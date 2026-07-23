IBM y AMD impulsan la IA soberana con un modelo de referencia validado para la computación acelerada

Aprovechando su colaboración ya existente, IBM y AMD se complacen en presentar un modelo de implementación validado basado en la infraestructura de AMD y el software IBM Sovereign Core, con el fin de ayudar a las organizaciones a poner en producción sus cargas de trabajo de IA con mayor control, coherencia, preparación para el cumplimiento normativo y soberanía operativa.
IBM Sovereign Core y la computación acelerada de AMD están ayudando a que la IA soberana sea más práctica para implementar. Con el fin de ayudar a las organizaciones a implementar la IA en entornos de producción con las debidas medidas de seguridad, IBM y AMD están reforzando su colaboración mediante un modelo de referencia validado que combina IBM Sovereign Core con AMD Accelerated Computing.
El patrón validado ofrece a clientes y partners un camino más claro y repetible para implementar entornos soberanos preparados para la IA. En lugar de diseñar la arquitectura completa desde cero, las organizaciones pueden comenzar con una guía probada que alinee la infraestructura, el software, el gobierno y la ejecución de la carga de trabajo.
Este patrón resulta especialmente relevante para los sectores regulados que utilizan datos confidenciales para la IA, los gobiernos que modernizan los servicios públicos, los proveedores de servicios gestionados que desarrollan servicios soberanos de nube e IA, y las empresas que requieren flexibilidad de implementación en entornos locales, de nube y edge.
A medida que la IA se va incorporando a la producción, la soberanía digital depende cada vez más de cómo se diseñe y gestione el entorno tecnológico en su conjunto. La residencia de datos sigue siendo importante, pero las organizaciones también deben considerar quién controla la plataforma, cómo se gobiernan las cargas de trabajo de IA y si los requisitos operativos y de cumplimiento pueden demostrarse con el tiempo.
Crear este tipo de entorno requiere que las capacidades de computación, software de plataforma y gobierno trabajen de manera conjunta y coherente. IBM Sovereign Core proporciona la base de software para el control operativo soberano, mientras que la computación acelerada de AMD ofrece el rendimiento necesario para las exigentes cargas de trabajo de IA.
Juntas, IBM y AMD están ayudando a los clientes a hacer frente a dos retos habituales relacionados con la puesta en marcha de la IA soberana.
El modelo de referencia validado por IBM y AMD reúne:
Esta configuración probada está diseñada para ayudar a los clientes a implementar entornos soberanos preparados para la IA con mayor coherencia y menos fricción operativa.
En lugar de empezar con una arquitectura en blanco, las organizaciones y los proveedores de servicios pueden utilizar el patrón para alinear la infraestructura, el software, el gobierno y las operaciones desde el principio. Esto puede ayudar a acelerar la implementación, reducir la complejidad de la configuración y respaldar una implementación más coherente en todos los entornos.
El patrón también preserva la elección de infraestructuras. Los clientes pueden implementar IBM Sovereign Core en entornos de infraestructura en local, en la nube pública, en el edge y en otras infraestructuras soportadas, manteniendo un modelo de control soberano coherente entre las implementaciones.
IBM Sovereign Core evalúa continuamente el entorno en el que las cargas de trabajo de IA se ejecutan según requisitos definidos y registra pruebas que lo respaldan a medida que se realizan operaciones. Esto proporciona a los equipos de gobierno una visión actual y rastreable del rendimiento de los controles sin depender de la recopilación periódica de pruebas manuales.
La plataforma también proporciona acceso gobernado a los servicios de IA a través del servicio de inferencia de IA de IBM Sovereign Core. Las organizaciones pueden configurar modelos aprobados, controlar el acceso, gestionar credenciales y capturar información de registro, auditoría y uso dentro del entorno soberano.
Al combinar estas capacidades con la computación acelerada de AMD, el patrón dorado validado ayuda a los clientes a establecer una base para cargas de trabajo de IA diseñadas para ser eficientes, gobernables y auditables.
La validación con GPU de AMD, incluida la tarjeta PCIe AMD Instinct MI350P, proporciona a los clientes una guía de implementación comprobada para ejecutar cargas de trabajo de inferencia de IA, IA agéntica y uso intensivo de datos dentro de los límites soberanos definidos.
El patrón dorado validado ofrece a clientes y partners un punto de partida probado para implementar entornos soberanos preparados para la IA.
Puede ayudar a las organizaciones a:
A medida que crecen los requisitos de soberanía, IBM Sovereign Core ofrece a las organizaciones una forma coherente de expandir las implementaciones de IA sin renunciar a la autoridad sobre los sistemas, procesos y datos implicados.
Juntos, IBM Sovereign Core y la computación acelerada de AMD ayudan a las organizaciones a crear entornos de IA que no solo son potentes, sino también gobernables, auditables y más fáciles de operar.