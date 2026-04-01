Detrás de cada indicador de un centro de atención al cliente hay un momento humano: un cliente que intenta resolver un problema de facturación antes de ir al trabajo; un empleado que llama en busca de ayuda y se queda atrapado en un bucle; un agente que atiende otra llamada más que debería haberse resuelto en una fase anterior del proceso.

Para los clientes de IBM, estos momentos tienen un peso real. Cuando las experiencias automatizadas no funcionan, los clientes se frustran, los agentes absorben la presión y las operaciones de servicio se vuelven más difíciles y costosas de escalar. Ahí es donde importa la contención. En la atención al cliente, la contención consiste en resolver un problema dentro del proceso guiado por IA, sin necesidad de transferir la llamada del cliente a un agente activo. En general, el nivel de contención sigue siendo demasiado bajo y hay demasiadas llamadas que acaban derivándose a agentes humanos, lo que eleva los costes, aumenta los tiempos de espera y ejerce una mayor presión sobre los equipos de atención al cliente.

Los clientes se dan cuenta rápidamente de este problema. Cuando los sistemas de voz son lentos, poco naturales o incapaces de completar la tarea, las personas intentan eludirlos por completo, a menudo marcando “0, 0, 0” para comunicarse con una persona.

El problema no es la automatización en sí. El problema es que muchas experiencias automatizadas no logran completar la tarea.