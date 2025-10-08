Mejora de la ciberresiliencia con IBM Cloud Object Storage e IBM Storage Defender Data Protect

Los eventos de ransomware, amenazas internas y exfiltración de datos están creciendo tanto en frecuencia como en sofisticación. Los modelos tradicionales en los que las copias de seguridad se almacenan on-prem, a menudo en la misma red que los entornos de producción que protegen, presentan una oportunidad fácil para que los ciberataques inutilicen organizaciones enteras. Cuando las copias de seguridad permanecen en el mismo entorno que los datos de producción, los atacantes pueden cifrarlas o eliminarlas, eliminando las opciones de recuperación.
Para combatir esto, las organizaciones recurren cada vez más a la nube para proporcionar copias de seguridad y protección de datos fuera de las instalaciones. Sin embargo, incluso cuando las organizaciones se mueven a entornos híbridos y multinube, muchas luchan por proteger y aislar sus datos de forma eficaz. Esto suele deberse a:
El resultado es una brecha cada vez mayor entre la estrategia de protección de datos y la ciberresiliencia real.
IBM aborda este desafío con una solución integrada que combina IBM Cloud Object Storage (COS) configurado como bóveda cibernética con IBM Storage Defender Data Protect, que proporciona una gestión centralizada de la ciberresiliencia y una protección de datos aislada y externa. Esta combinación ofrece un enfoque potente y moderno para proteger sus datos más críticos contra las ciberamenazas en evolución.
¿Por qué elegir el almacenamiento externo en la nube para sus archivos y copias de seguridad?
El almacenamiento de datos de copia de seguridad y archivo en destinos aislados y externos como IBM Cloud Object Storage garantiza la resiliencia contra las ciberamenazas. Al mantener copias fuera del entorno de producción en un almacenamiento inmutable y aislado, las organizaciones pueden proteger los datos críticos del ransomware, las amenazas internas y la eliminación accidental. Esta separación de las copias de datos primarias y secundarias proporciona una última línea de defensa, garantizando la recuperabilidad incluso ante ciberataques avanzados que comprometen los entornos de producción.
IBM Storage Defender es una solución de protección de datos y ciberresiliencia de próxima generación que aprovecha la IA y la automatización para proteger, detectar y recuperarse de los ciberataques. Entre sus capacidades clave figuran:
IBM Storage Defender Data Protect proporciona copia de seguridad y recuperación de datos integrales y puede dirigir copias de seguridad seguras a una bóveda cibernética aislada, construido en IBM Cloud Object Storage, para la retención y recuperación a largo plazo.
IBM Cloud Object Storage (COS) proporciona una base altamente escalable, segura y resiliente para almacenar datos no estructurados. Cuando se configura como vault, se convierte en un componente esencial de su estrategia de ciberresiliencia. Así es como lo hacen:
IBM COS admite Object Lock (también conocido como Write Once Read Many (WORM)), que le permite hacer que los datos sean inmutables durante un periodo de retención especificado. Una vez bloqueados, los objetos no se pueden modificar ni eliminar, lo que protege sus datos tanto de actores maliciosos como de la eliminación accidental.
Esta característica es crucial para defenderse de los ataques de ransomware, ya que garantiza que las copias de seguridad permanezcan intactas y recuperables, incluso si los sistemas primarios están comprometidos.
Las restricciones basadas en el contexto le permiten definir controles de acceso a la red granulares para sus depósitos de COS. Con CBR, puede restringir el acceso al depósito desde:
Esto ayuda a aplicar una posición de seguridad zero trust al garantizar que solo los sistemas y usuarios autorizados puedan acceder al vault.
Los datos en reposo en IBM COS están cifrados y los clientes pueden gestionar sus propias claves de cifrado utilizando IBM Key Protect. Esto le permite:
Key Protect se integra de manera fluida con COS, lo que le proporciona un control detallado sobre la protección criptográfica de sus datos almacenados.
IBM® Cloud Identity and Access Management (IAM) le permite gestionar quién puede acceder a sus depósitos de almacenamiento y qué acciones pueden realizar. Con IAM, puede:
IAM garantiza que solo los usuarios y servicios adecuados tengan acceso a los datos críticos, lo que reduce el riesgo de amenazas internas o configuraciones erróneas.
Con IBM® Cloud Logs, puede monitorizar todas las actividades relacionadas con sus depósitos de COS. Esto incluye:
La monitorización en tiempo real y los registros de auditoría son críticos para detectar comportamientos sospechosos y demostrar el cumplimiento normativo.
Al integrar IBM Storage Defender con una bóveda cibernética basado en IBM Cloud Object Storage, las organizaciones obtienen:
Esta arquitectura transforma su entorno de copia de seguridad en una última línea de defensa resistente, compatible y recuperable.
Las ciberamenazas no van a desaparecer. Con la combinación de IBM Storage Defender e IBM Cloud Object Storage, puede ir más allá de las estrategias de copia de seguridad tradicionales y adoptar un enfoque de bóveda cibernética que le brinde a su empresa una ventaja real en la lucha contra el ransomware y la pérdida de datos.
Tanto si es un líder de TI empresarial como un arquitecto de la nube, ahora es el momento de construir su estrategia de resiliencia sobre una base de protección inteligente y almacenamiento seguro e inmutable.