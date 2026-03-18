En la RSA Conference 2026, IBM Consulting presenta un nuevo enfoque para la detección y corrección de amenazas de identidad, diseñado para tomar decisiones más rápidas y responder de forma más estable.

Durante años, la identidad se trató como un problema de control: definir el acceso, aplicar políticas, revisar derechos. Esa base sigue siendo importante, pero ya no refleja cómo se desarrollan realmente los ataques. Los adversarios de hoy en día no necesitan forzar la entrada: se registran. Explotan credenciales válidas, cuentas inactivas y privilegios mal utilizados para moverse silenciosamente por los entornos, a menudo más rápido de lo que los equipos de seguridad pueden evaluar lo que está ocurriendo.

Los ataques basados en la identidad representan ahora una parte significativa de las intrusiones en el mundo real, y muchos de ellos implican cuentas válidas en lugar de malware o exploits de día cero. La identidad ya no es solo un control de seguridad. Es un riesgo empresarial vinculado directamente a la resiliencia operativa, la confianza y la continuidad.