IBM y AMD impulsan la IA soberana con un modelo de referencia validado para la computación acelerada

IBM Sovereign Core y la computación acelerada de AMD están ayudando a que la IA soberana sea más práctica para implementar. Con el fin de ayudar a las organizaciones a implementar la IA en entornos de producción con las debidas medidas de seguridad, IBM y AMD están reforzando su colaboración mediante un modelo de referencia validado que combina IBM Sovereign Core con AMD Accelerated Computing.

El patrón validado ofrece a clientes y partners un camino más claro y repetible para implementar entornos soberanos preparados para la IA. En lugar de diseñar la arquitectura completa desde cero, las organizaciones pueden comenzar con una guía probada que alinee la infraestructura, el software, el gobierno y la ejecución de la carga de trabajo.

Este patrón resulta especialmente relevante para los sectores regulados que utilizan datos confidenciales para la IA, los gobiernos que modernizan los servicios públicos, los proveedores de servicios gestionados que desarrollan servicios soberanos de nube e IA, y las empresas que requieren flexibilidad de implementación en entornos locales, de nube y edge.