IBM® MQ 9.4.4 refuerza la resiliencia híbrida y el cumplimiento federal

IBM MQ 9.4.4 ya está disponible, aportando nuevas capacidades que ayudan a las organizaciones a crear sistemas de mensajería más resiliente, cumplir los requisitos de cumplimiento federales y operar de forma más eficiente en entornos híbridos.
Esta cuarta versión de entrega continua (CD) en el flujo MQ 9.4 extiende la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres más allá de los contenedores a entornos nativos de Linux, máquinas virtuales y bare metal, introduce mejoras de seguridad para cargas de trabajo y simplifica la administración para plataformas distribuidas, MQ Appliance y z/OS.
Anunciada oficialmente el 2 de octubre de 2025 y disponible de forma general a partir del 16 de octubre de 2025, esta versión incluye una serie de mejoras y nuevas características que permiten a los clientes:
Esta versión introduce un amplio conjunto de mejoras técnicas en resiliencia, cumplimiento y administración, que ayudan a las organizaciones a fortalecer su columna vertebral de mensajería al tiempo que reducen la complejidad.
Aunque no forma parte de la versión 9.4.4, IBM presenta una vista previa del IBM MQ, un asistente con IA que ayuda a los administradores a solucionar problemas utilizando el lenguaje natural. El agente se conecta a cualquier gestor de colas de la red MQ y proporciona un análisis de la causa raíz en cuestión de segundos, diseñado para ayudar a reducir significativamente el tiempo de recuperación.
IBM MQ 9.4.4 refuerza el papel de MQ como plataforma de mensajería moderna, resiliente y rica en seguridad para entornos de cloud híbrido. Ampliando la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres de nivel empresarial a las implementaciones tradicionales, mejorando las características de cumplimiento normativo y simplificando las operaciones.
Póngase en contacto con su representante de IBM para saber cómo la última versión del CD puede ayudar a su empresa a mantenerse segura, ágil y preparada para el cambio