De Match 360 a IBM® Master Data Management: comienza una nueva era

Los datos son la base de toda decisión empresarial y de toda interacción con el cliente. Sin embargo, las organizaciones suelen tener problemas con registros fragmentados, incoherentes y duplicados en todos los sistemas. Para muchas organizaciones, los datos aún existen en silos fragmentados, donde diferentes departamentos o sistemas almacenan datos de forma independiente para sus necesidades individuales, lo que genera información inconsistente y costes en espiral.

Los datos incompletos, obsoletos e incorrectos afectan a la toma de decisiones y a la eficiencia operativa. Los datos pierden su capacidad de confianza; los equipos no saben qué datos son más precisos y recientes; y los equipos tienen que enfrentarse a una mala calidad de los datos que provoca ineficiencias, costes innecesarios y oportunidades perdidas.

IBM Master Data Management resuelve estos desafíos al: