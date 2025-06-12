Anuncio de la disponibilidad general de Db2 Intelligence Center: una IA gemela que nunca duerme

La gestión de bases de datos se ha vuelto cada vez más compleja, especialmente a medida que las empresas se trasladan a entornos híbridos y multinube, se enfrentan a volúmenes de datos en explosión y lidian con la escasez de habilidades. Los DBA están cada vez más sobrecargados, y a menudo dedican valiosas horas a cambiar entre múltiples herramientas, paneles de control y scripts desconectados entre sí, solo para mantener el rendimiento y la disponibilidad.

De hecho, investigaciones recientes* muestran que:

El 62 % de los DBA citan la resolución de problemas de rendimiento como la tarea que más tiempo consume.

Casi el 70 % confía en 3-4 herramientas desconectadas cada día, lo que genera una visibilidad fragmentada y una resolución de problemas más lenta.

Db2 Intelligence Center aborda estos desafíos de frente, proporcionando un plano de control integrado e inteligente diseñado explícitamente para los equipos de Db2.