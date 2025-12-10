Inteligencia artificial Automatización de TI

De Match 360 a IBM® Master Data Management: comienza una nueva era

IBM Match 360 ha pasado a denominarse IBM Master Data Management (MDM), lo que representa la siguiente etapa en la evolución de nuestro portfolio de InfoSphere MDM.

Publicado el 10 de diciembre de 2025
Vista aérea de tierras agrícolas con círculos verdes y marrones y rectángulos de tierra
By Katie Kupec and Lin Alzein

IBM Match 360 ha pasado a denominarse IBM Master Data Management (MDM), lo que representa la siguiente etapa en la evolución de nuestro portfolio de InfoSphere MDM. Este avance mantiene los principios de confianza y las capacidades probadas que ya conoce, al tiempo que introduce mejoras modernas para hacer frente a los retos actuales en materia de datos.

Por qué es importante hoy en día Master Data Management

Los datos son la base de toda decisión empresarial y de toda interacción con el cliente. Sin embargo, las organizaciones suelen tener problemas con registros fragmentados, incoherentes y duplicados en todos los sistemas. Para muchas organizaciones, los datos aún existen en silos fragmentados, donde diferentes departamentos o sistemas almacenan datos de forma independiente para sus necesidades individuales, lo que genera información inconsistente y costes en espiral.

Los datos incompletos, obsoletos e incorrectos afectan a la toma de decisiones y a la eficiencia operativa. Los datos pierden su capacidad de confianza; los equipos no saben qué datos son más precisos y recientes; y los equipos tienen que enfrentarse a una mala calidad de los datos que provoca ineficiencias, costes innecesarios y oportunidades perdidas.

IBM Master Data Management resuelve estos desafíos al:

  • Romper los silos de datos: utiliza la coincidencia con ML para unificar los datos entre silos, creando vistas de 360° fiables de las entidades.
  • Desentrañar relaciones de datos complejas: identifica y gestiona las relaciones entre entidades para crear vistas completas y conectadas.
  • Aplicar el gobierno y la administración de datos: proporciona herramientas de administración integradas con registros de auditoría y orientación de ML para las decisiones de coincidencia.
  • Proporcionar escalabilidad y rendimiento: implementa en una arquitectura escalable basada en SaaS o en la nube híbrida optimizada para la velocidad y la agilidad.

La próxima evolución de las capacidades de datos maestros de IBM

Creado para implementarse donde se encuentren nuestros clientes y flexible para adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales, IBM Master Data Management ayuda a impulsar el valor empresarial, ayudando a nuestros clientes a:

  • Adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales: cree vistas de 360° completas y multidominio que se adapten a su organización. Adapte fácilmente sus modelos de gestión de datos maestros (MDM) para alinearlos con los requisitos cambiantes de la zona.
  • Reducir el riesgo y generar confianza en los datos: mejore la precisión de las coincidencias mediante el machine learning, la estandarización de datos y la verificación. Garantice una coincidencia flexible respaldada por sólidos controles de calidad de los datos.
  • Automatizar la comparación de registros: aproveche la comparación impulsada por IA para unificar los datos maestros en todos los dominios, ofreciendo una única fuente fiable sin esfuerzo manual.
  • Lograr y monitorizar la calidad de los datos: elimine duplicados e incoherencias. Acceda a datos limpios, precisos y específicos del contexto, optimizados para los casos de uso de su negocio.
  • Aumentar la productividad: capacite a los equipos con herramientas low/no-code, algoritmos inteligentes e integración de IA, lo que agiliza los flujos de trabajo y acelera la entrega de datos fiables.
  • Acelerar los conocimientos: conecte y proporcione datos maestros de manera fluida para impulsar las iniciativas de IA, machine learning y análisis para una toma de decisiones más rápida.
  • Obtener datos precisos más rápido con el machine learning integrado: reduzca los gastos administrativos y mejore la precisión de las coincidencias con modelos preentrenados diseñados para un rendimiento a escala empresarial.

Consiga datos fiables más rápido

IBM Master Data Management ofrece mayor transparencia, flexibilidad y control, todo ello dentro de una arquitectura moderna y nativa de la nube. Tanto si se centra en el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa o la experiencia del cliente, estas mejoras y nuevas capacidades le ayudarán a obtener datos fiables más rápidamente.

Más información aquí

Pruebe IBM Master Data Management hoy mismo

Katie Kupec

Product Manager, IBM Master Data Management

Lin Alzein

Product Manager - Master Data Management

IBM