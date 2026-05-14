IBM obtiene la certificación SAP Business AI Operations

IBM® Consulting ha obtenido la certificación SAP Business AI Operations, un hito importante que refuerza la posición de IBM como el partner con mayor madurez operativa del ecosistema SAP, y es el único proveedor de servicios globales (GSI) que cuenta con las ocho certificaciones globales de partners de SAP.
Esta certificación acredita que IBM cuenta con los marcos de gobierno, los controles de seguridad y la disciplina de implementación necesarios para poner en práctica la IA empresarial en entornos SAP complejos a escala corporativa. Para los clientes que están acelerando su transformación de SAP, esto les garantiza que IBM no solo es capaz de implementar la IA, sino también de gestionarla, gobernarla y escalarla de forma fiable desde el primer día.
La certificación SAP Business AI Operations confirma la capacidad de IBM para integrar la IA directamente en los procesos de SAP, lo que facilita operaciones conectadas, refuerza la estabilidad del servicio y permite la toma de decisiones basada en datos a nivel empresarial. Los clientes se benefician de un partner cuyas capacidades se validan a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones en curso y las mejoras continuas.
Esto refleja la filosofía fundamental de IBM: incorporar la IA como parte integral y entrelazada de los procesos de SAP, en lugar de como un complemento independiente.
Al operacionalizar la IA conversacional, prescriptiva y agéntica en los panoramas SAP, IBM está impulsando cambios operativos tangibles, incluyendo:
Para los clientes, el impacto es tangible. IA que mejora la forma en que se realiza el trabajo en toda la empresa, reduciendo los costes operativos, acelerando las decisiones y construyendo el tipo de resiliencia que sostiene el rendimiento y ofrece resultados empresariales. El modelo de transformación continua de IBM significa que el valor no se detiene en el momento de la puesta en marcha, sino que aumenta a medida que la IA se convierte en una parte fundamental del funcionamiento de la empresa.
Para IBM, la certificación no es un endpoint, sino un estándar operativo. La certificación SAP Business AI Operations refleja las capacidades institucionalizadas de IBM en materia de gobierno, seguridad, entrega y habilitación continua. Esto garantiza que la IA se ejecute y escale de forma consistente en los entornos globales de SAP, ofreciendo resultados predecibles y acelerando el tiempo de obtención de valor para los clientes.
A medida que las organizaciones aceleran la adopción de RISE with SAP, los principios clean core, Joule y las arquitecturas cloud-first, la certificación SAP Business AI Operations de IBM ofrece a nuestros clientes la seguridad de que la IA empresarial puede implementarse de forma segura, escalarse de manera responsable y aportar un valor cuantificable desde el primer día.
Este hito refuerza el papel de IBM como partner clave en el mercado, ya que ayuda a las empresas a consolidar su núcleo SAP, a reducir el riesgo operativo y a tomar decisiones más inteligentes y rápidas gracias a la IA empresarial.
—Emer Neville, director global del Partner Excellence Center, SAP