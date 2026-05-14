IBM obtiene la certificación SAP Business AI Operations

La certificación SAP Business AI Operations confirma la capacidad de IBM para integrar la IA directamente en los procesos de SAP, lo que facilita operaciones conectadas, refuerza la estabilidad del servicio y permite la toma de decisiones basada en datos a nivel empresarial. Los clientes se benefician de un partner cuyas capacidades se validan a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones en curso y las mejoras continuas.

Esto refleja la filosofía fundamental de IBM: incorporar la IA como parte integral y entrelazada de los procesos de SAP, en lugar de como un complemento independiente.