20 de junio de 2025
Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 y Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 ya están disponibles de forma general. Desde su lanzamiento, IBM® Db2 Analytics Accelerator (IDAA) y Accelerator Loader han sido cruciales para las organizaciones que buscan mejorar sus capacidades de análisis de datos y mejorar la toma de decisiones. Juntos, han permitido obtener conocimientos con mayor rapidez a partir de los datos, reducir los costes y mejorar la agilidad empresarial, potenciando a las empresas de muchas maneras:
Las versiones actualizadas de estas ofertas existentes como Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 y Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 son soluciones revolucionarias que permitirán a los clientes realizar consultas de alta velocidad en cargas de trabajo analíticas complejas, alta disponibilidad ampliada y monitorización del estado.
La última versión de IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS (versión 8.1) introduce varias capacidades y mejoras nuevas, que incluyen:
Las capacidades relacionadas con la replicación de captura de datos modificados (CDC), el complemento Accelerator Studio para Data Studio y la implementación en IBM® Integrated Analytics System (IIAS) ya no están disponibles en esta última oferta.
El nuevo IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 ofrece varias capacidades clave, entre ellas:
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 e IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 son soluciones potentes que permiten a las organizaciones liberar todo el poder de sus datos.
Al aprovechar los últimos avances en tecnología analítica, las organizaciones pueden obtener conocimientos en tiempo real, reducir costes y mejorar la toma de decisiones. Tanto si busca mejorar sus capacidades analíticas como si simplemente quiere mantenerse a la vanguardia, el IBM Db2 Analytics Accelerator y Loader son las soluciones perfectas.
