FalconStor Habanero ya está disponible en IBM Cloud Marketplace

Los modelos de DR tradicionales dependen de la gestión manual de medios, herramientas fragmentadas y pruebas de DR poco frecuentes, lo que deja a los equipos con poca confianza en la preparación para la restauración. Los sistemas conectados exponen los entornos a la propagación del ransomware y a la corrupción de datos, sin rutas de recuperación limpias garantizadas ni aislamiento verificable. Para agravar el reto, los equipos de TI se enfrentan a altos costes operativos, infraestructuras envejecidas, escasez de habilidades especializadas y tarifas impredecibles en la nube o transferencias, lo que hace que estos entornos sean tanto arriesgados como costosos de mantener.

FalconStor Habanero proporciona copias de seguridad, archivado y recuperación acelerados con un rendimiento predecible, lo que elimina la dependencia de medios físicos y reduce significativamente el tiempo de inactividad. Los SLA de nivel empresarial y un transporte de datos hasta 20 veces más rápido garantizan una capacidad de recuperación fiable y comprobable para los entornos IBM Power.

Habanero refuerza la ciberresiliencia con almacenes de datos inmutables, retención WORM opcional e inmutabilidad nativa del almacenamiento, lo que garantiza puntos de recuperación a prueba de manipulaciones que detienen la propagación del ransomware. La protección integrada con espacio aéreo simplifica la preparación para auditorías y se alinea con los marcos de cumplimiento normativo.

Al aprovechar IBM Cloud Object Storage, el servicio ofrece:

Durabilidad y resiliencia líderes en el sector

Escalabilidad masiva en la economía de almacenamiento de objetos

Retención a largo plazo de bajo coste

Disponibilidad global y gestión simplificada del ciclo de vida

OPEX previsible sin comisiones sorpresa por recuperación en la nube

El COS se convierte en la base para una recuperación limpia, fiable y resistente al ransomware, al tiempo que reduce el TCO y elimina la sobrecarga del segundo sitio.