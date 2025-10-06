Guardium Data Protection 12.2: consiga un cumplimiento continuo

El cumplimiento ha pasado de ser un requisito periódico a una expectativa continua.
Ahora las empresas deben demostrar su fiabilidad todos los días, no solo durante las auditorías anuales. Al mismo tiempo, los datos empresariales continúan expandiéndose en volumen, valor y vulnerabilidad, abarcando sistemas en las instalaciones, múltiples nubes, aplicaciones SaaS y formatos estructurados y no estructurados. Esta expansión aumenta el riesgo, introduce desafíos de gobierno y hace que la visibilidad sea más difícil de lograr.
IBM® Guardium Data Protection 12.2 aborda estos desafíos uniendo el cumplimiento continuo con nuevas capacidades de seguridad, monitorización y operativas. Esta versión establece una base en la que la monitorización es automatizada, medible e inteligente, mientras que la visibilidad se extiende de manera fluida a través de entornos híbridos.
El cumplimiento ya no es un proceso periódico; es continuo. Pero lo que es más importante, no se trata solo de pasar la auditoría. Existen normativas para reducir el riesgo empresarial, como el financiero, el reputacional y el operativo. Las organizaciones que tratan el cumplimiento como una disciplina continua de gestión de riesgos están mejor posicionadas para evitar incidentes costosos y mantener la confianza, no solo para satisfacer a los auditores una vez al año.
Guardium transforma el cumplimiento de una lucha anual en un estado de preparación constante con:
Este modelo continuo reduce el esfuerzo manual, refuerza la monitorización y garantiza la preparación para las auditorías en todo momento. El cumplimiento se convierte tanto en un facilitador empresarial como en una estrategia proactiva de reducción de riesgos: medida, visible e integrada.
Creada sobre la base del cumplimiento continuo, la última versión de Guardium Data Protection 12.2 amplía su valor con nuevas y potentes capacidades diseñadas para mejorar la seguridad, agilizar las operaciones y escalar la supervisión en entornos de datos híbridos.
Guardium Data Protection 12.2 también introduce nuevas capacidades que refuerzan la seguridad, simplifican las operaciones y dan soporte a las empresas a escala:
Estas mejoras amplían la capacidad de Guardium Data Protection para proteger los datos a lo largo de su ciclo de vida, garantizando que la supervisión, el rendimiento y el gobierno se amplíen con las necesidades cambiantes de la empresa.
Con IBM Guardium Data Protection, las organizaciones obtienen no solo las herramientas para cumplir con las demandas normativas, sino también la visibilidad y la inteligencia para reforzar toda su posición de seguridad. Cumplimiento continuo con una seguridad más sólida y capacidades operativas avanzadas, eso no es solo mantenerse al día. Eso es liderar.