De Match 360 a IBM® Master Data Management: comienza una nueva era
IBM Match 360 ha pasado a denominarse IBM Master Data Management (MDM), lo que representa la siguiente etapa en la evolución de nuestro portfolio de InfoSphere MDM. Este avance mantiene los principios de confianza y las capacidades probadas que ya conoce, al tiempo que introduce mejoras modernas para hacer frente a los retos actuales en materia de datos.
Los datos son la base de toda decisión empresarial y de toda interacción con el cliente. Sin embargo, las organizaciones suelen tener problemas con registros fragmentados, incoherentes y duplicados en todos los sistemas. Para muchas organizaciones, los datos aún existen en silos fragmentados, donde diferentes departamentos o sistemas almacenan datos de forma independiente para sus necesidades individuales, lo que genera información inconsistente y costes en espiral.
Los datos incompletos, obsoletos e incorrectos afectan a la toma de decisiones y a la eficiencia operativa. Los datos pierden su capacidad de confianza; los equipos no saben qué datos son más precisos y recientes; y los equipos tienen que enfrentarse a una mala calidad de los datos que provoca ineficiencias, costes innecesarios y oportunidades perdidas.
IBM Master Data Management resuelve estos desafíos al:
Creado para implementarse donde se encuentren nuestros clientes y flexible para adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales, IBM Master Data Management ayuda a impulsar el valor empresarial, ayudando a nuestros clientes a:
IBM Master Data Management ofrece mayor transparencia, flexibilidad y control, todo ello dentro de una arquitectura moderna y nativa de la nube. Tanto si se centra en el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa o la experiencia del cliente, estas mejoras y nuevas capacidades le ayudarán a obtener datos fiables más rápidamente.