Presentamos el nuevo Db2 Analytics Accelerator y Accelerator Loader for Z

20 de junio de 2025

Mohamed Elmougi

Product Manager- IBM Z Data and AI

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 y Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 ya están disponibles de forma general. Desde su lanzamiento, IBM® Db2 Analytics Accelerator (IDAA) y Accelerator Loader han sido cruciales para las organizaciones que buscan mejorar sus capacidades de análisis de datos y mejorar la toma de decisiones. Juntos, han permitido obtener conocimientos con mayor rapidez a partir de los datos, reducir los costes y mejorar la agilidad empresarial, potenciando a las empresas de muchas maneras:

  • IBM Db2 Analytics Accelerator ha permitido a nuestras organizaciones ejecutar consultas analíticas con alta velocidad mediante datos de IBM® Z casi en tiempo real, ayudándoles a a) complementar Db2 for z/OS ejecutando cada carga de trabajo de consulta de manera eficiente en su entorno óptimo, ya sea en Db2 for z/OS o en el Acelerador; y b) proporcionar análisis en tiempo real de datos de transacción valiosos sin la costosa extracción, transformación y carga (ETL), lo que permite a las organizaciones procesar análisis en tiempo real a partir de datos de transacción actuales sin afectar a las cargas de trabajo transaccionales.
  • IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS ha sido una potente herramienta para facilitar la carga de datos en IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS o Db2 for z/OS, desde una variedad de fuentes, incluyendo mainframe o no mainframe, relacionales o no relacionales y fuentes remotas. El Loader ha agilizado el proceso al reducir los pasos manuales y permitir una carga de datos eficiente.

Las versiones actualizadas de estas ofertas existentes como Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 y Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 son soluciones revolucionarias que permitirán a los clientes realizar consultas de alta velocidad en cargas de trabajo analíticas complejas, alta disponibilidad ampliada y monitorización del estado.

Nuevas mejoras en Db2 Analytics Accelerator 8.1

La última versión de IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS (versión 8.1) introduce varias capacidades y mejoras nuevas, que incluyen:

  • Compatibilidad con datos de objetos grandes (LOB): con un plan de entrega por etapas, los datos de objetos grandes (LOB) se han acelerado de la misma manera que los datos estructurados tradicionales compatibles con IBM Db2 13 únicamente.​ Esto ayuda a ampliar la cobertura de los tipos de datos compatibles, lo que desbloquea más casos de uso para el acelerador.​
  • Copia de tablas: la capacidad de copiar tablas de un acelerador a otro elimina el procesamiento duplicado en varios aceleradores, lo que mejora el rendimiento y reduce el consumo de CPU en IBM Z. Las tablas compatibles son tablas de sombra de acelerador, tablas de archivo de acelerador y tablas de solo acelerador (AOT).​,
  • Infraestructura de monitorización unificada: una infraestructura de monitorización integrada proporciona un almacén de monitorización unificado, lo que consolida todos los datos de monitorización en un único repositorio cohesivo.

Las capacidades relacionadas con la replicación de captura de datos modificados (CDC), el complemento Accelerator Studio para Data Studio y la implementación en IBM® Integrated Analytics System (IIAS) ya no están disponibles en esta última oferta.

Nuevas mejoras en Db2 Analytics Accelerator Loader 3.1

El nuevo IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 ofrece varias capacidades clave, entre ellas:

  • Compatibilidad con IBM Db2 Analytics Accelerator 7.5.x y 8.1.
  • Permite que Db2 Analytics Accelerator Loader sea descubierto por IBM Db2 Administration Foundation for z/OS e IBM Unified Management Server for z/OS.
  • Ofrece un monitor de estado para ayudar a monitorizar y gestionar los procesos de carga externa.
  • Ofrece a los usuarios un mayor control sobre una carga externa o de alta disponibilidad a varios aceleradores en caso de fallo en la gestión.
  • Compatibilidad con el tipo de datos de coma flotante decimal (DECFLOAT).

Desbloquee todo el potencial de sus datos Z

IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 e IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 son soluciones potentes que permiten a las organizaciones liberar todo el poder de sus datos.

Al aprovechar los últimos avances en tecnología analítica, las organizaciones pueden obtener conocimientos en tiempo real, reducir costes y mejorar la toma de decisiones. Tanto si busca mejorar sus capacidades analíticas como si simplemente quiere mantenerse a la vanguardia, el IBM Db2 Analytics Accelerator y Loader son las soluciones perfectas.

