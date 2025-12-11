Cómo Quantum Safe Migration Orchestrator de IBM coordina la migración cuántica segura

La computación cuántica está revolucionando los sectores, pero también introduce uno de los retos de seguridad más disruptivos de nuestro tiempo. Los mismos algoritmos criptográficos que protegen nuestras transacciones financieras, identidades personales e infraestructura nacional están en riesgo. Esta amenaza ha hecho que la migración cuántica segura no solo sea una preocupación técnica, sino una prioridad empresarial estratégica.

Dos realidades críticas subrayan la necesidad de una acción inmediata:

Coseche ahora, descifre después: los adversarios ya están recopilando datos cifrados hoy, con la intención de descifrarlos una vez que maduren las capacidades quantum. Esto significa que la información confidencial es vulnerable mucho antes de que los ordenadores quantum se generalicen. Deuda criptográfica: cada nuevo sistema implementado con cifrado heredado se suma a la carga futura de la corrección. Cuanto más esperen las organizaciones, más compleja y cara será la transición.

Los entornos criptográficos están profundamente integrados en aplicaciones, API, redes y plataformas de proveedores. Las herramientas tradicionales ofrecen cierta visibilidad, pero no logran permitir una transformación empresarial priorizada por riesgos.