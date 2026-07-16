Cómo los clientes crean una IA agéntica práctica con IBM watsonx Orchestrate

Las implementaciones más potentes no tratan a un chatbot como una aplicación. Primero mapean el proceso de negocio. Este método incluye la secuencia de tareas que un usuario debe completar, los sistemas de los que depende cada tarea y las pruebas necesarias para tomar una decisión. También destaca las reglas para las excepciones de enrutamiento y los puntos en los que un humano debe revisar o aprobar la salida.

A continuación, los equipos utilizan watsonx Orchestrate para coordinar los pasos, sistemas, modelos y transferencias correctos. Ese enfoque mantiene el trabajo predecible determinista al tiempo que reserva la IA para tareas en las que la comprensión del lenguaje crea valor.

La aplicación Lexxari de Claims Connection Group muestra este patrón en la revisión de pólizas de seguros. El lenguaje de las pólizas suele distribuir los límites, exclusiones, condiciones y excepciones de cobertura en documentos largos. Lexxari separa los pasos: un usuario carga una póliza, selecciona un tipo de daño, activa el reconocimiento óptico de caracteres cuando es necesario y genera una hoja inteligente a partir de una cuadrícula de preguntas fijas.

Para las preguntas abiertas, AskLexxari utiliza la generación aumentada por recuperación o RAG, que reduce la entrada del modelo a pruebas específicas de la póliza. Watsonx Orchestrate conecta la experiencia conversacional con los datos de pólizas, los servicios de backend y los pasos de fundamentación en fuentes. Este proceso ayuda a comprimir el trabajo que puede llevar hasta 45 minutos en una ruta de revisión más rápida que los usuarios capacitados pueden verificar.

Más información sobre el caso de uso y la arquitectura de Claims Connection Group

El proveedor de soluciones de IA Knockri aplica el mismo principio a la contratación estructurada. La empresa utiliza watsonx Orchestrate para coordinar el lanzamiento de la evaluación, las interacciones con los candidatos, los recordatorios, la programación, el enrutamiento, el seguimiento de la finalización y las excepciones. La capa de orquestación coordina el proceso; no actúa como un tomador de decisiones de contratación sin restricciones.