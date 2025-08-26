Estamos orgullosos de este reconocimiento; no solo por la clasificación, sino porque refleja el trabajo que hemos realizado con nuestros clientes para hacer que la IA sea más segura, más transparente y más responsable.

Durante la última década, hemos trabajado con organizaciones de muchos sectores, especialmente con los altamente regulados, para comprender cómo es la IA responsable en la práctica. Esa experiencia ha convertido a watsonx.governance en una solución que respalda no solo la gestión de riesgos y el cumplimiento de la IA, sino también la evaluación, la observabilidad, las medidas de seguridad y el gobierno del ciclo de vida de los sistemas de IA.

A medida que las organizaciones se enfrentan a riesgos y regulaciones cada vez mayores en materia de IA, junto con la presión para aprovechar el valor de la IA, nuestra solución ayuda a alinear los equipos de tecnología, negocios, garantía y seguridad en torno a marcos de gobierno coherentes que convierten los principios en práctica.