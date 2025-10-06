Guardium Data Protection 12.2: consiga un cumplimiento continuo

El cumplimiento ya no es un proceso periódico; es continuo. Pero lo que es más importante, no se trata solo de pasar la auditoría. Existen normativas para reducir el riesgo empresarial, como el financiero, el reputacional y el operativo. Las organizaciones que tratan el cumplimiento como una disciplina continua de gestión de riesgos están mejor posicionadas para evitar incidentes costosos y mantener la confianza, no solo para satisfacer a los auditores una vez al año.

Guardium transforma el cumplimiento de una lucha anual en un estado de preparación constante con:

Controles de cumplimiento: permite a las organizaciones asignar directamente estándares internos y normativas externas al marco de monitorización y políticas de Guardium. Los requisitos como la información de registro de actividad, el control de cambios y las reseñas de acceso están vinculados a procesos operativos, no a documentos estáticos.

Umbrales de cumplimiento: mide el rendimiento frente a las expectativas definidas. Ya sea para realizar un seguimiento del tiempo necesario para cerrar las tareas del flujo de trabajo o del porcentaje de controles en buen estado, los umbrales resaltan las desviaciones antes de que se conviertan en hallazgos de auditoría.

Centro de cumplimiento: consolida la visibilidad en un único panel de control. Los CISO y los responsables de cumplimiento pueden ver inmediatamente dónde son eficaces los controles, dónde aumenta el riesgo y dónde es necesario prestar atención.

Este modelo continuo reduce el esfuerzo manual, refuerza la monitorización y garantiza la preparación para las auditorías en todo momento. El cumplimiento se convierte tanto en un facilitador empresarial como en una estrategia proactiva de reducción de riesgos: medida, visible e integrada.

Creada sobre la base del cumplimiento continuo, la última versión de Guardium Data Protection 12.2 amplía su valor con nuevas y potentes capacidades diseñadas para mejorar la seguridad, agilizar las operaciones y escalar la supervisión en entornos de datos híbridos.