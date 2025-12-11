Seguridad

Cómo Quantum Safe Migration Orchestrator de IBM coordina la migración cuántica segura

IBM® Quantum Safe Migration Orchestrator es una plataforma impulsada por IA, utilizada exclusivamente por IBM Consulting, diseñada para ayudar a las organizaciones a navegar por las complejidades de un proceso de transformación cuántica segura que dura varios años.

Publicado el 11 de diciembre de 2025
By Antti Ropponen and Marc Stoecklin

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator (QSMO), impulsado por IBM Research, es una plataforma impulsada por IA, utilizada exclusivamente por IBM Consulting, diseñada para ayudar a las organizaciones a navegar por las complejidades de un proceso de transformación cuántica que dura varios años. IBM QSMO va mucho más allá del descubrimiento criptográfico para ofrecer orquestación, automatización y ejecución estratégica.

La urgencia de estar preparados para la seguridad cuántica

La computación cuántica está revolucionando los sectores, pero también introduce uno de los retos de seguridad más disruptivos de nuestro tiempo. Los mismos algoritmos criptográficos que protegen nuestras transacciones financieras, identidades personales e infraestructura nacional están en riesgo. Esta amenaza ha hecho que la migración cuántica segura no solo sea una preocupación técnica, sino una prioridad empresarial estratégica.

Dos realidades críticas subrayan la necesidad de una acción inmediata:

  1. Coseche ahora, descifre después: los adversarios ya están recopilando datos cifrados hoy, con la intención de descifrarlos una vez que maduren las capacidades quantum. Esto significa que la información confidencial es vulnerable mucho antes de que los ordenadores quantum se generalicen.
  2. Deuda criptográfica: cada nuevo sistema implementado con cifrado heredado se suma a la carga futura de la corrección. Cuanto más esperen las organizaciones, más compleja y cara será la transición.

Los entornos criptográficos están profundamente integrados en aplicaciones, API, redes y plataformas de proveedores. Las herramientas tradicionales ofrecen cierta visibilidad, pero no logran permitir una transformación empresarial priorizada por riesgos.

Capacidades clave y beneficios de IBM QSMO

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator tiene siete nuevas capacidades y beneficios:

  • Priorización basada en el riesgo: identifica y clasifica los activos de alto riesgo basándose en un modelado multidimensional de amenazas cuánticas.
  • Descomposición: descomposición sistemática de los activos empresariales en componentes informáticos relevantes según su exposición a las amenazas cuánticas.
  • Planificación de la migración: establezca hojas de ruta de migración personalizadas y multihorizonte que equilibren la urgencia, la viabilidad, el cumplimiento y la preparación de los componentes (por ejemplo, la gestión de restricciones).
  • Visibilidad en toda la empresa: captura las dependencias conocidas y ocultas en entornos de TI híbridos y componentes de infraestructura.
  • Gobierno y reportes: proporciona paneles de control e informes listos para el cumplimiento para CISO, CIO y juntas directivas.
  • Integración estratégica: opciones de integración con bases de datos de gestión del cambio (CMDB), listas de materiales criptográficas (CBOM), pipelines CI/CD, PKI, CLM y KMS para convertir planes en acción.
  • Enriquecimiento del contexto empresarial: mejora los datos de descubrimiento sin procesar con relevancia empresarial para garantizar que las inversiones se centren donde más importan.

Por qué IBM QSMO se diferencia

A diferencia de las herramientas de inventario criptográfico tradicionales que actúan como escáneres pasivos, IBM QSMO es un orquestador completo. No solo le dice dónde están los riesgos, sino que le ayuda a entender cuáles son los que más importan, cómo dirigirlos y cómo ejecutar una transformación alineada con las prioridades de su negocio y las limitaciones derivadas de las dependencias. 

IBM QSMO ha sido validado con éxito y está siendo utilizado activamente por el director de sistemas de información de IBM y varios clientes de IBM para respaldar su viaje de migración cuántica segura.

Un viaje de varios años

La migración cuántica segura es una transformación estratégica de varios años. IBM permite a las organizaciones mover de la conciencia a la acción, con inteligencia, orquestación y automatización en cada paso.

Apoyada por IBM Research que dirigió tres de los algoritmos NIST PQC y el estándar CBOM, y reconocida por Frost & Sullivan como líder global en criptografía poscuántica, IBM Consulting está en una posición única para guiar a las empresas a través de esta evolución crítica.

Antti Ropponen

Executive Partner, EMEA CyberDefend and Global Quantum Safe Transformation Leader

Marc Stoecklin

Principal Research Scientist, Security Research Department

IBM Research Europe