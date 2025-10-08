Mejora de la ciberresiliencia con IBM Cloud Object Storage e IBM Storage Defender Data Protect

Los eventos de ransomware, amenazas internas y exfiltración de datos están creciendo tanto en frecuencia como en sofisticación. Los modelos tradicionales en los que las copias de seguridad se almacenan on-prem, a menudo en la misma red que los entornos de producción que protegen, presentan una oportunidad fácil para que los ciberataques inutilicen organizaciones enteras. Cuando las copias de seguridad permanecen en el mismo entorno que los datos de producción, los atacantes pueden cifrarlas o eliminarlas, eliminando las opciones de recuperación.

Para combatir esto, las organizaciones recurren cada vez más a la nube para proporcionar copias de seguridad y protección de datos fuera de las instalaciones. Sin embargo, incluso cuando las organizaciones se mueven a entornos híbridos y multinube, muchas luchan por proteger y aislar sus datos de forma eficaz. Esto suele deberse a:

Falta de experiencia en arquitectura de seguridad en la nube;

Controles inadecuados para detectar y responder a ciberincidentes;

Una dependencia excesiva de los sistemas de copia de seguridad tradicionales, sin tener en cuenta la protección de los datos en reposo; y

Visibilidad y monitorización limitadas de la integridad de los datos en entornos de nube.

El resultado es una brecha cada vez mayor entre la estrategia de protección de datos y la ciberresiliencia real.