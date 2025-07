Fairly AI e IBM watsonx.ai ofrecen gobierno de la IA y seguridad de siguiente nivel

Hoy nos enorgullece anunciar nuestra integración con IBM watsonx.ai, combinando sus capacidades de IA generativa de nivel empresarial con la supervisión consciente de las políticas y la seguridad de Fairly. Juntos, ofrecemos una solución creada para la implementación de IA de alto riesgo, regulada y en el mundo real, que aporta un control, transparencia y confianza inigualables a cada modelo.

Fairly AI no se limita a encontrar lo que no funciona, sino que le explica cómo solucionarlo y cómo se relaciona con sus obligaciones de gobierno. Líder en gestión de confianza, riesgos y seguridad de IA (AI TRiSM), nuestro innovador sistema de gestión de Fairly AI integrado con Security for AI Asenion automatiza la formación de equipos rojos, la evaluación de riesgos, la orientación de corrección y los informes de cumplimiento, todo en uno.