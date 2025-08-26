26 de agosto de 2025
Novedades: nos enorgullece anunciar que IBM ha sido nombrada líder en The Forrester Wave: Soluciones de gobierno de la IA, Q3 2025 con watsonx.governance.
Estamos orgullosos de este reconocimiento; no solo por la clasificación, sino porque refleja el trabajo que hemos realizado con nuestros clientes para hacer que la IA sea más segura, más transparente y más responsable.
Durante la última década, hemos trabajado con organizaciones de muchos sectores, especialmente con los altamente regulados, para comprender cómo es la IA responsable en la práctica. Esa experiencia ha convertido a watsonx.governance en una solución que respalda no solo la gestión de riesgos y el cumplimiento de la IA, sino también la evaluación, la observabilidad, las medidas de seguridad y el gobierno del ciclo de vida de los sistemas de IA.
A medida que las organizaciones se enfrentan a riesgos y regulaciones cada vez mayores en materia de IA, junto con la presión para aprovechar el valor de la IA, nuestra solución ayuda a alinear los equipos de tecnología, negocios, garantía y seguridad en torno a marcos de gobierno coherentes que convierten los principios en práctica.
Forrester reconoció a IBM por nuestra capacidad para gestionar la complejidad del gobierno de la IA en muchas funciones y responsabilidades. Nuestra estrategia refleja años de colaboración con clientes en sectores complejos y altamente regulados, y esa experiencia está integrada en watsonx.governance.
Watsonx.governance respalda las necesidades clave de gobierno, como la gestión de políticas, la auditabilidad y la observabilidad. También incluye nuevas capacidades para la IA agéntica, que ayudan a los equipos a gobernar un inventario de agentes y herramientas, monitorizar los comportamientos de los agentes, evaluar la toma de decisiones y detectar riesgos como las alucinaciones.
Forrester también citó nuestra sólida visión, hoja de ruta y embalaje flexible. Creemos que este reconocimiento refleja nuestro enfoque en el gobierno práctico y escalable para tecnologías de IA de rápida evolución.
El gobierno de la IA no es un desafío para un solo departamento; requiere la colaboración de los equipos de ingeniería, legal, cumplimiento, riesgo, seguridad, datos y negocio. Nuestro objetivo con watsonx.governance es fortalecer esa colaboración ofreciendo herramientas que respalden la gestión de políticas, la auditabilidad y la transparencia a lo largo del ciclo de vida de la IA.
A medida que IBM y otras organizaciones invierten más en el gobierno de la IA, la percepción de estas soluciones está cambiando. Ya no se consideran solo herramientas de cumplimiento normativo o costes empresariales, sino facilitadores esenciales para ampliar la IA y liberar el valor de los datos. En realidad:
El 27 % de las empresas de la Fortune 500 citan la regulación de la IA como un riesgo en sus informes anuales (WSJ/2024).
El 68 % de los CEO encuestados afirman que el gobierno de la IA generativa debe integrarse en la fase de diseño (IBV/2025).
El 65 % de los líderes de datos en una reciente conferencia de Gartner mencionaron el gobierno de datos como su principal objetivo para 2024 (IBV/2025).
También nos hemos centrado en prepararnos y gestionar los riesgos emergentes. A medida que los sistemas de IA se vuelven más autónomos, con agentes que toman decisiones, interactúan con herramientas y toman medidas de forma independiente, el gobierno debe evolucionar para garantizar que estos agentes sigan los objetivos empresariales, las normas políticas y las expectativas de seguridad.
Hemos añadido tres nuevas capacidades para ayudar a los equipos a gobernar a estos agentes de forma más eficaz:
Un inventario centralizado de las herramientas y agentes que utilizan sus equipos, enriquecido con metadatos de gobierno como propiedad, descripciones e historial de uso. Los usuarios pueden comparar los activos en paralelo utilizando métricas de evaluación, como la calidad, el coste, la latencia y el rendimiento, para tomar mejores decisiones sobre la reutilización y la adopción, reduciendo el riesgo de capacidades no examinadas o duplicadas.
Los evaluadores ayudan a medir el rendimiento de su aplicación de agencia durante el desarrollo. Nuestro SDK ofrece métricas listas para usar como fidelidad, relevancia del contexto y relevancia de la respuesta. Pueden utilizarse en el bucle (durante el flujo del agente para controlar su lógica o como puntos de decisión) o fuera de línea (después del flujo del agente para evaluar la calidad general del agente). Esto está disponible mediante un sencillo enfoque basado en decoradores que utiliza una sola línea para invocar al evaluador, que se puede añadir a cada nodo del agente, lo que facilita la implementación de la evaluación. Esto ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones de mayor calidad que sean más resilientes, fiables y estén más preparadas para la validación y la producción.
El seguimiento de la experimentación proporciona una visibilidad completa del rendimiento de los agentes y las herramientas a lo largo del tiempo, desde el desarrollo hasta la implementación. Los equipos pueden registrar ejecuciones, comparar resultados y clasificar configuraciones utilizando métricas personalizadas de negocio, seguridad y calidad, lo que facilita la elección del enfoque más eficaz basándose en los datos métricos.
Los clientes afirman constantemente que watsonx.governance les ayuda a escalar la IA con confianza. Por ejemplo:
La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) utilizó watsonx para crear características de IA generativa como informes de partidos y comentarios con IA para el US Open. Hicieron hincapié en cómo las herramientas de gobierno ayudaron a garantizar que sus modelos fueran eficaces, compatibles y alineados con los objetivos editoriales.
Deloitte destacó cómo watsonx.governance apoya la adopción de IA responsable, ayudando a los clientes a integrar la confianza y la transparencia en sus flujos de trabajo de IA.
El informe de Forrester señala específicamente que los clientes de IBM aprecian "la capacidad de alinear la tecnología, el negocio y los equipos jurídicos y de riesgos en materia de políticas y aprobaciones", una capacidad que se está volviendo cada vez más crítica a medida que la IA se expande en las organizaciones.
A medida que estos clientes amplían sus esfuerzos de IA, piden evaluaciones de riesgo de modelo más profundas; feedback que están dando forma activamente a nuestra hoja de ruta de productos y capacidades futuras.
A medida que las organizaciones buscan formas prácticas de aportar coherencia, control y visibilidad al desarrollo de agentes, la demanda de nuestro catálogo de agentes gobernados sigue creciendo. Ayuda a los equipos a gestionar el uso de herramientas, el linaje y la reutilización en todos los proyectos, lo que facilita la ampliación responsable al mismo tiempo que se mantiene la supervisión. La monitorización de la producción y las medidas de seguridad para la IA agéntica también tienen una gran demanda, y contamos con nuevas características en nuestra hoja de ruta para abordar estas áreas.
El gobierno no solo se trata del cumplimiento normativo, sino también del uso eficiente, seguro y fiable de tecnologías como la inteligencia artificial. Como reconoció Forrester al nombrar a IBM líder, nuestra experiencia trabajando con clientes en sectores complejos y regulados ha dado forma a una solución que responde a los retos actuales de gobierno de la IA y se prepara para los del mañana.
A medida que la IA sigue evolucionando, nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes a anticiparse a los riesgos y, al mismo tiempo, desbloquear el valor de estas tecnologías. watsonx.governance se creó teniendo en cuenta la complejidad del mundo real, con automatización para escalar y una hoja de ruta moldeada por las necesidades prácticas de las organizaciones que implementan una IA responsable.
Para obtener más información sobre cómo watsonx.governance puede ayudar a su organización, póngase en contacto con nuestro equipo para una demostración en directo.