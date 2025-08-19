IBM y Arivonix se asocian para incorporar watsonx.ai a los pipelines de datos empresariales en tiempo real.

IA en acción

19 de agosto de 2025

Autor

Karthik Subramanian

VP, Strategy

Novedades: como parte de una nueva asociación con IBM, Arivonix ha desarrollado una integración profunda con IBM watsonx.ai, permitiendo a las empresas integrar modelos fundacionales de Granite directamente en sus canalizaciones de datos en vivo. 

La integración permite a las organizaciones crear flujos de trabajo de IA generativa de nivel de producción con gobierno completo, control operativo y entrega en tiempo real en todos los sistemas empresariales. Esto marca un paso estratégico para hacer que los LLM sean accesibles de forma nativa dentro de la infraestructura empresarial sin comprometer el cumplimiento, la transparencia o la velocidad.

Cinco beneficios clave de esta integración

  1. Enriquecimiento de IA en tiempo real dentro de los flujos de trabajo: a través de la integración, los modelos Granite de IBM pueden ser incorporados como un paso dentro de los pipelines en directo de Arivonix que impulsan casos de uso como el resumen de documentos, la clasificación contextual, el enriquecimiento de metadatos y el enrutamiento inteligente en segundos.
  2. Modelos transparentes, conformes y auditables: cada invocación de modelo se registra con metadatos completos, incluidas instrucciones, entradas, resultados y marcas de tiempo, lo que garantiza la trazabilidad y el gobierno desde la experimentación hasta la implementación.
  3. Creación de instrucciones configurable y low-code: los equipos empresariales pueden crear instrucciones dinámicas adaptados a sus flujos de trabajo utilizando la interfaz low-code de Arivonix, lo que elimina la necesidad de un soporte de ingeniería constante y permite una rápida experimentación a escala.
  4. Acceso al modelo fundacional plug-and-play: IBM watsonx.ai está disponible de forma inmediata y preintegrada, con gestión de credenciales de nivel empresarial y selección flexible de modelos integrada en la capa de orquestación de IA de Arivonix.
  5. Control integral desde la ingesta de datos hasta la salida: dado que Arivonix se conecta a fuentes de datos sin procesar (API, archivos, bases de datos y formatos estructurados, semiestructurados y no estructurados) y envía los resultados a sistemas operativos (hojas de cálculo, análisis de paneles de control, API y mercados), todo el ciclo de enriquecimiento de la IA, desde la preparación de los datos hasta la salida del LLM, se gestiona en un único proceso controlado.

Cómo funciona: integración perfecta entre IBM watsonx.ai y Arivonix

Esta integración convierte a IBM watsonx.ai en un componente configurable y seguro dentro de las canalizaciones de datos empresariales. El proceso se ejecuta íntegramente dentro del data fabric del usuario, con total transparencia y modularidad.

  1. Selección de modelos: IBM watsonx.ai aparece como un conjunto de modelos fundacionales preintegrados dentro de la interfaz de Arivonix. Los usuarios pueden seleccionar entre modelos como Granite para admitir casos de uso como resumen, enriquecimiento, clasificación y generación de contenido.
  2. Configuración de credenciales: los usuarios se conectan a su espacio de trabajo watsonx.ai introduciendo credenciales de API seguras y endpoint URL. Los controles de acceso basados en roles y el cifrado se utilizan para salvaguardar la conexión dentro de los entornos empresariales.
  3. Autoría de instrucciones: las instrucciones se crean a través de un generador low-code y se adjuntan a pasos específicos en la canalización de Arivonix. Admiten una serie de tareas, como la generación de texto, el resumen de documentos, el enriquecimiento de metadatos y las preguntas y respuestas contextuales.
  4. Ejecución de pipeline: en tiempo de ejecución, la plataforma Arivonix activa automáticamente el modelo watsonx.ai configurado. El modelo recibe entradas estructuradas y ricas en contexto y devuelve resultados procesados en tiempo real. Estos resultados se envían a hojas de cálculo, paneles de control o bases de datos según sea necesario.
  5. Gobierno y auditabilidad: todas las interacciones del modelo se registran con versiones de instrucción, entradas, salidas y metadatos de ejecución. Esto proporciona una trazabilidad completa, lo que permite el análisis del uso, la monitorización y la elaboración de informes de cumplimiento en todos los flujos de trabajo de IA.

Caso de uso destacado: enriquecimiento inteligente de documentos o entidades

Un caso de uso empresarial común impulsado por esta integración implica el enriquecimiento inteligente de documentos o entidades. Por ejemplo:

  • Un analista empresarial carga una hoja de cálculo con los nombres de los proveedores.
  • Arivonix obtiene fragmentos de noticias relacionadas, resúmenes financieros o datos firmográficos.
  • IBM watsonx.ai genera un resumen conciso y con fuentes para cada proveedor que señala los desarrollos recientes o los riesgos de cumplimiento.
  • Los resultados se vuelven a insertar en la hoja de cálculo con citas y seguimiento de versiones para su auditabilidad.

Esta arquitectura admite aplicaciones horizontales a través de investigación de mercado, compras, cumplimiento, incorporación de clientes y gestión del conocimiento sin necesidad de un desarrollo personalizado para cada flujo de trabajo.

Vea la integración de IBM watsonx.ai en Arivonix

Vea cómo Arivonix impulsa la IA generativa en acción

Visite arivonix.com para obtener una visión general de la plataforma 

