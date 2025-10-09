IBM® MQ 9.4.4 refuerza la resiliencia híbrida y el cumplimiento federal

IBM MQ 9.4.4 refuerza el papel de MQ como plataforma de mensajería moderna, resiliente y rica en seguridad para entornos de cloud híbrido. Ampliando la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres de nivel empresarial a las implementaciones tradicionales, mejorando las características de cumplimiento normativo y simplificando las operaciones.

Póngase en contacto con su representante de IBM para saber cómo la última versión del CD puede ayudar a su empresa a mantenerse segura, ágil y preparada para el cambio

Más información sobre IBM MQ

Iniciar una prueba sin coste