clientes conectar la arquitectura y el diseño creativos con una entrega estandarizada, lo que garantiza que las ideas se transformen en código de alta calidad con rapidez y coherencia".

Desde la visión hasta la implementación

Juntos, IBM DevOps y knowis AG ayudan a los clientes a pasar de la visión a la implementación, uniendo la estrategia empresarial, la arquitectura y la ingeniería dentro de un flujo de trabajo continuo habilitado para IA.

Para obtener más información sobre IBM DevOps Solution Workbench, consulte a continuación.

IBM DevOps Solution Workbench - Sitio del producto
IBM DevOps Solution Workbench - Versión 5.1

James Hunter, Program Director, DevOps, IBM

James Hunter

Acerca de knowis AG

knowis AG es una empresa de tecnología de software con sede en Regensburg, Alemania. Su producto estrella, Cloud Solution Workbench, es una solución de arquitectura y diseño de software que ayuda a los equipos a crear y modernizar sistemas complejos utilizando el modelado asistido por IA y el soporte de codificación consciente del diseño. Fundada originalmente como proveedor de tecnología financiera en el complejo y altamente regulado sector de servicios financieros, knowis ha evolucionado a lo largo de 20 años hasta convertirse en un socio tecnológico para equipos de desarrollo de software en toda Europa, a través de diferentes sectores.