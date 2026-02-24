FalconStor Habanero ya está disponible en IBM Cloud Marketplace

FalconStor se complace en anunciar que Habanero ya está disponible directamente a través de la IBM Cloud Marketplace, ampliando la disponibilidad a los usuarios de nube de todo el mundo.
Las organizaciones actuales están bajo una intensa presión para modernizar la protección de datos y, al mismo tiempo, defenderse de las ciberamenazas cada vez más sofisticadas. Sin embargo, muchos siguen confiando en arquitecturas de recuperación heredadas que ralentizan las operaciones, aumentan el riesgo y generan costes innecesarios.
FalconStor Habanero ofrece una experiencia innovadora al combinar capacidades modernas de protección de datos con la durabilidad y la escala global de IBM Cloud Object Storage (COS).
Los modelos de DR tradicionales dependen de la gestión manual de medios, herramientas fragmentadas y pruebas de DR poco frecuentes, lo que deja a los equipos con poca confianza en la preparación para la restauración. Los sistemas conectados exponen los entornos a la propagación del ransomware y a la corrupción de datos, sin rutas de recuperación limpias garantizadas ni aislamiento verificable. Para agravar el reto, los equipos de TI se enfrentan a altos costes operativos, infraestructuras envejecidas, escasez de habilidades especializadas y tarifas impredecibles en la nube o transferencias, lo que hace que estos entornos sean tanto arriesgados como costosos de mantener.
FalconStor Habanero proporciona copias de seguridad, archivado y recuperación acelerados con un rendimiento predecible, lo que elimina la dependencia de medios físicos y reduce significativamente el tiempo de inactividad. Los SLA de nivel empresarial y un transporte de datos hasta 20 veces más rápido garantizan una capacidad de recuperación fiable y comprobable para los entornos IBM Power.
Habanero refuerza la ciberresiliencia con almacenes de datos inmutables, retención WORM opcional e inmutabilidad nativa del almacenamiento, lo que garantiza puntos de recuperación a prueba de manipulaciones que detienen la propagación del ransomware. La protección integrada con espacio aéreo simplifica la preparación para auditorías y se alinea con los marcos de cumplimiento normativo.
Al aprovechar IBM Cloud Object Storage, el servicio ofrece:
El COS se convierte en la base para una recuperación limpia, fiable y resistente al ransomware, al tiempo que reduce el TCO y elimina la sobrecarga del segundo sitio.
FalconStor Habanero es un servicio de almacenamiento totalmente gestionado diseñado para simplificar la protección segura de datos externos para entornos IBM i e IBM Power. Ofrece retención resiliente ante ransomware, copias de recuperación ante desastres y archivo a largo plazo a un modelo de coste comparable al object storage, sin implementar nueva infraestructura ni modificar los procesos de copia de seguridad existentes.
El servicio está impulsado por las capacidades de protección de datos patentadas de FalconStor y la probada plataforma Power y los servicios en la nube de IBM, incluido IBM Cloud Object Storage. Juntos, proporcionan una base altamente duradera, inmutable y disponible en todo el mundo para la recuperación moderna.
Habanero permite:
Con precios simples de dos niveles y tecnología en la que confían miles de clientes de IBM Power, Habanero ofrece un camino a seguir moderno, resiliente y rentable.
IBM Cloud Marketplace proporciona un canal centralizado para comprar y vender soluciones empresariales, lo que permite a los clientes:
Habanero se une a más de 400 ofertas del ecosistema en IBM Cloud Marketplace, beneficiándose del alcance global de IBM, su huella empresarial y su interacción mensual con más de 600 000 visitantes, incluidos usuarios de Organizaciones Fortune 500.
Con FalconStor Habanero en IBM Cloud Marketplace, las organizaciones pueden acelerar su viaje hacia una protección de datos moderna y optimizada para la nube, obteniendo una ciberresiliencia más sólida, costes predecibles y operaciones simplificadas impulsadas por IBM Cloud Object Storage.
