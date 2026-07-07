Ampliación de IBM z17: llevar la IA a escala a más entornos empresariales

Con la expansión del portfolio de IBM z17, ofrecemos a las organizaciones más formas de acceder a las capacidades de IA, seguridad, resiliencia y rendimiento que necesitan para competir en una era en la que la IA es lo primero.
Hoy se produce una importante expansión de la plataforma IBM z17. Desde la presentación de IBM z17 el año pasado, hemos podido ayudar a las organizaciones a llevar la IA directamente a sus transacciones, datos y aplicaciones de misión crítica más valiosos. En ese mismo breve periodo de tiempo, hemos visto un cambio significativo en el mercado: la IA está pasando de las pruebas de concepto y los proyectos piloto a los procesos empresariales de producción. Las organizaciones ya no preguntan si deberían adoptar la IA, sino cómo pueden generar ROI, obtener valor y operacionalizar la IA a escala, de forma segura y responsable.
Para los clientes Z, la respuesta comienza con los datos y las transacciones que ejecutan todos los días. IBM Z siempre ha sido el lugar donde se producen muchas de las transacciones comerciales más importantes del mundo. Hoy en día, los clientes están ampliando esas transacciones con toma de decisiones con IA, detección del fraude, automatización y experiencias del cliente. Con IBM z17, permitimos a las organizaciones combinar la IA en la transacción y la IA en los datos junto con capacidades de agencia directamente donde se producen las operaciones empresariales de misión crítica.
Los clientes buscan formas de maximizar el valor de las aplicaciones y habilidades existentes al tiempo que adoptan prácticas operativas modernas y flujos de trabajo impulsados por IA. En un entorno en el que cada recurso importa, las organizaciones necesitan una infraestructura que ayude a simplificar las operaciones, mejorar la productividad de los desarrolladores, mantener la seguridad y acelerar la innovación, sin añadir complejidad.
Por eso estamos ampliando el portfolio de IBM z17 con nuevos sistemas de bastidor único y montaje en bastidor, que llevan los puntos fuertes de IBM Z a una gama más amplia de modelos de implementación y, al mismo tiempo, ofrecen la seguridad, la resiliencia y el rendimiento de los que dependen las empresas. Como siempre, seguimos innovando para ofrecer más con menos, incluyendo hasta un 20 % más de capacidad que IBM z16 para ayudar a procesar transacciones más rápido y soportar cargas de trabajo crecientes impulsadas por IA. Incluso el miembro más nuevo y pequeño de la familia IBM z17 ofrece el rendimiento, la eficiencia y la escalabilidad que las organizaciones necesitan al equilibrar las ambiciones de crecimiento con las limitaciones reales de recursos.
La infraestructura empresarial está entrando en una nueva fase. Las organizaciones necesitan plataformas que puedan apoyar el crecimiento impulsado por IA mientras navegan por limitaciones de recursos, requisitos empresariales cambiantes y entornos híbridos cada vez más complejos. Se les pide que implementen nuevas capacidades de IA mientras aprenden nuevas habilidades, controlan los costes operativos y maximizan el valor de las aplicaciones y la infraestructura existentes. Los nuevos sistemas IBM z17 de bastidor único y montaje en rack abordan estos retos ofreciendo opciones de implementación más ágiles y flexibles, al tiempo que ofrecen la misma base confiable de IBM Z.
Para ayudar a los clientes a acelerar la innovación sin aumentar la complejidad, también ofrecemos nuevas capacidades en todo el portfolio. Las nuevas mejoras en optimización de código ayudan a mejorar la eficiencia de las aplicaciones y liberan valiosos recursos de desarrollo, permitiendo a los equipos centrarse en aportar nuevo valor empresarial en lugar de en proyectos de rediseño. El apoyo a los enfoques de infraestructura como código estándar del sector facilita a las organizaciones la gestión de la infraestructura.
Al mismo tiempo, las capacidades de automatización ampliadas ayudan a reducir el esfuerzo manual y la dependencia de habilidades especializadas, mientras que el soporte de OpenTelemetry y la visualización mejorada de topología de E/S proporcionan una visión operativa más profunda en panoramas informáticos cada vez más complejos. En conjunto, estas capacidades ayudan a las organizaciones a mejorar la observabilidad, identificar cuellos de botella más rápidamente y operar de manera más eficiente.
Más allá de la tecnología en sí, los clientes también necesitan la confianza de que pueden implementar y operar una nueva infraestructura con éxito desde el primer día. IBM Technology Lifecycle Services ofrece soporte y servicios dedicados de infraestructura desde el primer día , diseñados para ayudar a los clientes a implementar de forma segura y eficiente IBM z17 Rack Mount. Con ofertas de soporte premium que brindan servicios predictivos y proactivos, las organizaciones pueden ayudar a prevenir problemas antes de que afecten las operaciones, reduciendo el tiempo de inactividad no planificado y maximizando la disponibilidad del negocio.
A medida que la adopción de la IA madura, el lugar en el que se ejecuta la IA importa tanto como los propios modelos. Las organizaciones están descubriendo que mover grandes cantidades de datos confidenciales a entornos externos puede plantear problemas de coste, latencia, gobierno y seguridad. Cada vez más, quieren que la IA esté más cerca de los datos, de la transacción y de donde se toman las decisiones empresariales.
Eso es exactamente para lo que se construyó el IBM z17. Las organizaciones pueden identificar fraudes, detectar anomalías, personalizar experiencias del cliente y tomar decisiones empresariales inteligentes en tiempo real, sin mover información confidencial de entornos de confianza. Impulsado por el procesador Telum II, IBM z17 permite la inferencia de IA en tiempo real directamente dentro del procesamiento de transacciones.
Con el soporte para el IBM Spyre™ Accelerator, las organizaciones también pueden ampliar estas capacidades para escalar cargas de trabajo de IA generativa y de IA agéntica. Juntos, Telum II y Spyre proporcionan una base sólida para las organizaciones que buscan mover la IA de la experimentación a la producción.
A medida que las organizaciones buscan generar rendimientos medibles de las inversiones en IA, la eficiencia se vuelve tan importante como la capacidad. Las pruebas de IBM muestran que las cargas de trabajo de Procesamiento de Transacciones en Línea (OLTP) impulsadas por IA en la plataforma de contenedores OpenShift requieren hasta cuatro veces menos núcleos en comparación con la ejecución de cargas similares en una plataforma x86.1 Esto permite a las organizaciones escalar la IA de manera más eficiente y, al mismo tiempo, mantener la seguridad, la resiliencia y el gobierno asociados a los entornos de misión crítica.
Ya sea apoyando procesos empresariales impulsados por IA, operaciones inteligentes o soluciones de IA específicas del sector, el ampliado portfolio IBM z17 ofrece a las organizaciones más opciones para llevar la IA directamente a los datos empresariales.
El valor de la IA no puede hacerse realidad a menos que se base en la confianza. La seguridad sigue siendo esencial cuando convergen los datos confidenciales, los procesos empresariales y las cargas de trabajo de IA. La resiliencia se vuelve aún más crítica a medida que las organizaciones dependen cada vez más de la toma de decisiones automatizada e impulsada por IA. El rendimiento a escala sigue siendo innegociable cuando las empresas procesan millones de transacciones cada día.
El portfolio ampliado de IBM z17 reúne estos puntos fuertes en un conjunto más amplio de opciones de implementación. Con capacidades de seguridad líderes en el sector, preparación cuántica, tecnologías informáticas confidenciales y avanzadas características de ciberresiliencia, las organizaciones pueden ayudar a proteger activos críticos mientras se preparan para futuras amenazas. Al mismo tiempo, la plataforma continúa ofreciendo la fiabilidad, disponibilidad y escalabilidad necesarias para las cargas de trabajo más exigentes del mundo.
Para las organizaciones que adoptan las operaciones y los procesos de negocio que priorizan la IA, estas capacidades no son opcionales. Son la base que permite a las empresas innovar con confianza, escalar de manera responsable y obtener valor de la IA sin comprometer la confianza.
El futuro de la informática empresarial no consiste en elegir entre IA y gobierno, innovación y fiabilidad o modernización y continuidad. Se trata de reunirlos en una plataforma diseñada para apoyar tanto la transformación empresarial como la excelencia operativa.
Con la expansión del portafolio IBM z17, estamos dando a las organizaciones más formas de acceder a las capacidades de IA, seguridad, resiliencia y rendimiento que necesitan para competir en una era que prioriza la IA. Los nuevos sistemas de montaje en un solo bastidor y rack amplían el alcance del IBM z17, facilitando a las organizaciones alinear las elecciones de infraestructura con las necesidades del negocio mientras continúan gestionando sus cargas de trabajo más importantes con confianza.
A medida que la IA pasa de la experimentación a la producción, creemos que las organizaciones ganadoras serán aquellas que puedan aportar inteligencia directamente a sus datos, transacciones y procesos empresariales, de manera segura, fiable y a escala.
Para eso se creó IBM z17. Le damos la bienvenida a la próxima evolución de IBM z17. El futuro se crea en el núcleo.