Empoderar a la empresa: presentación de IBM®  Maas360 App Catalog for iOS

La aplicación IBM MaaS360 App Catalog está diseñada para todo tipo de organizaciones, desde pequeños equipos hasta grandes empresas. Está diseñado para crecer con sus necesidades, manteniendo la seguridad y el rendimiento sólidos. La aplicación se conecta directamente a su MaaS360 Portal, lo que permite a los equipos de TI controlar fácilmente la implementación, el acceso y las actualizaciones. IBM MaaS360 App Catalog:

Está disponible en dispositivos con iOS/iPadOS 15.0 y versiones posteriores;

Se distribuye a través del IBM MaaS360 Portal y también descargable desde la App Store; y

Está listo para ser personalizado para su organización proporcionando soporte de marca.

IBM MaaS360 App Catalog for iOS es un punto de inflexión en la gestión de aplicaciones móviles. No es solo una plataforma para instalar aplicaciones. Es un espacio de trabajo digital dinámico diseñado para capacitar a su equipo, agilizar la supervisión de TI y reforzar la seguridad de su organización.

Sumérjase, personalícelo y vea crecer su capacidad.

Transforme su ecosistema interno de aplicaciones en un centro neurálgico más inteligente y eficiente. Su futuro de productividad comienza aquí.

