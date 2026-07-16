Cómo los clientes crean una IA agéntica práctica con IBM watsonx Orchestrate

En una amplia gama de sectores, IBM watsonx Orchestrate ayuda a los clientes a conectar a los agentes con datos fiables, sistemas empresariales y flujos de trabajo repetibles que mejoran la velocidad, el coste y la experiencia del usuario.
La IA empresarial se vuelve más difícil de operacionalizar cuando el trabajo cruza documentos, sistemas, equipos y puntos de aprobación. Un modelo puede generar una respuesta útil, pero el flujo de trabajo aún tiene que recuperar evidencias, respetar las reglas de acceso, actualizar sistemas, enrutar excepciones y mostrar a los usuarios por qué se puede confiar en el output. Sin esa orquestación, los equipos pueden acabar con prototipos potentes que aún requieren una comprobación manual, trabajo de copiar y pegar e integraciones personalizadas para cada caso de uso.
Cerrar esa brecha entre una demo funcional y un flujo de trabajo empresarial funcional es donde las ocho implementaciones de clientes de IBM watsonx Orchestrate que detallaremos en esta entrada de blog comienzan a converger. Destacan tres desafíos recurrentes:
En esta publicación, exploramos cómo watsonx Orchestrate ayuda a abordar estos desafíos al brindar a los equipos una forma estructurada de coordinar el comportamiento de los agentes, conectar sistemas empresariales y escalar flujos de trabajo sin perder el control.
Las implementaciones más potentes no tratan a un chatbot como una aplicación. Primero mapean el proceso de negocio. Este método incluye la secuencia de tareas que un usuario debe completar, los sistemas de los que depende cada tarea y las pruebas necesarias para tomar una decisión. También destaca las reglas para las excepciones de enrutamiento y los puntos en los que un humano debe revisar o aprobar la salida.
A continuación, los equipos utilizan watsonx Orchestrate para coordinar los pasos, sistemas, modelos y transferencias correctos. Ese enfoque mantiene el trabajo predecible determinista al tiempo que reserva la IA para tareas en las que la comprensión del lenguaje crea valor.
La aplicación Lexxari de Claims Connection Group muestra este patrón en la revisión de pólizas de seguros. El lenguaje de las pólizas suele distribuir los límites, exclusiones, condiciones y excepciones de cobertura en documentos largos. Lexxari separa los pasos: un usuario carga una póliza, selecciona un tipo de daño, activa el reconocimiento óptico de caracteres cuando es necesario y genera una hoja inteligente a partir de una cuadrícula de preguntas fijas.
Para las preguntas abiertas, AskLexxari utiliza la generación aumentada por recuperación o RAG, que reduce la entrada del modelo a pruebas específicas de la póliza. Watsonx Orchestrate conecta la experiencia conversacional con los datos de pólizas, los servicios de backend y los pasos de fundamentación en fuentes. Este proceso ayuda a comprimir el trabajo que puede llevar hasta 45 minutos en una ruta de revisión más rápida que los usuarios capacitados pueden verificar.
Más información sobre el caso de uso y la arquitectura de Claims Connection Group
El proveedor de soluciones de IA Knockri aplica el mismo principio a la contratación estructurada. La empresa utiliza watsonx Orchestrate para coordinar el lanzamiento de la evaluación, las interacciones con los candidatos, los recordatorios, la programación, el enrutamiento, el seguimiento de la finalización y las excepciones. La capa de orquestación coordina el proceso; no actúa como un tomador de decisiones de contratación sin restricciones.
Ese límite ayudó a Knockri a reducir el tiempo de contratación en más del 60 %. También redujo la carga de trabajo de los reclutadores hasta un día por ciclo de contratación y obtuvo una calificación de satisfacción de los candidatos de 4,7 sobre 5.
Más información sobre el caso de uso y la arquitectura de Knockri
Dynamiq aplica el mismo patrón centrado en el flujo de trabajo a la investigación jurídica, donde el trabajo depende de algo más que generar una respuesta plausible. Un usuario envía una pregunta legal o contractual, la solicitud se clasifica y se selecciona la ruta de investigación adecuada. Después, se recuperan los documentos y cláusulas relevantes y el output se estructura para que un profesional legal pueda revisar el razonamiento antes de actuar en consecuencia.
Watsonx Orchestrate ayuda a coordinar esos pasos al encaminar el trabajo entre agentes, invocar las funciones de investigación adecuadas y mantener el flujo de trabajo legal accesible mediante una experiencia de chat consistente.
Esa estructura permite a Dynamiq mantener solicitudes simples en un camino directo mientras envía trabajos más complejos, como análisis comparativos de contratos o puntuación de cumplimiento a nivel de cláusula, a agentes diseñados para una investigación más profunda.
Dynamiq también importó su flujo de trabajo de investigación legal multiagente a watsonx Orchestrate como agente externo, para que los usuarios autorizados puedan iniciar el mismo flujo de trabajo y coordinarlo junto con otros agentes empresariales.
El flujo de trabajo redujo el tiempo de revisión de contratos de 90 minutos a 45, recortó el tiempo de respuesta a consultas comerciales de dos días a una hora y disminuyó la identificación de cláusulas de 20 minutos a dos. El resultado no es solo una experiencia de investigación más rápida; es un flujo de trabajo legal que sigue los pasos que los profesionales ya necesitan para confiar, revisar y utilizar el resultado.
Más información sobre el caso de uso y la arquitectura de Dynamiq
La IA agéntica es más eficaz en producción cuando los agentes saben qué información pueden utilizar, de dónde procede y quién puede ver el output. Watsonx Orchestrate respalda ese patrón a través de fuentes de conocimiento, herramientas, conexiones y flujos de trabajo.
Las herramientas permiten a los agentes consultar datos, crear documentos o ejecutar transacciones. Las conexiones gestionan métodos de autenticación como tokens portadores, claves API, OAuth y credenciales clave-valor. Ese método ofrece a los desarrolladores una forma práctica de conectar agentes a sistemas empresariales sin convertir cada integración en una compilación única.
MyLÚA Health construyó su plataforma de atención perinatal en torno a un contexto controlado. La plataforma apoya a los padres antes, durante y después del embarazo, al tiempo que proporciona a las doulas, los equipos de atención, los empleadores y los planes de salud mejores señales sobre necesidades que a menudo pasan desapercibidas. Watsonx Orchestrate gestiona la ejecución de agentes y la invocación de herramientas, mientras que IBM watsonx.ai gestiona respuestas fundamentadas a través de RAG respaldadas por contenido seleccionado sobre embarazo, atención posparto, enfermería, salud mental y nutrición.
La arquitectura mantiene la información de identificación personal y la información médica protegida fuera de los modelos de lenguaje de gran tamaño mediante el consentimiento y la tokenización basados en funciones. El valor de ese límite de confianza aparece en la experiencia del usuario: el 79 % de los usuarios afirmaron sentirse cómodos compartiendo información confidencial.
Más información sobre el caso de uso y la arquitectura de MyLÚA
ViClinic utiliza watsonx Orchestrate para coordinar a los agentes en los flujos de trabajo sanitarios que a menudo abarcan varios equipos, sistemas y puntos de aprobación. Su sistema operativo sanitario agéntico proporciona a los agentes un contexto clínico compartido que facilita la base para la admisión, documentación, preautorización, coordinación de cuidados, codificación, gestión del ciclo de ingresos y seguimiento.
Orchestrate ayuda a dirigir las tareas al agente adecuado, activar las herramientas adecuadas y gestionar los traspasos. Con este enfoque, el trabajo puede avanzar a lo largo del proceso de atención sin obligar a los médicos a volver a introducir la misma información en diferentes sistemas.
La capa de gobierno controla quién puede utilizar cada agente, a qué datos puede acceder cada agente, qué aprobaciones se requieren y cómo se registra cada acción. Los profesionales clínicos inician el trabajo con los agentes y revisan los resultados antes de que la información se incorpore a los historiales o a sistemas externos. ViClinic informa de ganancias de eficiencia de hasta un 20 % al reducir la entrada repetida de datos, mejorar la preparación previa a la autorización y coordinar el trabajo a lo largo del proceso de atención.
Más información sobre el caso de uso y la arquitectura de ViClinic
El proveedor de soluciones de datos Brighthive muestra por qué el contexto gobernado también importa antes de que los agentes respondan a sus preguntas. BrightAgent coordina agentes especializados en ingestión, calidad, gobierno, ingeniería, análisis y visualización para que los datos empresariales complejos sean utilizables para los flujos de trabajo posteriores de IA.
Admite más de 600 conectores de datos prediseñados a través de Airbyte y aplica controles de políticas, calidad, linaje y acceso antes de que los agentes utilicen los datos. Con watsonx Orchestrate, BrightAgent se puede implementar a través del catálogo de agentes para que las empresas puedan utilizar la preparación de datos gobernada dentro de una capa de orquestación más amplia.
Más información sobre el caso de uso y la arquitectura de Brighthive
El tercer patrón que aparece de forma constante en las implementaciones de los clientes es la reutilización. Watsonx Orchestrate crea más valor cuando los equipos pueden reutilizar agentes, herramientas, fuentes de conocimiento y patrones de integración en múltiples flujos de trabajo.
Admite la implementación de SaaS gestionado en IBM Cloud, AWS y AWS GovCloud, además de la implementación en las instalaciones a través de IBM Cloud Pak for Data o IBM Software Hub. También admite agentes externos a través de protocolos como chat externo y agente a agente o A2A, para que los agentes creados fuera de Orchestrate puedan colaborar con agentes nativos.
CrushBank muestra cómo la reutilización cambia la economía de la adopción de la IA. Su plataforma de servicios informáticos utiliza watsonx.data, watsonx.ai watsonx Orchestrate e IBM Cloud para clasificar los tickets, establecer prioridades, incorporar el contexto empresarial y dirigir el trabajo al equipo o ingeniero adecuado. Watsonx Orchestrate actúa como la capa de orquestación para los agentes que obtienen datos, llaman a herramientas posteriores y ejecutan flujos de trabajo. El resultado es una reducción de aproximadamente el 25 % en el tiempo medio de resolución y un aumento del 20 % en la resolución en la primera llamada. Esas métricas se asignan directamente a los costes de soporte, la capacidad de ingeniería y la satisfacción de los usuarios.
CrushBank también muestra por qué es importante la experiencia de usuario integrada. Los mismos datos y capa agéntica pueden aparecer en una interfaz web, dentro de sistemas de gestión de servicios de TI como ConnectWise o a través de herramientas de colaboración como Microsoft Teams y Slack. Esa estrategia mantiene la IA dentro de las herramientas que los equipos de soporte ya utilizan. También permite a CrushBank ampliar la misma base más allá del soporte de TI hacia la modernización de aplicaciones heredadas, las reclamaciones de seguros y la facturación médica.
Más información sobre el caso de uso y la arquitectura de CrushBank
Avid Solutions aplica el patrón de reutilización a las compras del sector público a través de GovPulse.io. La aplicación agrega señales de compras federales, estatales, condados y municipales, y luego utiliza watsonx Orchestrate para coordinar llamadas a herramientas y gestionar la cadena de respuesta desde la consulta hasta el output. Indexa 13 662 dominios estatales, del condado y municipales en los 50 estados, integra fuentes como SAM.gov y USAspending.gov y ayuda a los pequeños contratistas del gobierno a identificar oportunidades antes. Avid estima que los usuarios reducen el tiempo de investigación manual en aproximadamente un 70 %, lo que proporciona a los equipos más pequeños inteligencia de compras sin necesidad de contar con una función de analista dedicada.
Más información sobre el caso de uso y la arquitectura de Avid
Dynamiq también muestra cómo la reutilización permite que un flujo de trabajo de agentes especializados escale a una capacidad empresarial más amplia. Después de crear su flujo de trabajo de investigación jurídica multiagente, Dynamiq lo importó a watsonx Orchestrate como agente externo a través de una API. Eso permite a los usuarios autorizados invocar el mismo flujo de trabajo de investigación legal a través del chat en lugar de reconstruirlo para cada interfaz, equipo o sistema empresarial.
Orchestrate puede coordinar ese agente externo junto con agentes conectados a sistemas como SAP, Salesforce y ServiceNow.
El resultado es un patrón reutilizable: el razonamiento legal especializado permanece intacto, mientras que los equipos de TI y cumplimiento disponen de una capa común de orquestación que pueden observar, gobernar y extender a nuevos casos de uso.
Con estas implementaciones, watsonx Orchestrate ofrece a los equipos una forma práctica de hacer que los agentes sigan un flujo de trabajo real de negocio. Ayuda a fundamentar sus acciones en un contexto de confianza y a reutilizar los mismos agentes, herramientas y patrones de integración en nuevos casos de uso. Ese equilibrio ayuda a mantener el control de la lógica determinista cuando las reglas importan y añade las revisiones humanas cuando la precisión o el cumplimiento lo requieren. También proporciona a los equipos una base que pueden ampliar sin convertir cada implementación en una reconstrucción personalizada. También es la razón por la que el mismo producto puede apoyar casos de uso, desde el análisis de pólizas de seguro hasta la contratación y la atención médica.
Para los desarrolladores y gestores técnicos de productos, la lección de implementación es coherente:
Para los clientes, los beneficios se reflejan en mejores métricas operativas y un menor TCO, como lo demuestran claramente los ejemplos de clientes:
Para los usuarios, el impacto es simple y claro:
Watsonx Orchestrate ayuda a hacerlo posible al ofrecer a los equipos una forma repetible de conectar a los agentes con datos fiables, enrutar el trabajo entre sistemas y activar las herramientas adecuadas.