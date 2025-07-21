Empoderar a la empresa: presentación de IBM®  Maas360 App Catalog for iOS

22 de julio de 2025

Autor

Deviprasad Shetty

R&D Leader for MaaS360 Engineering

IBM

Khushi Kumari

IBM MaaS360 Software Development Engineer

IBM

Estamos emocionados de presentar IBM Maas360 App Catalog, que ayuda a las empresas a compartir y gestionar fácilmente aplicaciones corporativas en dispositivos iOS. Este nuevo catálogo de aplicaciones sigue los estándares de diseño de IBM y proporciona una gran seguridad, facilidad de uso y la capacidad de crecer con sus necesidades.

MaaS360 App Catalog respalda su estrategia móvil al permitirle lanzar herramientas de productividad personalizadas y brindar a su equipo un fácil acceso a las aplicaciones internas.

¿Por qué un catálogo de aplicaciones empresariales nativas?

Gestionar aplicaciones internas de iOS a través de herramientas heredadas o vistas web ya no es suficiente. Con MaaS360 App Catalog, hemos reinventado la experiencia de descubrimiento y entrega de aplicaciones desde cero, garantizando:

  • Rendimiento nativo en iOS/iPadOS 15.0 y versiones posteriores
  • Autenticación segura y control de acceso
  • Personalización de la marca y asistencia multilingüe
  • Compatibilidad fluida con el modo claro/oscuro
  • Cumplimiento de la accesibilidad listo para usar

Una primera impresión impecable

Desde el momento en que los usuarios abren MaaS360 App Catalog, se les presenta una interfaz limpia y con marca diseñada para simplificar el descubrimiento de aplicaciones desde el principio.

  • Sección destacada: la sección facilita el descubrimiento de las herramientas que sus equipos realmente utilizan. En la parte superior, encontrarán una lista organizada de aplicaciones destacadas y paquetes seleccionados por los administradores para garantizar un acceso rápido a las herramientas más valiosas.
  • Más descargas: justo debajo, la sección Más descargas muestra las aplicaciones populares basadas en el uso en toda su organización, lo que ayuda a los nuevos usuarios a encontrar lo que ya funciona bien para sus compañeros.
  • Paquetes de aplicaciones: los paquetes de aplicaciones, como colecciones de aplicaciones para flujos de trabajo específicos de tareas, se presentan como un conjunto unificado, lo que facilita la instalación de todo con un solo toque.
  • Mis aplicaciones y Actualizar todo: y para los usuarios que desean realizar un seguimiento de lo que ya han instalado o ver las novedades, la vista Mis aplicaciones proporciona una lista personalizada de las aplicaciones instaladas, con notificaciones de actualización. Tanto si se trata de actualizar una sola aplicación como de pulsar Actualizar todo, mantenerse al día es sencillo e intuitivo.

Mejoras clave para MaaS360 App Catalog

Búsqueda y navegación mejoradas

Encontrar la aplicación adecuada es fácil con nuestro potente motor de búsqueda. Tanto si los usuarios conocen el nombre de la aplicación como si solo conocen una función, nuestro catálogo sugiere coincidencias relevantes en categorías, títulos y palabras clave.

Detalles de la aplicación de un vistazo

Cada aplicación del catálogo incluye una página de detalles enriquecida que ofrece a los usuarios todo lo que necesitan para tomar decisiones informadas, con una descripción completa, capturas de pantalla de vista previa, novedades, versión de sistema operativo compatible y estadísticas de descarga.

Para respaldar aún más la transparencia y la calidad, los usuarios también pueden ver las calificaciones y reseñas directamente en la página de detalles de la aplicación. Solo aquellos que hayan instalado la aplicación pueden enviar comentarios, lo que garantiza la relevancia y la autenticidad. Los administradores, a su vez, pueden utilizar esta entrada para mejorar continuamente la experiencia de la aplicación.

Configuración y soporte

La aplicación permite a los usuarios controlar su experiencia con un fácil acceso a los detalles de la cuenta, las preferencias de actualización y las herramientas de soporte. Ya sea habilitar la actualización automática, administrar las notificaciones de aplicaciones o volver a visitar el recorrido de bienvenida, todo está a solo un toque de distancia, lo que facilita la personalización del funcionamiento del catálogo de aplicaciones para ellos.

Diseñado para la empresa global

  • Compatibilidad con 16 idiomas globales
  • Totalmente compatible con las características de accesibilidad de Apple
  • Funcionamiento perfecto tanto en modo claro como oscuro

Diseñado para escalar, creado para la seguridad

La aplicación IBM MaaS360 App Catalog está diseñada para todo tipo de organizaciones, desde pequeños equipos hasta grandes empresas. Está diseñado para crecer con sus necesidades, manteniendo la seguridad y el rendimiento sólidos. La aplicación se conecta directamente a su MaaS360 Portal, lo que permite a los equipos de TI controlar fácilmente la implementación, el acceso y las actualizaciones. IBM MaaS360 App Catalog:

  • Está disponible en dispositivos con iOS/iPadOS 15.0 y versiones posteriores;
  • Se distribuye a través del IBM MaaS360 Portal y también descargable desde la App Store; y
  • Está listo para ser personalizado para su organización proporcionando soporte de marca.

IBM MaaS360 App Catalog for iOS es un punto de inflexión en la gestión de aplicaciones móviles. No es solo una plataforma para instalar aplicaciones. Es un espacio de trabajo digital dinámico diseñado para capacitar a su equipo, agilizar la supervisión de TI y reforzar la seguridad de su organización.

Sumérjase, personalícelo y vea crecer su capacidad.

Transforme su ecosistema interno de aplicaciones en un centro neurálgico más inteligente y eficiente. Su futuro de productividad comienza aquí.

Más información sobre IBM MaaS360

Reserve una demostración en directo de IBM® MaaS360

Pruebe IBM MaaS360 de forma gratuita

