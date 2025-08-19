19 de agosto de 2025
Novedades: como parte de una nueva asociación con IBM, Arivonix ha desarrollado una integración profunda con IBM watsonx.ai, permitiendo a las empresas integrar modelos fundacionales de Granite directamente en sus canalizaciones de datos en vivo.
La integración permite a las organizaciones crear flujos de trabajo de IA generativa de nivel de producción con gobierno completo, control operativo y entrega en tiempo real en todos los sistemas empresariales. Esto marca un paso estratégico para hacer que los LLM sean accesibles de forma nativa dentro de la infraestructura empresarial sin comprometer el cumplimiento, la transparencia o la velocidad.
Esta integración convierte a IBM watsonx.ai en un componente configurable y seguro dentro de las canalizaciones de datos empresariales. El proceso se ejecuta íntegramente dentro del data fabric del usuario, con total transparencia y modularidad.
Un caso de uso empresarial común impulsado por esta integración implica el enriquecimiento inteligente de documentos o entidades. Por ejemplo:
Esta arquitectura admite aplicaciones horizontales a través de investigación de mercado, compras, cumplimiento, incorporación de clientes y gestión del conocimiento sin necesidad de un desarrollo personalizado para cada flujo de trabajo.
