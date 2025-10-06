Inteligencia artificial Automatización de TI

Guardium Data Protection 12.2: consiga un cumplimiento continuo

Publicado 10/06/2025

Autor

Mihai Iorga

Global Product Marketing Manager

IBM Guardium

El cumplimiento ha pasado de ser un requisito periódico a una expectativa continua.

Ahora las empresas deben demostrar su fiabilidad todos los días, no solo durante las auditorías anuales. Al mismo tiempo, los datos empresariales continúan expandiéndose en volumen, valor y vulnerabilidad, abarcando sistemas en las instalaciones, múltiples nubes, aplicaciones SaaS y formatos estructurados y no estructurados. Esta expansión aumenta el riesgo, introduce desafíos de gobierno y hace que la visibilidad sea más difícil de lograr.

IBM® Guardium Data Protection 12.2 aborda estos desafíos uniendo el cumplimiento continuo con nuevas capacidades de seguridad, monitorización y operativas. Esta versión establece una base en la que la monitorización es automatizada, medible e inteligente, mientras que la visibilidad se extiende de manera fluida a través de entornos híbridos.

Cumplimiento continuo: controles, umbrales y centro

El cumplimiento ya no es un proceso periódico; es continuo. Pero lo que es más importante, no se trata solo de pasar la auditoría. Existen normativas para reducir el riesgo empresarial, como el financiero, el reputacional y el operativo. Las organizaciones que tratan el cumplimiento como una disciplina continua de gestión de riesgos están mejor posicionadas para evitar incidentes costosos y mantener la confianza, no solo para satisfacer a los auditores una vez al año.

Guardium transforma el cumplimiento de una lucha anual en un estado de preparación constante con:

  • Controles de cumplimiento: permite a las organizaciones asignar directamente estándares internos y normativas externas al marco de monitorización y políticas de Guardium. Los requisitos como la información de registro de actividad, el control de cambios y las reseñas de acceso están vinculados a procesos operativos, no a documentos estáticos.
  • Umbrales de cumplimiento: mide el rendimiento frente a las expectativas definidas. Ya sea para realizar un seguimiento del tiempo necesario para cerrar las tareas del flujo de trabajo o del porcentaje de controles en buen estado, los umbrales resaltan las desviaciones antes de que se conviertan en hallazgos de auditoría.
  • Centro de cumplimiento: consolida la visibilidad en un único panel de control. Los CISO y los responsables de cumplimiento pueden ver inmediatamente dónde son eficaces los controles, dónde aumenta el riesgo y dónde es necesario prestar atención.

Este modelo continuo reduce el esfuerzo manual, refuerza la monitorización y garantiza la preparación para las auditorías en todo momento. El cumplimiento se convierte tanto en un facilitador empresarial como en una estrategia proactiva de reducción de riesgos: medida, visible e integrada.

Creada sobre la base del cumplimiento continuo, la última versión de Guardium Data Protection 12.2 amplía su valor con nuevas y potentes capacidades diseñadas para mejorar la seguridad, agilizar las operaciones y escalar la supervisión en entornos de datos híbridos.

Nuevas capacidades con la versión 12.2

Guardium Data Protection 12.2 también introduce nuevas capacidades que refuerzan la seguridad, simplifican las operaciones y dan soporte a las empresas a escala:

  • Escaneo acelerado en la nube con un escáner en contenedores: ofrezca una detección de vulnerabilidades más rápida y eficiente para entornos en la nube para minimizar la exposición y mejorar el rendimiento.
  • Monitorización centralizada de la actividad en fuentes híbridas: configure y gestione la monitorización de forma coherente en fuentes de datos on-prem, en la nube y SaaS, garantizando que ningún entorno quede desprotegido.
  • Operaciones optimizadas con gestión centralizada de certificados: simplifique la administración y la distribución de políticas, reduciendo los gastos generales y mejorando la coherencia en toda la empresa.
  • Detección en tiempo real de la desviación de la seguridad y la configuración: identifique y notifique las desviaciones de referencia al instante, lo que permite a los equipos corregir los problemas antes de que afecten al cumplimiento o aumenten el riesgo.

Estas mejoras amplían la capacidad de Guardium Data Protection para proteger los datos a lo largo de su ciclo de vida, garantizando que la supervisión, el rendimiento y el gobierno se amplíen con las necesidades cambiantes de la empresa.

El cumplimiento evoluciona a medida que surgen nuevos riesgos

Con IBM Guardium Data Protection, las organizaciones obtienen no solo las herramientas para cumplir con las demandas normativas, sino también la visibilidad y la inteligencia para reforzar toda su posición de seguridad. Cumplimiento continuo con una seguridad más sólida y capacidades operativas avanzadas, eso no es solo mantenerse al día. Eso es liderar.

