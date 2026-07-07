Ampliación de IBM z17: llevar la IA a escala a más entornos empresariales

Hoy se produce una importante expansión de la plataforma IBM z17. Desde la presentación de IBM z17 el año pasado, hemos podido ayudar a las organizaciones a llevar la IA directamente a sus transacciones, datos y aplicaciones de misión crítica más valiosos. En ese mismo breve periodo de tiempo, hemos visto un cambio significativo en el mercado: la IA está pasando de las pruebas de concepto y los proyectos piloto a los procesos empresariales de producción. Las organizaciones ya no preguntan si deberían adoptar la IA, sino cómo pueden generar ROI, obtener valor y operacionalizar la IA a escala, de forma segura y responsable.

Para los clientes Z, la respuesta comienza con los datos y las transacciones que ejecutan todos los días. IBM Z siempre ha sido el lugar donde se producen muchas de las transacciones comerciales más importantes del mundo. Hoy en día, los clientes están ampliando esas transacciones con toma de decisiones con IA, detección del fraude, automatización y experiencias del cliente. Con IBM z17, permitimos a las organizaciones combinar la IA en la transacción y la IA en los datos junto con capacidades de agencia directamente donde se producen las operaciones empresariales de misión crítica.

Los clientes buscan formas de maximizar el valor de las aplicaciones y habilidades existentes al tiempo que adoptan prácticas operativas modernas y flujos de trabajo impulsados por IA. En un entorno en el que cada recurso importa, las organizaciones necesitan una infraestructura que ayude a simplificar las operaciones, mejorar la productividad de los desarrolladores, mantener la seguridad y acelerar la innovación, sin añadir complejidad.

Por eso estamos ampliando el portfolio de IBM z17 con nuevos sistemas de bastidor único y montaje en bastidor, que llevan los puntos fuertes de IBM Z a una gama más amplia de modelos de implementación y, al mismo tiempo, ofrecen la seguridad, la resiliencia y el rendimiento de los que dependen las empresas. Como siempre, seguimos innovando para ofrecer más con menos, incluyendo hasta un 20 % más de capacidad que IBM z16 para ayudar a procesar transacciones más rápido y soportar cargas de trabajo crecientes impulsadas por IA. Incluso el miembro más nuevo y pequeño de la familia IBM z17 ofrece el rendimiento, la eficiencia y la escalabilidad que las organizaciones necesitan al equilibrar las ambiciones de crecimiento con las limitaciones reales de recursos.