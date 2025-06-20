Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 y Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 ya están disponibles de forma general. Desde su lanzamiento, IBM® Db2 Analytics Accelerator (IDAA) y Accelerator Loader han sido cruciales para las organizaciones que buscan mejorar sus capacidades de análisis de datos y mejorar la toma de decisiones. Juntos, han permitido obtener conocimientos con mayor rapidez a partir de los datos, reducir los costes y mejorar la agilidad empresarial, potenciando a las empresas de muchas maneras:

IBM Db2 Analytics Accelerator ha permitido a nuestras organizaciones ejecutar consultas analíticas con alta velocidad mediante datos de IBM® Z casi en tiempo real, ayudándoles a a) complementar Db2 for z/OS ejecutando cada carga de trabajo de consulta de manera eficiente en su entorno óptimo, ya sea en Db2 for z/OS o en el Acelerador; y b) proporcionar análisis en tiempo real de datos de transacción valiosos sin la costosa extracción, transformación y carga (ETL), lo que permite a las organizaciones procesar análisis en tiempo real a partir de datos de transacción actuales sin afectar a las cargas de trabajo transaccionales.

ha permitido a nuestras organizaciones ejecutar consultas analíticas con alta velocidad mediante datos de IBM® Z casi en tiempo real, ayudándoles a a) complementar Db2 for z/OS ejecutando cada carga de trabajo de consulta de manera eficiente en su entorno óptimo, ya sea en Db2 for z/OS o en el Acelerador; y b) proporcionar análisis en tiempo real de datos de transacción valiosos sin la costosa extracción, transformación y carga (ETL), lo que permite a las organizaciones procesar análisis en tiempo real a partir de datos de transacción actuales sin afectar a las cargas de trabajo transaccionales. IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS ha sido una potente herramienta para facilitar la carga de datos en IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS o Db2 for z/OS, desde una variedad de fuentes, incluyendo mainframe o no mainframe, relacionales o no relacionales y fuentes remotas. El Loader ha agilizado el proceso al reducir los pasos manuales y permitir una carga de datos eficiente.

Las versiones actualizadas de estas ofertas existentes como Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 y Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 son soluciones revolucionarias que permitirán a los clientes realizar consultas de alta velocidad en cargas de trabajo analíticas complejas, alta disponibilidad ampliada y monitorización del estado.