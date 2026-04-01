IBM está ampliando el ecosistema de capacidades de voz disponibles a través de watsonx Orchestrate para que los clientes puedan crear experiencias que se ajusten a sus requisitos empresariales.
IBM ha anunciado recientemente colaboraciones con Deepgram y ElevenLabs para ampliar las capacidades de voz disponibles a través de watsonx Orchestrate, con el fin de ayudar a las empresas a crear experiencias de voz más naturales, mejorar la resolución de incidencias mediante el autoservicio y prestar un mejor apoyo a los agentes humanos cuando sea necesario escalar una incidencia. Estas colaboraciones también ofrecen a los clientes una mayor flexibilidad a la hora de crear y ampliar experiencias de voz con watsonx Orchestrate.
Detrás de cada indicador de un centro de atención al cliente hay un momento humano: un cliente que intenta resolver un problema de facturación antes de ir al trabajo; un empleado que llama en busca de ayuda y se queda atrapado en un bucle; un agente que atiende otra llamada más que debería haberse resuelto en una fase anterior del proceso.
Para los clientes de IBM, estos momentos tienen un peso real. Cuando las experiencias automatizadas no funcionan, los clientes se frustran, los agentes absorben la presión y las operaciones de servicio se vuelven más difíciles y costosas de escalar. Ahí es donde importa la contención. En la atención al cliente, la contención consiste en resolver un problema dentro del proceso guiado por IA, sin necesidad de transferir la llamada del cliente a un agente activo. En general, el nivel de contención sigue siendo demasiado bajo y hay demasiadas llamadas que acaban derivándose a agentes humanos, lo que eleva los costes, aumenta los tiempos de espera y ejerce una mayor presión sobre los equipos de atención al cliente.
Los clientes se dan cuenta rápidamente de este problema. Cuando los sistemas de voz son lentos, poco naturales o incapaces de completar la tarea, las personas intentan eludirlos por completo, a menudo marcando “0, 0, 0” para comunicarse con una persona.
El problema no es la automatización en sí. El problema es que muchas experiencias automatizadas no logran completar la tarea.
Las empresas quieren modularidad. Quieren tener la posibilidad de elegir los componentes que mejor se adapten a sus necesidades, entornos y recorridos de los clientes, no un enfoque único para todos. IBM está ampliando el ecosistema de capacidades de voz disponibles a través de watsonx Orchestrate para que los clientes puedan crear experiencias que se ajusten a sus requisitos empresariales.
La voz sigue siendo uno de los canales más importantes en la atención al cliente. Para que la IA por voz tenga éxito, debe hacer bien dos cosas: comprender a los clientes con precisión y responder de forma natural y oportuna.
Hablar con los agentes de IA de Orchestrate en atención al cliente es tan natural como hablar con un agente humano. Esta nueva generación de agentes puede gestionar charlas fuera del guión y conversar de forma despreocupada sobre casi cualquier tema, mientras guía a la persona que llama para que proporcione la información necesaria para realizar una tarea. Ya no hay pausas forzadas ni silencios largos. Los agentes de IA pueden mantener la conversación haciendo saber a los interlocutores que están trabajando en segundo plano. Y pueden hablar en docenas de idiomas.
Deepgram ofrece una conversión de voz a texto rápida y precisa, con una latencia inferior a 300 ms, lo que ayuda a los agentes de voz a comprender a los clientes en tiempo real y a mantener conversaciones fluidas y naturales. ElevenLabs añade capacidades premium de conversión de texto a voz para experiencias donde la calidad de voz es central para la marca (como agentes de voz de marca, narración premium, doblaje multilingüe y clonación de voz personalizada), en las que el realismo emocional y la confianza pueden tener un impacto directo en la implicación. En conjunto, estas capacidades ayudan a las empresas a crear recorridos de clientes que sean a la vez más receptivos y atractivos.
Una mejor comunicación verbal por sí sola no mejora la contención. Lo que importa es si la IA puede ayudar a completar la tarea.
Un problema de un cliente, como una reclamación sobre la facturación o un cambio de cita, puede requerir varios pasos: comprender la intención, recuperar la información de la cuenta, aplicar la lógica empresarial, activar acciones de seguimiento y decidir si es necesario que intervenga un agente humano. watsonx Orchestrate ayuda a coordinar esos pasos para que se puedan resolver con éxito más interacciones.
Esa es la diferencia entre la automatización que simplemente responde y la IA que ayuda a resolver.
No todas las llamadas deben filtrarse. Algunas situaciones requieren empatía, juicio o un manejo de excepciones que solo un agente humano puede proporcionar.
Por eso, el valor de watsonx Orchestrate no solo radica en mejorar el autoservicio, sino también en ayudar a los agentes a trabajar de manera más eficiente cuando la escalada es el resultado correcto.
Cuando una llamada se transfiere a un agente activo, watsonx Orchestrate puede ayudar a conservar el contexto, reducir la repetición, ofrecer orientación relevante y minimizar el trabajo de seguimiento manual. Esto ayuda a los agentes a gestionar las llamadas de forma más eficaz, al tiempo que mejora la experiencia tanto de los clientes como de los empleados.
IBM está fortaleciendo las capacidades de voz de watsonx Orchestrate de una manera que importa a los líderes de atención al cliente: ayudando a las empresas a escuchar mejor, a hablar mejor, a resolver más y a apoyar a los agentes de forma más eficaz.
El objetivo no es simplemente una mejor automatización. Es una mejor resolución.